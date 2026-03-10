Rekordszinten a hozamkülönbség a világ második legnagyobb gazdaságában, a devizájukat is meglökték

Az iráni háború miatti inflációs félelmek hatására meredekebbé vált a kínai államkötvények hozamgörbéje, a 10 és 30 éves papírok hozama közötti különbség négyéves csúcsra, 52 bázispontra emelkedett. Közben a jüan erősödött, miután a kínai jegybank a január 2025 óta legnagyobb mértékben emelte a hivatalos referenciaárfolyamot.

A kínai államkötvény-piacon az elmúlt napokban meredeken nőtt a hosszabb futamidejű papírok hozama, ami jelentősen megemelte a hozamgörbe meredekségét.

A 10 és 30 éves állampapírok hozamai közötti különbség hétfőn 52 bázispontra nőtt, ami mintegy négy éve a legmagasabb érték.

A Bloomberg összefoglalója szerint az mozgást elsősorban az váltotta ki, hogy az iráni háború miatt megugró energiaárak inflációs félelmeket keltettek a befektetőkben, ami különösen a hosszú lejáratú kötvények eladását erősítette.

A hozamgörbe meredekedése részben a tavalyi trend folytatása, amikor a hosszú lejáratú állampapírok nagyobb volumenű kibocsátása nyomta fel a hosszú hozamokat.

Most azonban az inflációs kilátások váltak meghatározó tényezővé: ha az energiaárak tartósan magasak maradnak, az csökkenti a jövőbeni fix kamatfizetések reálértékét, ezért a befektetők inkább rövidebb futamidejű papírokat keresnek.

A Nomura elemzői szerint a hosszú kötvények kínálata és az inflációs várakozások egyaránt hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a hozamkülönbség a következő időszakban is magas maradjon.

A keddi kereskedésben ugyanakkor stabilizálódott a piac: a 30 éves kínai állampapír hozama 2,33 százalékon, a 10 éves papíré 1,81 százalékon állt. A hangulatot részben az javította, hogy Donald Trump amerikai elnök jelezte, elképzelhetőnek tartja az iráni háború lezárását és az olajszankciók feloldását, ami mérsékelte az olajárakat. Elemzők szerint azonban ha a konfliktus elhúzódik és az olajárak tartósan magasak maradnak, az tovább erősítheti az inflációs várakozásokat és újabb nyomást gyakorolhat a hosszú lejáratú kínai kötvényekre.

A kínai devizapiacon közben erősödött a jüan, miután a kínai jegybank (PBOC) a január 2025 óta legnagyobb mértékben emelte a hivatalos napi referenciaárfolyamot.

A valuta kedden mintegy 0,4 százalékkal erősödött, körülbelül 6,88 jüan/dollár szintig.

Bár a hónap elején az olajár-emelkedés és a közel-keleti konfliktus gyengítette az ázsiai devizákat, a jüan viszonylag stabil maradt a jegybank árfolyam-politikájának köszönhetően. Az elemzők szerint a kínai valuta fundamentumai továbbra is erősek, és az év végére akár 6,85 jüan/dollár körüli szintre is erősödhet – írja a Bloomberg egy másik elemzésében.

