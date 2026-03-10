Éppen kezdene magához térni Szuezi-csatorna őre, a háború azonban gyorsan felégetheti a reményeket

Továbbra is az importfüggőség, az energia- és élelmiszerárak érzékenysége, valamint a valuta korábbi leértékelődése egyiptomi gazdaságban továbbra is jelen vannak az árnövekedést fenntartó tényezők. Bár a trend egyértelműen lefelé mutat a 2023-as csúcshoz képest, az infláció még mindig a lakosság egyik legfontosabb gazdasági problémája az országban és bár ez a mostani számokban még nem látszik, az iráni háború komolyan megrekesztheti a lassú visszaépítkezést.

Az egyiptomi fogyasztói árak éves alapon mintegy 13,4 százalékkal emelkedtek, ami azt jelzi, hogy bár az infláció jelentősen csökkent a korábbi extrém szintekhez képest, az árnyomás továbbra is érezhető a gazdaságban.

Az elmúlt két évben Egyiptom gazdasága erős inflációs sokkot élt át:

a fogyasztói árak növekedése 2023 őszén rekordközeli, mintegy 38 százalékos szintet ért el, ami elsősorban az importárak megugrásával, a valuta leértékelődésével és a külföldi tőkekiáramlással függött össze.

Azóta azonban fokozatos mérséklődés figyelhető meg. A 2025-ös év során az infláció már jóval alacsonyabb tartományban mozgott, így tavasszal például 13–14 százalék körül alakult, ami jelentős visszaesést jelentett az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

A lassulás részben statisztikai bázishatással, részben a szigorú monetáris politikával magyarázható. Az egyiptomi jegybank 2024-ben jelentős kamatemelésekkel és a font leértékelésével próbálta stabilizálni a gazdaságot, miközben a Nemzetközi Valutaalappal kötött program is támogatta a pénzügyi stabilizációt.

A legfrissebb adatok szerint az infláció továbbra is lassuló pályán van. A statisztikai hivatal adatai alapján 2025 végén az éves infláció körülbelül 10–12 százalék között mozgott, majd 2026 elején is hasonló szinten maradt. Januárban

az éves infláció 10,1 százalék volt, míg az úgynevezett maginfláció – amely kiszűri az ingadozó élelmiszer- és energiaárakat – 11,2 százalékra mérséklődött.

A 13,4 százalékos inflációs adat tehát inkább azt mutatja, hogy a korábbi gyors árnövekedés után az infláció még nem tért vissza az alacsonyabb, stabil tartományba, azonban most az iráni háború újabb kockázatokat jelent.

Egyiptom ugyan biztonságos mennyiségű készletekkel rendelkezik, de továbbra is erősen függ a globális áraktól és az importtól, különösen az élelmiszerek esetében, ezért itt is bezavarhat az Iránban kirobbantott háború és a szállítmányozási vonalak megakasztása.

