Valahol már bevezették a négynapos munkahetet az üzemanyag- és energiaellátási válság miatt

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án végrehajtott, Irán elleni légicsapásai nyomán tovább szélesedik a közel-keleti fegyveres konfliktus,
ami már most súlyos energiaellátási zavarokat okoz Ázsiában.
Számos ország kénytelen korlátozó intézkedéseket bevezetni az üzemanyag-felhasználás visszafogására, miközben a Hormuzi-szoros gyakorlatilag teljes lezárása – amelyen keresztül a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgázszállítmányainak mintegy ötöde halad át – egyre komolyabb hiányokat idéz elő.
Vietnam csökkentette egyes kőolajtermékek importvámját, és elrendelte, hogy minden, exportra még le nem kötött nyersolajat először a hazai finomítóknak kell felajánlani. A vietnámi légügyi hatóság arra figyelmeztetett, hogy április elejére kerozinhiány alakulhat ki, mivel a beszállítók késleltetik a szállítmányokat, és egyes esetekben vis maiorra hivatkozva fel is mondhatják a szerződéseket. Az ország emellett azt is fontolgatja, hogy Venezuelából vásároljon nyersolajat.
Thaiföldön a kormány otthoni munkavégzésre utasította az állami hivatalokat, és felfüggesztette a nem létfontosságú külföldi hivatalos utakat. A Fülöp-szigeteken – ahol az olajszükséglet szinte teljes egészét importra alapozzák – már bevezették a négynapos munkahetet a közszférában, korlátozták a lifthasználatot, a légkondicionálókat pedig legalább 24 °C-ra kell állítani. Pakisztán szintén lerövidítette a munkahetet, bezáratta az iskolákat, és ideiglenesen felfüggesztette a kormánytagok fizetésének folyósítását.
India szükségállapoti jogkörrel élt: a cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG) készleteit az ipari felhasználóktól a háztartások felé irányította át.
Ez már nem pusztán árkérdés, hanem elsősorban ellátási probléma – India vészhelyzeti tartalékai gyorsan fogynak
– mondta Madhavi Arora, az Emkay Global Financial Services közgazdásza, hozzátéve, hogy az ipari szektort érő csapás végső soron a gazdasági növekedést is visszavetheti.
A konfliktus a globális energiaárakat is felhajtotta: a nyersolaj világpiaci ára hétfőn hordónként 120 dollár közelébe ugrott, miután a Perzsa-öböl nagy termelői kénytelenek voltak visszafogni a kitermelést. Az árak ezt követően meredeken estek, miután Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy a háború "nagyon hamar" véget érhet.
Ázsia-szerte hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál Manilától Hanoiig. Vietnam arra kérte a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy ne halmozzanak fel üzemanyagot, és amikor csak lehet, váltsanak tömegközlekedésre vagy kerékpárra. Thaiföld a bioüzemanyag-keverékek arányának emelését tervezi, miközben májusig befagyasztja az LPG árát a háztartások védelmében. A thai–mianmari határ menti benzinkutaknál "mianmari járműveket nem szolgálunk ki" feliratú táblákat helyeztek ki, miután a szomszédos országból jelentősen megugrott a forgalom a katonai kormányzat alatt tapasztalható üzemanyaghiány miatt.
A légiközlekedést is súlyosan érinti a válság: az ázsiai légitársaságok jegyárakat emelnek, és szükségterveik között már a járatok földre kényszerítése is szerepel. Vietnam javaslata szerint a légitársaságok üzemanyag-pótdíjat vethetnének ki, a Vietnam Airlines üzemeltetési költségei pedig havi szinten 50–60 százalékkal is emelkedhetnek. A Fülöp-szigeteki energiaügyi miniszter közlése szerint az országnak – a raktárkészletekkel és az úton lévő szállítmányokkal együtt – nagyjából áprilisig elegendő nyersolaja van, és már tárgyalásokat folytatnak amerikai, ausztrál és afrikai beszállítókkal is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egy kis iráni szigeten múlik a Közel-Kelet sorsa: ha megtámadják, az egész térség összeomolhat
Kiderült, miért húzott vörös vonalat Amerika.
2026 is Európa legerősebb gazdaságának vesszőfutásával kezdődik
Rossz hírek érkeztek.
Nem várnak tovább: hatalmas drónvédelmi pajzsot húznak fel Oroszország szomszédjában, már idén bevetik
Megunták a légtérsértéseket.
Trükkös átverés ütötte fel a fejét Magyarországon, adóvisszatérítéssel csalják tőrbe az áldozatokat
Egyre nehezebben felismerhető a csalás.
Belenyúlna Brüsszel az európaiak pénztárcájába: kiderült, mit terveznek von der Leyenék
Arra figyelmeztetnek, az EU legerősebb fegyverével lőheti lábon saját magát.
Aranyat ér, ha balesetet szenvedsz: már 700 ezren töltötték le az E-kárbejelentőt
Közös fellépést tervez a MABISZ és az Autós Nagykoalíció.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.