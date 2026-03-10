  • Megjelenítés
Nagy Márton bejelentést tett az üzemanyagárakkal kapcsolatban
Gazdaság

Nagy Márton bejelentést tett az üzemanyagárakkal kapcsolatban

Portfolio
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a hatóságok ellenőrizni fogják az üzemanyagokra bevezetett védett ár betartását.
Parlamenti választás és piaci reakciók
A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.
Információ és jelentkezés

A miniszter azt írta, utasította a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), valamint a fogyasztóvédelmet, hogy teljes körűen vizsgálják az üzemanyagok védett áron történő értékesítését. Az ellenőrzések során próbavásárlásokra is sor kerülhet.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy a globális olajpiacon tapasztalható áremelkedés miatt a kormány beavatkozik az üzemanyagpiacon, és védett árat vezet be a benzinre és a dízelre.

A döntés értelmében

  • a benzin literenkénti ára legfeljebb 595 forint,
  • míg a dízelé 615 forint lehet.

A kormány célja az intézkedéssel az, hogy mérsékelje a nemzetközi olajárak emelkedésének hatását a hazai üzemanyagárakra.

Még több Gazdaság

Figyelmeztető levelet kapott a Novo Nordisk

Elkezdődik a légi taxik tesztje

Lerántottuk a leplet a védett, ársapkás benzinről: kiderült, mennyit visz el az állam

Kapcsolódó cikkünk

Lerántottuk a leplet a védett, ársapkás benzinről: kiderült, mennyit visz el az állam

Valahol már bevezették a négynapos munkahetet az üzemanyag- és energiaellátási válság miatt

Elszálltak az üzemanyagárak, átfogó csomaggal lépett fel a kormány - Ez benne a legnagyobb újdonság

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility