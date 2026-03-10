  • Megjelenítés
Vezetékezési hibát fedezett fel egyes gépeiben a világ egyik legnagyobb repülőgépgyártója
Vezetékezési hibát fedezett fel egyes gépeiben a világ egyik legnagyobb repülőgépgyártója

A Boeing bejelentette, hogy 737 Max típusú gépeinek egy részén vezetékezési hibát fedeztek fel. Ez a probléma egyes szállítások csúszását okozza - írja a Bloomberg. A hír hallatán a cég részvényei átmenetileg 3 százalékot estek az amerikai tőzsdén.

Az amerikai repülőgépgyártó szerint az idei évre tervezett, mintegy

500 gépes összesített szállítási célkitűzés a hiba ellenére is tartható.

A problémát kedden hozták nyilvánosságra, a havi rendelési és szállítási adatok közzétételével egyidejűleg. A vállalat közleménye szerint egy megmunkálási hiba miatt apró karcolások keletkeztek egyes vezetékeken. Ezeknek a javítása néhány nap alatt befejeződhet. Eközben az új 737 Max gépek gyártása a jelenlegi ütemben folytatódik.

A Boeing februárban 51 kereskedelmi repülőgépet adott át ügyfeleinek, ami 2017 óta a legjobb februári eredmény, és felülmúlta az Airbus teljesítményét is: az európai versenytárs ugyanis ugyanebben a hónapban 35 gépet szállított le. Az átadott 51 gépből 43 darab 737 Max, három pedig 787 Dreamliner volt, míg a maradékot 767-es és 777-es teherszállító repülőgépek tették ki.

A Boeing egyúttal egy meg nem nevezett ügyféltől hat darab 767-es típusra kapott megrendelést a KC-46-os katonai légiutántöltő-program keretében. A vállalat a részletekkel kapcsolatban az amerikai védelmi minisztériumhoz irányította az érdeklődőket.

A cég emellett történelme egyik legnagyobb üzletének lezárásához közelít: egy 500 darab 737 Max típusú gépre szóló megrendelésről van szó, amelyet várhatóan Donald Trump elnök pekingi látogatásakor jelentenek be még ebben a hónapban. A Bloomberg értesülései szerint a megállapodás egyelőre nem végleges.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

