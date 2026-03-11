Csütörtökön bejelenti friss döntéseit a kormány

Gazdasági kérdések, főként az energiaárak emelkedése kapcsán várhatók bejelentések a csütörtöki kormányinfón, ahol ismertetik a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit.

A kormány csütörtök délelőtt újabb részleteket ismertethet több friss gazdaságpolitikai és uniós ügyben is. A Miniszterelnökséget vezető miniszter és a kormányszóvivő ugyanis 10 órától tart Kormányinfót a budai Várban.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda tájékoztatása szokás szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tartja a sajtótájékoztatót.

A tájékoztatón várhatóan több aktuális gazdasági és politikai kérdés is szóba kerül:

leginkább az, hogy a kormány hétfőn jelentette be, hogy védett árat vezet be az üzemanyagoknál.

Elképzelhető, hogy a csütörtöki Kormányinfón újabb részleteket ismertetnek az intézkedés működéséről és várható hatásairól.

Várhatóan Gulyás Gergely tájékoztatást majd a Magyarország kőolajellátását biztosító Barátság vezeték körüli fejleményekről is, annak várható újraindításáról. Szerdán egy magyar delegáció indult a tranzitvonal megvizsgálásáról Ukrajnába.

Szintén napirendre kerülhet a jövő heti európai uniós csúcstalálkozó, ahol a tagállami vezetők többek között a versenyképességi kérdésekről, az energiaügyi helyzetről és Ukrajna további támogatásáról tárgyalnak majd. A kormány részéről várhatóan ismertetik, milyen álláspontot képvisel Magyarország ezekben a kérdésekben.

A belpolitikai témák közül felmerülhet az Otthon Start Program eddigi tapasztalatainak értékelése is, miután a lakhatási intézkedéscsomag több eleme már elindult az elmúlt időszakban.

Gazdasági szempontból a költségvetési folyamatok is szóba kerülhetnek, miután a februári államháztartási hiány jelentősen meghaladta az időarányos tervet, ezért várható, hogy a kormány ismerteti az ezzel kapcsolatos értékelését és a további lépéseket.

A Kormányinfókon rendszerint a kormány aktuális döntéseit és gazdaságpolitikai álláspontját ismertetik, majd az újságírók kérdéseket tehetnek fel a kormány tagjainak.

