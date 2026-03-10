Heves viharrendszer indult meg, de országos esőt nem hoz Magyarországra

AgroFood 2026 A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker

Egy hullámzó frontrendszer előoldalán, délnyugati áramlással meleg és labilis légtömeg érkezik először Olaszország fölé.

Ez a levegő az évnek ebben a szakaszában már egyértelműen kedvez a zivatarok kialakulásának.

A mediterrán országban emiatt a következő napokban, különösen a front csütörtöki megérkezésekor kiterjedt csapadékra és heves viharokra van kilátás.

Bár a délnyugati áramlás a Kárpát-medencét is eléri, a front addigra sokat veszít az erejéből. Magyarországon szintén csütörtökön válnak kedvezővé a légköri feltételek a záporok és a kisebb zivatarok kialakulásához. Bár ezek egy-egy településen okozhatnak rövid és intenzív esőzést,

országos viszonylatban a csapadék mennyisége és a front hatása szinte elhanyagolható marad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images