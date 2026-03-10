  • Megjelenítés
Érezteti hatását a trumpi politika, árazzák az importőrök a folyamatos vámvárakozásokat
Gazdaság

Érezteti hatását a trumpi politika, árazzák az importőrök a folyamatos vámvárakozásokat

Portfolio
Az amerikai tengeri import az év elején továbbra is viszonylag erős maradt, de jól látszik, hogy a globális kereskedelmi környezetet egyre inkább geopolitikai feszültségek és új vámintézkedések alakítják. A februári adatok enyhe lassulást mutatnak: a konténerforgalom éves alapon 6,5 százalékkal csökkent az amerikai kikötőkben, amit Donald Trump amerikai elnök által keltett vámpánik viszonylatában érdemes értelmezni.

Az amerikai tengeri konténerimport volumene februárban 6,5 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest, és visszatért a téli ünnepi vásárlási szezon utáni szintre. A Descartes adatai szerint

az amerikai kikötők összesen 2,09 millió húszlábas konténernek megfelelő árut kezeltek, ami a visszaesés ellenére is a negyedik legerősebb februári adatnak számít a statisztikákban.

Az elemzők szerint a mérséklődés részben technikai jellegű 2025 elején az importőrök jelentős mennyiségű árut hoztak be előre, hogy még az új - végül áprilisban bejelentett - amerikai vámok életbe lépése előtt feltöltsék készleteiket. Emiatt a tavalyi bázis szokatlanul magas volt, ami torzítja az idei éves összehasonlítást. A számok ennek ellenére arra utalnak, hogy az amerikai importkereslet továbbra is viszonylag ellenálló a gazdasági és kereskedelempolitikai bizonytalanság közepette.

A Kínából érkező szállítmányok volumene ugyanakkor jelentősebben, 16,5 százalékkal csökkent éves alapon. Ennek ellenére Kína részesedése az amerikai konténerimportból enyhén nőtt, közel 35 százalékra, mivel több más fontos exportőr – köztük India, Thaiföld és Dél-Korea – még nagyobb visszaesést szenvedett el az amerikai piacon.

Még több Gazdaság

Az akkumulátorok gyártása miatt mérgező gázt engedtek egy egész városra, orrvérzés, véres köhögés és súlyos légzési problémák jelentkeztek a helyieknél

Megszólaltak az elemzők a magyar áremelkedésről: a lehető legrosszabbkor jöttek a sokkoló energiaárak

Valahol már bevezették a négynapos munkahetet az üzemanyag- és energiaellátási válság miatt

A globális kereskedelmi környezetet eközben egyre inkább geopolitikai feszültségek és kereskedelempolitikai döntések alakítják. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban kimondta, hogy Donald Trump túlterjeszkedett hatáskörén, amikor rendkívüli jogkörökre hivatkozva széles körű "viszonossági" vámokat vezetett be. Az amerikai kormányzat ezt követően új, ideiglenes globális vámot jelentett be az importra, amelyet 15 százalékban lehet maximálni.

Az intézkedést mindössze 5 hónapra aktiválhatja az amerikai elnök, de itt sem teljesen biztos, hogy a jogköreinek megfelelően járt el. A lépés aránytalanul kedvez az USA által célpontnak tekintett, és így magasabb vámokkal sújtott országoknak.

Az amerikai importőrök megpróbálhatják előrendelésekkel kihasználni a helyzetet, mivel Trump hosszabb távú, bonyolultabb jogokra hivatkozva szeretné visszaállítani a korábbi tarifaszinteket.

A helyzetet tovább bonyolítja a közel-keleti konfliktus, amely az olajszállítás egyik kulcsfontosságú útvonalát, a Hormuzi-szorost is érinti. A térségben zajló katonai műveletek miatt a tengeri szállítmányozási vállalatok pótdíjakat vezettek be, és egyes öböl menti kikötők kiszolgálását is korlátozták. Ez torlódásokat okozhat a globális ellátási láncokban, miközben ismét felerősödtek a félelmek attól is, hogy a jemeni húszi lázadók újra támadásokat indíthatnak kereskedelmi hajók ellen a Vörös-tengeren.

Kapcsolódó cikkünk

Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Addig orosz rulettezett Trump, míg von der Leyen kezébe került a töltött pisztoly

Kilőtt a kínai export, de a háborún áll vagy bukik, hogy fenntartható-e a teljesítmény

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Rendkívüli: újra bevezetik Magyarországon az üzemanyag-árstopot, kiderültek a részletek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility