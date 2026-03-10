  • Megjelenítés
Figyelmeztető levelet kapott a Novo Nordisk
Gazdaság

Figyelmeztető levelet kapott a Novo Nordisk

Portfolio
A Novo Nordisk kedden közölte, hogy figyelmeztető levelet kapott az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságtól (FDA) a dán gyógyszergyártó New Jersey állambeli telephelyén végzett ellenőrzés nyomán.

Az FDA a vállalat New Jersey állambeli, Plainsboróban található létesítményében 2025 elején tartott vizsgálatot. A figyelmeztető levelet azonban csak idén márciusban adták ki. A Novo Nordisk már 2025. március 3-án, a hatósági határidőn belül válaszolt az FDA úgynevezett 483-as formanyomtatványára, amely a helyszíni ellenőrzésen feltárt hiányosságokat rögzíti. A cég azóta hét alkalommal küldött tájékoztatást a hivatalnak.

A vállalat közlése szerint intézkedési tervet dolgoztak ki. Ennek célja többek között a forgalomban lévő gyógyszerekkel kapcsolatos mellékhatások és egyéb problémák megelőzéséhez szükséges eljárások megerősítése. A figyelmeztető levél főként ezekről az intézkedésekről kér további részleteket a jelenlegi és jövőbeli előírásoknak való megfelelés igazolása érdekében. A cég hozzátette:

a levél nem tartalmaz a gyógyszereik minőségét vagy biztonságosságát megkérdőjelező megállapításokat.

A Novo Nordisk emellett egy második levelet is kapott. Ez az Indiana állambeli Bloomingtonban található gyárában 2025 végén lefolytatott, a helyes gyártási gyakorlatra (GMP) vonatkozó ellenőrzéshez kapcsolódik.

Még több Gazdaság

Nagy Márton bejelentést tett az üzemanyagárakkal kapcsolatban

Elkezdődik a légi taxik tesztje

Lerántottuk a leplet a védett, ársapkás benzinről: kiderült, mennyit visz el az állam

Az amerikai egészségügyi minisztérium (HHS) szóvivője megerősítette, hogy az FDA minden vizsgálat során alaposan áttekinti a tényeket és a bizonyítékokat. Szabálysértés megállapítása esetén pedig megteszi a közegészségügyi küldetésének megfelelő lépéseket.

A dán gyógyszergyártó biztos abban, hogy a hatóság megelégedésére tudja rendezni az ügyet. A cég nem számít arra, hogy a fejlemény hatással lenne a termelésre vagy az idén korábban közzétett pénzügyi előrejelzésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility