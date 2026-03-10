  • Megjelenítés
Történelmi csúcsot dönt az áramfogyasztás az Egyesült Államokban: kiderült, mi emészti fel a rengeteg energiát
Portfolio
Az Egyesült Államok villamosenergia-fogyasztása 2025-ben már a második egymást követő évben döntött rekordot. Az előrejelzések szerint ez a mutató 2026-ban és 2027-ben tovább emelkedik. Mindez az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) friss, rövid távú energia-előrejelzéséből derül ki.
Az EIA kedden közzétett jelentése szerint az ország villamosenergia-felhasználása a 2025-ös rekordot jelentő 4195 milliárd kilowattóráról idén 4260 milliárdra nő. A fogyasztás 2027-ben már eléri a 4388 milliárd kilowattórát is. A kereslet ugrásszerű növekedése nagyrészt a mesterséges intelligenciát és a kriptovaluta-bányászatot kiszolgáló adatközpontoknak köszönhető. Emellett a fűtés és a közlekedés egyre erőteljesebb elektrifikációja is jelentősen hozzájárul a bővüléshez.

A lakossági fogyasztók villamosenergia-felhasználása 2026-ban várhatóan 1535 milliárd kilowattórára nő a tavalyi 1517 milliárdos rekordról. A kereskedelmi szektor fogyasztása az előző évi 1486 milliárdról 1525 milliárd kilowattórára emelkedik, így mindkét szegmensben új csúcs várható. Ezzel szemben az ipari felhasználás 1056 milliárd kilowattóra körül alakul, ami elmarad a 2000-ben felállított 1064 milliárdos történelmi rekordtól.

Az energiamix terén is jelentős átrendeződés zajlik

A megújuló energiaforrások részaránya a villamosenergia-termelésben a tavalyi mintegy 24 százalékról idén 25, jövőre pedig 27 százalékra emelkedik. A földgáz részesedése 2026-ban 40 százalékon stagnál, majd 2027-ben 39 százalékra csökken. A szén súlya ezzel párhuzamosan folyamatosan mérséklődik: a tavalyi 17 százalékról idén 16, jövőre pedig 15 százalékra esik vissza. Az atomenergia részaránya 2026-ban átmenetileg 19 százalékra nő, majd ezt követően visszatér a 18 százalékos szintre.

A földgázpiacon a lakossági és az ipari fogyasztás továbbra is jóval elmarad a történelmi csúcsoktól. Az előbbi az 1996-os, az utóbbi pedig az 1973-as rekordszintet sem éri el. Az erőművi célú gázfelhasználás ugyanakkor idén várhatóan napi 36,2 milliárd köbláb körül alakul. Ez az érték már megközelíti a 2024-ben mért 36,8 milliárdos csúcsot.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images

