Soha ennyit nem fizetett még az olasz állam műalkotásért

A festmény korábban egy firenzei magángyűjtemény részét képezte, és a nagyközönség előtt először 2024-ben, Rómában mutatták be. Az olasz kulturális tárca most a Palazzo Barberini állandó gyűjteményében helyezte el a művet. Ez különösen szimbolikus, hiszen a festmény éppen annak a családnak az egykori római palotájába került, amelynek tagját ábrázolja. A portrét Caravaggio más alkotásaival együtt állítják ki.

Az 1598 körül készült festményen Barberini szakállas egyházi méltóságként jelenik meg. Jobb kezét kinyújtva ábrázolták, mintha éppen utasítást adna. Barberinit 1623-ban választották pápává, a tisztséget pedig 1644-ben bekövetkezett haláláig töltötte be. A történelem a művészetek egyik legjelentősebb mecénásaként tartja számon.

Alessandro Giuli kulturális miniszter közleményében hangsúlyozta, hogy a tranzakció egy szélesebb körű stratégia része. A tárca ezzel a programmal a nemzeti kulturális örökség megőrzésére és gyarapítására törekszik.

A fő cél az, hogy a művészettörténeti remekművek ne tűnjenek el a magánpiacon, hanem a kutatók és a műértők számára egyaránt hozzáférhetők maradjanak.

A vásárlás jelentőségét növeli, hogy világszerte mindössze mintegy 65 ismert, fennmaradt Caravaggio-művet tartanak nyilván, és ezek közül csupán három portré. Az olasz barokk mester, eredeti nevén Michelangelo Merisi, 1610-ben, mindössze 38 évesen hunyt el. A művészettörténet a chiaroscuro technika nagymestereként tartja számon. A fény és az árnyék drámai alkalmazásával alkotásait mély lélektani realizmussal ruházta fel.

