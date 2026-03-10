Nagy Márton bejelentést tett az üzemanyagárakkal kapcsolatban

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a hatóságok ellenőrizni fogják az üzemanyagokra bevezetett védett ár betartását.

Parlamenti választás és piaci reakciók A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.

A miniszter azt írta, utasította a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), valamint a fogyasztóvédelmet, hogy teljes körűen vizsgálják az üzemanyagok védett áron történő értékesítését. Az ellenőrzések során próbavásárlásokra is sor kerülhet.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy a globális olajpiacon tapasztalható áremelkedés miatt a kormány beavatkozik az üzemanyagpiacon, és védett árat vezet be a benzinre és a dízelre.

A döntés értelmében

a benzin literenkénti ára legfeljebb 595 forint,

míg a dízelé 615 forint lehet.

A kormány célja az intézkedéssel az, hogy mérsékelje a nemzetközi olajárak emelkedésének hatását a hazai üzemanyagárakra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images