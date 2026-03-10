Itt az ország, ahol kötelező home office-t vezettek be az olajrobbanás miatt

A kedden elfogadott kormánydöntés értelmében

minden olyan állami alkalmazottnak otthonról kell dolgoznia, akinek a munkája nem kapcsolódik közvetlenül a lakossági ügyfélszolgálathoz.

A lépés célja az energiafelhasználás visszafogása – közölte Danucha Pichayanan, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Fejlesztési Tanács főtitkára. A kormány emellett felfüggesztette a nem létfontosságú, külföldre irányuló hivatalos utazásokat is.

Thaiföld, amely nyersolajimportjának jelentős részét a Közel-Keletről szerzi be, naponta mintegy 124 millió liter finomított kőolajterméket fogyaszt. Az ország olajtartalékai március 5-én nagyjából 8 milliárd litert tettek ki, ami új szállítmányok nélkül körülbelül két hónapra lenne elegendő.

Az energiaügyi minisztérium további takarékossági intézkedéseket is javasolt. A légkondicionálókat 26–27 Celsius-fokra kellene beállítani, a legmelegebb órákban pedig rövid ujjú öltözet viselését ajánlják a hivatalokban. A kormány egyelőre a magánszektor önkéntes együttműködésére számít, és televíziós, rádiós, valamint közösségimédia-kampányokat indít az energiatakarékosság népszerűsítésére.

Ha azonban az ellátási helyzet tovább romlik, a hatóságok kötelező korlátozásokat is bevezethetnek. Este tíz óra után lekapcsolnák a világító reklámtáblákat, és korlátoznák a benzinkutak nyitvatartását.

Thaiföld nincs egyedül a térségben: a Fülöp-szigeteken – amely szinte teljes olajszükségletét importból fedezi – a kormányhivatalok az emelkedő üzemanyagárak miatt négynapos munkahétre álltak át.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images