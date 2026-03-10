  • Megjelenítés
Ukrán pénzszállítók: zöld lámpát kapott a NAV, hogy titkos információgyűjtést végezzen
Gazdaság

Ukrán pénzszállítók: zöld lámpát kapott a NAV, hogy titkos információgyűjtést végezzen

MTI
A parlamenti többség kedden megszavazta a Nemzetbiztonsági bizottság törvényjavaslatát, amely 60 napra felhatalmazza a NAV-ot titkos információgyűjtésre az ukrán pénzszállítók ügyében. A március 5-én lefoglalt 35 millió euró, 40 millió dollár készpénz és 9 kilogramm arany a vizsgálat ideje alatt a hatóságnál marad.

A jogszabály célja, hogy tisztázza a visszatartott vagyon eredetét, célállomását és rendeltetését, a magyarországi szállítás jogcímét, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűnszervezeti kapcsolatait, valamint az ügy nemzetbiztonsági következményeit. A nemzetbiztonsági bizottság erről szóló törvényjavaslatát – amelyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kezdeményezett hétfőn és amelyet kivételes eljárásban tárgyalt a parlament – a képviselők 124 igen, 28 nem szavazattal és kilenc tartózkodás mellett fogadták el.

A hatóság titkos információgyűjtést is folytathat vizsgálata során.

A jogszabály szerint a vizsgálatnak tisztáznia kell az átszállított készpénz és arany egy részének magyarországi felhasználását, továbbá azt is, hogy ha felmerül a magyarországi felhasználás, mely személyekhez és szervezetekhez kerülhetett a vagyon, illetve részesülhettek-e abból magyarországi bűnszervezetek, "esetleg Magyarországon jelen lévő terrorszervezetek", vagy politikai szervezetek.

Az ügy előzménye, hogy március 6-án kiderült, hogy a TEK Magyarországon feltartóztatta az ukrán állami Oszcsadbank munkatársait. Az ukrán kormány és az érintettek ügyvédjei azt állítják, hogy a pénzszállítók az osztrák Raiffeisen Bankból vitték a vagyont az Oszcsadbanknak, ahogyan azt a háború kitörése óta többször is megtették. Az ügylet mindkét bank szerint szabályos volt. A NAV pénteki közleménye szerint idén eddig több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába.

A címlapkép illusztráció.

