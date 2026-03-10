Kimondta a világ legnagyobb olajcégének vezetője: ilyen súlyos válság még soha nem volt

A Hormuzi-szoros tartós lezárása katasztrofális következményekkel járhat a világ olajpiacaira – figyelmeztetett a Saudi Aramco vezérigazgatója a vállalat 2025-ös eredményeinek ismertetésekor.

Amin Nasser a keddi sajtótájékoztatón azt mondta:

bár a régió korábban is szembesült ellátási zavarokkal, a mostani helyzet messze a legsúlyosabb válság, amellyel a térség olaj- és gázipara valaha találkozott.

Szavai azt követően hangzottak el, hogy az Iráni Forradalmi Gárda kedden közölte: nem enged "egyetlen liter olajat" sem kiszállítani a Közel-Keletről, amennyiben az amerikai és izraeli támadások folytatódnak. Donald Trump amerikai elnök válaszul azzal fenyegetett, hogy az Egyesült Államok sokkal keményebben fog lecsapni Iránra, ha Teherán blokkolja az exportot a létfontosságú energiatermelő térségből.

A Hormuzi-szoros a világ legfontosabb olajszállítási útvonala: a globális tengeri kőolajexport jelentős része halad át rajta. Egy esetleges tartós lezárás azonnali és súlyos ellátási zavarokat okozna a nemzetközi piacokon, ami az olajárak drasztikus emelkedését válthatja ki.

Forrás: Reuters

