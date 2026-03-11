  • Megjelenítés
Hatalmas változás jön a mobilszámoknál Magyarországon
Hatalmas változás jön a mobilszámoknál Magyarországon

Idén nyártól a mobilszámokra is kiterjesztik a hívószám-hamisítás elleni védelmet a hazai telefonszolgáltatók. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kezdeményezésére bevezetett hálózati szűrés automatikusan blokkolja a külföldről érkező, manipulált magyar azonosítójú hívásokat. Ez a lépés jelentősen visszaszoríthatja a telefonos adat- és pénzlopásokat - írta a hvg.

Bár a hívószámkijelzés mára a mindennapok részévé vált, eredetileg csupán kényelmi funkciónak szánták. Ebből fakadóan a képernyőn megjelenő azonosító viszonylag könnyen megváltoztatható, a bűnözők pedig ezt előszeretettel ki is használják. A 2023 óta rohamosan terjedő csalási forma lényege, hogy az elkövetők megbízható intézmények, például banki ügyfélszolgálatok telefonszámát hamisítják a hívásukhoz. Ezzel elaltatják az áldozat gyanakvását, majd megpróbálnak hozzáférni a bankszámlájához, a bankkártyájához vagy más személyes adataihoz.

A módszer egyben a rejtőzködést is szolgálja. A bűnözők sokszor gyanútlan előfizetők telefonszámait használják fel. Ezekhez az ártatlan ügyfelekhez később befuthatnak a becsapott vagy felháborodott emberek visszahívásai. Mivel a hívott fél technikailag sehogy sem tud védekezni a jelenség ellen, a szolgáltatói szintű beavatkozás elkerülhetetlenné vált.

Az NMHH és a legnagyobb hazai távközlési szolgáltatók együttműködésének köszönhetően a vezetékes telefonszámoknál tavaly október óta már sikeresen működik a védelem.

A rendszerek kiszűrik és azonnal blokkolják a külföldről indított, de hamisított magyarországi azonosítót használó hívásokat. Így ezek a próbálkozások el sem jutnak a kiszemelt áldozatokhoz.

A mobilhálózatok esetében a bevezetés azért igényelt több időt, mert a szolgáltatóknak garantálniuk kellett az ügyfelek zökkenőmentes kommunikációját.

Biztosítani kellett, hogy a ténylegesen külföldön tartózkodó, roaming szolgáltatást használó magyar előfizetők továbbra is gond nélkül tudjanak hazatelefonálni.

A technikai felkészülés lezárultával

idén nyártól a mobilszámokon is elindulnak ezek az ellenőrzések, ezáltal minimálisra csökken annak az esélye, hogy a csalók magyar mobilazonosítókkal éljenek vissza.

