Valahol már bevezették a négynapos munkahetet az üzemanyag- és energiaellátási válság miatt

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án végrehajtott, Irán elleni légicsapásai nyomán tovább szélesedik a közel-keleti fegyveres konfliktus,

ami már most súlyos energiaellátási zavarokat okoz Ázsiában.

Számos ország kénytelen korlátozó intézkedéseket bevezetni az üzemanyag-felhasználás visszafogására, miközben a Hormuzi-szoros gyakorlatilag teljes lezárása – amelyen keresztül a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgázszállítmányainak mintegy ötöde halad át – egyre komolyabb hiányokat idéz elő.

Vietnam csökkentette egyes kőolajtermékek importvámját, és elrendelte, hogy minden, exportra még le nem kötött nyersolajat először a hazai finomítóknak kell felajánlani. A vietnámi légügyi hatóság arra figyelmeztetett, hogy április elejére kerozinhiány alakulhat ki, mivel a beszállítók késleltetik a szállítmányokat, és egyes esetekben vis maiorra hivatkozva fel is mondhatják a szerződéseket. Az ország emellett azt is fontolgatja, hogy Venezuelából vásároljon nyersolajat.

Thaiföldön a kormány otthoni munkavégzésre utasította az állami hivatalokat, és felfüggesztette a nem létfontosságú külföldi hivatalos utakat. A Fülöp-szigeteken – ahol az olajszükséglet szinte teljes egészét importra alapozzák – már bevezették a négynapos munkahetet a közszférában, korlátozták a lifthasználatot, a légkondicionálókat pedig legalább 24 °C-ra kell állítani. Pakisztán szintén lerövidítette a munkahetet, bezáratta az iskolákat, és ideiglenesen felfüggesztette a kormánytagok fizetésének folyósítását.

India szükségállapoti jogkörrel élt: a cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG) készleteit az ipari felhasználóktól a háztartások felé irányította át.

Ez már nem pusztán árkérdés, hanem elsősorban ellátási probléma – India vészhelyzeti tartalékai gyorsan fogynak

– mondta Madhavi Arora, az Emkay Global Financial Services közgazdásza, hozzátéve, hogy az ipari szektort érő csapás végső soron a gazdasági növekedést is visszavetheti.

A konfliktus a globális energiaárakat is felhajtotta: a nyersolaj világpiaci ára hétfőn hordónként 120 dollár közelébe ugrott, miután a Perzsa-öböl nagy termelői kénytelenek voltak visszafogni a kitermelést. Az árak ezt követően meredeken estek, miután Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy a háború "nagyon hamar" véget érhet.

Ázsia-szerte hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál Manilától Hanoiig. Vietnam arra kérte a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy ne halmozzanak fel üzemanyagot, és amikor csak lehet, váltsanak tömegközlekedésre vagy kerékpárra. Thaiföld a bioüzemanyag-keverékek arányának emelését tervezi, miközben májusig befagyasztja az LPG árát a háztartások védelmében. A thai–mianmari határ menti benzinkutaknál "mianmari járműveket nem szolgálunk ki" feliratú táblákat helyeztek ki, miután a szomszédos országból jelentősen megugrott a forgalom a katonai kormányzat alatt tapasztalható üzemanyaghiány miatt.

A légiközlekedést is súlyosan érinti a válság: az ázsiai légitársaságok jegyárakat emelnek, és szükségterveik között már a járatok földre kényszerítése is szerepel. Vietnam javaslata szerint a légitársaságok üzemanyag-pótdíjat vethetnének ki, a Vietnam Airlines üzemeltetési költségei pedig havi szinten 50–60 százalékkal is emelkedhetnek. A Fülöp-szigeteki energiaügyi miniszter közlése szerint az országnak – a raktárkészletekkel és az úton lévő szállítmányokkal együtt – nagyjából áprilisig elegendő nyersolaja van, és már tárgyalásokat folytatnak amerikai, ausztrál és afrikai beszállítókkal is.

