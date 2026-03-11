  • Megjelenítés
Csütörtökön bejelenti friss döntéseit a kormány
Gazdaság

Csütörtökön bejelenti friss döntéseit a kormány

Portfolio
Gazdasági kérdések, főként az energiaárak emelkedése kapcsán várhatók bejelentések a csütörtöki kormányinfón, ahol ismertetik a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit.
Parlamenti választás és piaci reakciók
A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.
Információ és jelentkezés

A kormány csütörtök délelőtt újabb részleteket ismertethet több friss gazdaságpolitikai és uniós ügyben is. A Miniszterelnökséget vezető miniszter és a kormányszóvivő ugyanis 10 órától tart Kormányinfót a budai Várban.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda tájékoztatása szokás szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tartja a sajtótájékoztatót.

A tájékoztatón várhatóan több aktuális gazdasági és politikai kérdés is szóba kerül:

leginkább az, hogy a kormány hétfőn jelentette be, hogy védett árat vezet be az üzemanyagoknál.

Még több Gazdaság

Itt a hivatalos figyelmeztetés: bármelyik pillanatban komoly zuhanás jöhet a piacokon

Benzinár-sokk: fontos lépésre készül a német kormány

Hullámvasútra ült a forint a keleti-konfliktus árnyékában: egy meglepő területen is látványos a hatás

Elképzelhető, hogy a csütörtöki Kormányinfón újabb részleteket ismertetnek az intézkedés működéséről és várható hatásairól.

Várhatóan Gulyás Gergely tájékoztatást majd a Magyarország kőolajellátását biztosító Barátság vezeték körüli fejleményekről is, annak várható újraindításáról. Szerdán egy magyar delegáció indult a tranzitvonal megvizsgálásáról Ukrajnába.

Kapcsolódó cikkünk

Elég volt a várakozásból: magyar küldöttség utazik Ukrajnába, hogy a Barátság kőolajvezetékről tárgyaljon

Szintén napirendre kerülhet a jövő heti európai uniós csúcstalálkozó, ahol a tagállami vezetők többek között a versenyképességi kérdésekről, az energiaügyi helyzetről és Ukrajna további támogatásáról tárgyalnak majd. A kormány részéről várhatóan ismertetik, milyen álláspontot képvisel Magyarország ezekben a kérdésekben.

A belpolitikai témák közül felmerülhet az Otthon Start Program eddigi tapasztalatainak értékelése is, miután a lakhatási intézkedéscsomag több eleme már elindult az elmúlt időszakban.

Gazdasági szempontból a költségvetési folyamatok is szóba kerülhetnek, miután a februári államháztartási hiány jelentősen meghaladta az időarányos tervet, ezért várható, hogy a kormány ismerteti az ezzel kapcsolatos értékelését és a további lépéseket.

A Kormányinfókon rendszerint a kormány aktuális döntéseit és gazdaságpolitikai álláspontját ismertetik, majd az újságírók kérdéseket tehetnek fel a kormány tagjainak.

Kapcsolódó cikkünk

Keményen reagált Ursula von der Leyen a magyar kormány felvetésére: végzetes hiba Oroszországgal üzletelni

Itt a fordulat a Barátság kőolajvezetéknél: Robert Fico és Ursula von der Leyen fontos megállapodásig jutott el

Elég volt a várakozásból: magyar küldöttség utazik Ukrajnába, hogy a Barátság kőolajvezetékről tárgyaljon

Lerántottuk a leplet a védett, ársapkás benzinről: kiderült, mennyit visz el az állam

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Merz: "A döntés megmásíthatatlan. Sajnálom, de így van"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility