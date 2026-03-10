  • Megjelenítés
Soha ennyit nem fizetett még az olasz állam műalkotásért
Soha ennyit nem fizetett még az olasz állam műalkotásért

Portfolio
Olaszország 30 millió euróért (11,5 milliárd forint) vásárolta meg Caravaggio egyik rendkívül ritka portréját, amely Maffeo Barberini monsignorét, a későbbi VIII. Orbán pápát ábrázolja. Ez az összeg az olasz állam által műalkotásért valaha kifizetett legmagasabb vételárak közé tartozik - írta a BBC.

A festmény korábban egy firenzei magángyűjtemény részét képezte, és a nagyközönség előtt először 2024-ben, Rómában mutatták be. Az olasz kulturális tárca most a Palazzo Barberini állandó gyűjteményében helyezte el a művet. Ez különösen szimbolikus, hiszen a festmény éppen annak a családnak az egykori római palotájába került, amelynek tagját ábrázolja. A portrét Caravaggio más alkotásaival együtt állítják ki.

Az 1598 körül készült festményen Barberini szakállas egyházi méltóságként jelenik meg. Jobb kezét kinyújtva ábrázolták, mintha éppen utasítást adna. Barberinit 1623-ban választották pápává, a tisztséget pedig 1644-ben bekövetkezett haláláig töltötte be. A történelem a művészetek egyik legjelentősebb mecénásaként tartja számon.

Alessandro Giuli kulturális miniszter közleményében hangsúlyozta, hogy a tranzakció egy szélesebb körű stratégia része. A tárca ezzel a programmal a nemzeti kulturális örökség megőrzésére és gyarapítására törekszik.

A fő cél az, hogy a művészettörténeti remekművek ne tűnjenek el a magánpiacon, hanem a kutatók és a műértők számára egyaránt hozzáférhetők maradjanak.

A vásárlás jelentőségét növeli, hogy világszerte mindössze mintegy 65 ismert, fennmaradt Caravaggio-művet tartanak nyilván, és ezek közül csupán három portré. Az olasz barokk mester, eredeti nevén Michelangelo Merisi, 1610-ben, mindössze 38 évesen hunyt el. A művészettörténet a chiaroscuro technika nagymestereként tartja számon. A fény és az árnyék drámai alkalmazásával alkotásait mély lélektani realizmussal ruházta fel.

