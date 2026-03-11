  • Megjelenítés
„Ezek turisták, nem egy delegáció” – az ukrán kormány leszólta a Barátság vezetékhez érkező magyar kontingenst
Portfolio
Bizonytalanná vált, hogy a Kijevbe utazott magyar szakértők egyáltalán megtekinthetik-e a Barátság kőolajvezeték Lviv melletti, sérült kompresszorállomását. Az ukrán külügyminisztérium ugyanis azt közölte: a Magyarországról érkezett csoport nem hivatalos delegáció, hanem magánszemélyekből áll, akik turisztikai szabályok szerint léptek be az országba.
Az ukrán külügyminisztérium szerint nem hivatalos delegáció érkezett Magyarországról Kijevbe, hanem magánszemélyek, akik a schengeni országok állampolgáraira vonatkozó vízummentes szabályok alapján léptek be az országba

– közölte a tárca szóvivője, Heorhij Tyihij az RBC–Ukraine hírügynökséggel. Azt mondta: az érintetteknek nincs hivatalos státuszuk, és nem szerepelnek a külügy által ismert hivatalos tárgyalási programokban. Így turistákként írta le őket a referens.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy ezért pontatlan „delegációként” hivatkozni az Ukrajnába érkezett magyarokra. Mint fogalmazott, bármely schengeni országból érkező állampolgár beléphet Ukrajna területére turisztikai céllal, ha betartja a látogatásra vonatkozó szabályokat. A minisztérium álláspontja szerint az érintett magyar állampolgárok is ilyen módon utaztak az országba.

Ez a beszámoló azt vetíti előre, hogy nem látogathatják meg a Barátság vezeték Lviv melletti sérült kompresszorállomását, hogy meggyőződjenek a károkról.

Korábban ugyanakkor a magyar energiaügyi minisztérium államtitkára, Czepek Gábor arról beszélt, hogy Kijevbe utazik egy szakértői csoport élén, hogy tárgyalásokat folytasson a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállításáról, valamint személyesen is felmérje a vezeték állapotát.

Czepek szerint a magyar szakértők nemcsak az ukrán kormánnyal, hanem az Európai Bizottság képviselőivel is egyeztetni szerettek volna a kérdésről. Az államtitkár azt is közölte, hogy a kijevi út előtt a csoport Pozsonyban egyeztetett a szlovák kormány és az energiaszektor szereplőinek képviselőivel.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balázs Attila

Trader

