Heves viharrendszer indult meg, de országos esőt nem hoz Magyarországra
Portfolio
Olaszország felől meleg és nedves légtömegeket szállító időjárási front éri el hazánkat csütörtökön. Bár a mediterrán térségben kiterjedt viharokat okoz, Magyarországra már jelentősen legyengülve érkezik. Emiatt nálunk csak elszórtan kell rövid, intenzív záporokra vagy egy-egy zivatarra számítani - írja a Weather on Maps.
Egy hullámzó frontrendszer előoldalán, délnyugati áramlással meleg és labilis légtömeg érkezik először Olaszország fölé.

Ez a levegő az évnek ebben a szakaszában már egyértelműen kedvez a zivatarok kialakulásának.

A mediterrán országban emiatt a következő napokban, különösen a front csütörtöki megérkezésekor kiterjedt csapadékra és heves viharokra van kilátás.

Bár a délnyugati áramlás a Kárpát-medencét is eléri, a front addigra sokat veszít az erejéből. Magyarországon szintén csütörtökön válnak kedvezővé a légköri feltételek a záporok és a kisebb zivatarok kialakulásához. Bár ezek egy-egy településen okozhatnak rövid és intenzív esőzést,

országos viszonylatban a csapadék mennyisége és a front hatása szinte elhanyagolható marad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

