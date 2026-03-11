  • Megjelenítés
Itt a hivatalos figyelmeztetés: bármelyik pillanatban komoly zuhanás jöhet a piacokon
Itt a hivatalos figyelmeztetés: bármelyik pillanatban komoly zuhanás jöhet a piacokon

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) közzétette 2026-os első kockázati jelentését, amely vázolja az uniós pénzügyi piacok legfőbb kockázatait és sebezhető pontjait. A dokumentum megállapítja, hogy a pénzügyi piacokon továbbra is magasak a rendszerszintű stressz kockázatai, bár a piacok 2025 második felében összességében ellenállónak bizonyultak. A szabályozó figyelmeztet: a közel-keleti háború február végi kitörése óta tapasztalt piaci reakciók egyértelműen alátámasztják a jelentésben azonosított válságterjedési csatornák működését.
Parlamenti választás és piaci reakciók
A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.
Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság szerint továbbra is magas a hirtelen és jelentős árfolyam-kilengések valószínűsége: ezt elsősorban

táplálják.

Ezenkívül az eszközosztályok közti árfolyam-korreláció erősödése növeli a piaci fertőzés kockázatát.

További problémát jelent, hogy a kibertámadások és a hibrid fenyegetések egyre kifinomultabbá válnak, ami fokozza a pénzügyi infrastruktúrák működési zavarainak esélyét. A központi értéktárak (CSD-k) áprilisban az ETF-ek, augusztusban és szeptemberben pedig az UCITS-alapok és részvények esetében tapasztalták az elszámolási hibák megugrását – figyelmeztet a hatóság.

Az ESMA megjegyzi: a közel-keleti háborúra adott uniós és egyéb piaci reakciók jól rávilágítanak azokra a transzmissziós csatornákra és érzékenységi pontokra, amelyeket a kockázati jelentés is kiemelt.

A közel-keleti konfliktus közelmúltbeli eszkalációja továbbra is jelentősen érinti a piacokat, ami az energia- és nyersanyagárak hirtelen emelkedéséhez, valamint megugrott volatilitáshoz vezetett. (...) Ebben a kontextusban a fegyelmezett kockázatfigyelés és kockázatkezelés továbbra is elengedhetetlen a rendezett piacok biztosításához

– fogalmazott Verena Ross, az ESMA elnöke.

A jelentés által taglalt egyik fő kockázat, hogy a globális részvénypiaci értékeltségek 2025 második felében és 2026 elején rekordszintet értek el, ami növeli a kiszámíthatatlan piaci korrekció kockázatát.

Az ESMA figyelmeztet: a magánhitelalapok térnyerése ugyan hozzájárul a reálgazdaság finanszírozásához,

de az átláthatósági hiányosságok és a rendszerszintű összefonódások miatt fokozott felügyeletet igényel ez a piac.

Keveset tárgyalt szempont, hogy a közösségi média egyre nagyobb hatást gyakorol a fiatal befektetőkre, ez pedig az ESMA szerint buborékképződési kockázatot hordoz magában. A tőkeáttételes termékek – például a turbó certifikátok – szintén kitüntetett figyelmet kaptak a jelentésben, ugyanis ezek jellemzően veszteséget okoznak a kisbefektetők számára.

A fenntartható pénzügyek terén a jelentés a globális klímapolitikai elköteleződés lanyhulására figyelmeztet, amely visszavetette az ESG-befektetéseket. A fizikai klímakockázatokkal kapcsolatos növekvő tudatosság viszont rekordszintre emelte a katasztrófakötvények kibocsátását 2025-ben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

