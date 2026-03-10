Érezteti hatását a trumpi politika, árazzák az importőrök a folyamatos vámvárakozásokat

Az amerikai tengeri konténerimport volumene februárban 6,5 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest, és visszatért a téli ünnepi vásárlási szezon utáni szintre. A Descartes adatai szerint
az amerikai kikötők összesen 2,09 millió húszlábas konténernek megfelelő árut kezeltek, ami a visszaesés ellenére is a negyedik legerősebb februári adatnak számít a statisztikákban.
Az elemzők szerint a mérséklődés részben technikai jellegű 2025 elején az importőrök jelentős mennyiségű árut hoztak be előre, hogy még az új - végül áprilisban bejelentett - amerikai vámok életbe lépése előtt feltöltsék készleteiket. Emiatt a tavalyi bázis szokatlanul magas volt, ami torzítja az idei éves összehasonlítást. A számok ennek ellenére arra utalnak, hogy az amerikai importkereslet továbbra is viszonylag ellenálló a gazdasági és kereskedelempolitikai bizonytalanság közepette.
A Kínából érkező szállítmányok volumene ugyanakkor jelentősebben, 16,5 százalékkal csökkent éves alapon. Ennek ellenére Kína részesedése az amerikai konténerimportból enyhén nőtt, közel 35 százalékra, mivel több más fontos exportőr – köztük India, Thaiföld és Dél-Korea – még nagyobb visszaesést szenvedett el az amerikai piacon.
A globális kereskedelmi környezetet eközben egyre inkább geopolitikai feszültségek és kereskedelempolitikai döntések alakítják. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban kimondta, hogy Donald Trump túlterjeszkedett hatáskörén, amikor rendkívüli jogkörökre hivatkozva széles körű "viszonossági" vámokat vezetett be. Az amerikai kormányzat ezt követően új, ideiglenes globális vámot jelentett be az importra, amelyet 15 százalékban lehet maximálni.
Az intézkedést mindössze 5 hónapra aktiválhatja az amerikai elnök, de itt sem teljesen biztos, hogy a jogköreinek megfelelően járt el. A lépés aránytalanul kedvez az USA által célpontnak tekintett, és így magasabb vámokkal sújtott országoknak.
Az amerikai importőrök megpróbálhatják előrendelésekkel kihasználni a helyzetet, mivel Trump hosszabb távú, bonyolultabb jogokra hivatkozva szeretné visszaállítani a korábbi tarifaszinteket.
A helyzetet tovább bonyolítja a közel-keleti konfliktus, amely az olajszállítás egyik kulcsfontosságú útvonalát, a Hormuzi-szorost is érinti. A térségben zajló katonai műveletek miatt a tengeri szállítmányozási vállalatok pótdíjakat vezettek be, és egyes öböl menti kikötők kiszolgálását is korlátozták. Ez torlódásokat okozhat a globális ellátási láncokban, miközben ismét felerősödtek a félelmek attól is, hogy a jemeni húszi lázadók újra támadásokat indíthatnak kereskedelmi hajók ellen a Vörös-tengeren.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal
