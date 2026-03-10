Figyelmeztető levelet kapott a Novo Nordisk

A Novo Nordisk kedden közölte, hogy figyelmeztető levelet kapott az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságtól (FDA) a dán gyógyszergyártó New Jersey állambeli telephelyén végzett ellenőrzés nyomán.

Az FDA a vállalat New Jersey állambeli, Plainsboróban található létesítményében 2025 elején tartott vizsgálatot. A figyelmeztető levelet azonban csak idén márciusban adták ki. A Novo Nordisk már 2025. március 3-án, a hatósági határidőn belül válaszolt az FDA úgynevezett 483-as formanyomtatványára, amely a helyszíni ellenőrzésen feltárt hiányosságokat rögzíti. A cég azóta hét alkalommal küldött tájékoztatást a hivatalnak.

A vállalat közlése szerint intézkedési tervet dolgoztak ki. Ennek célja többek között a forgalomban lévő gyógyszerekkel kapcsolatos mellékhatások és egyéb problémák megelőzéséhez szükséges eljárások megerősítése. A figyelmeztető levél főként ezekről az intézkedésekről kér további részleteket a jelenlegi és jövőbeli előírásoknak való megfelelés igazolása érdekében. A cég hozzátette:

a levél nem tartalmaz a gyógyszereik minőségét vagy biztonságosságát megkérdőjelező megállapításokat.

A Novo Nordisk emellett egy második levelet is kapott. Ez az Indiana állambeli Bloomingtonban található gyárában 2025 végén lefolytatott, a helyes gyártási gyakorlatra (GMP) vonatkozó ellenőrzéshez kapcsolódik.

Az amerikai egészségügyi minisztérium (HHS) szóvivője megerősítette, hogy az FDA minden vizsgálat során alaposan áttekinti a tényeket és a bizonyítékokat. Szabálysértés megállapítása esetén pedig megteszi a közegészségügyi küldetésének megfelelő lépéseket.

A dán gyógyszergyártó biztos abban, hogy a hatóság megelégedésére tudja rendezni az ügyet. A cég nem számít arra, hogy a fejlemény hatással lenne a termelésre vagy az idén korábban közzétett pénzügyi előrejelzésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images