Kijöttek a várva várt számok, erre számíthatnak a nyugdíjasok Magyarországon

Éves összevetésben 9,0%-kal nőtt a nettó átlagkereset 2025-ben, ezzel megegyező mértékben emelkednek idén a nyugdíjszámítás során alkalmazott valorizációs szorzószámok – derül ki a KSH közléséből. A béremelkedéshez igazított valorizációs szorzóknak az új nyugdíjak megállapítása során van jelentőségük, míg a 2025-ben vagy korábban nyugdíjba vonultak juttatásait csak inflációkövető módon emelik, azaz ők a béremelkedés hatásaiból közvetlenül nem részesülnek.

2025-ben (kedvezmények nélkül) havi 483 785 forint volt a nettó átlagkereset értéke a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásokra, a költségvetési intézményekre és a jelentős nonprofit szervezetekre kiterjedően – közölte a KSH.

Ez kereken 9%-kal haladja meg a 2024-ben mért 443 798 forintot,

ezáltal a nyugdíjszámítás során alkalmazott valorizációs szorzók idén 9%-kal emelkednek.

A valorizációs szorzók változását meghatározó nettó átlagkereset-növekedés 2025-ben. Forrás: KSH

A keresetnövekedés most közzétett üteme azok számára kulcsfontosságú, akik 2026-ban vonulnak nyugdíjba: a magyar nyugdíjszámítás szabályai előírják, hogy az életpálya során megszerzett kereseteket "a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani".

A gyakorlatban ez úgy történik, hogy az életpálya egyes éveire meghatározott, járulékokkal és személyi jövedelemadóval csökkentett (nettó) kereseteket

az egyes évekhez rendelt valorizációs szorzókkal megszorozzák.

Ha például a nyugdíjigénylő a 2000. évben összesen nettó 728 ezer forintot keresett, és az adott évhez rendelt valorizációs szorzó 7,982, akkor a kettő szorzataként adódik, hogy a nyugdíjszámításkor az adott évre az ellátás alapjául figyelembe vehető összeg kb. 5,81 millió forint. Minél régebbi egy kereset, annál magasabb valorizációs szorzót alkalmaznak, ez gondoskodik a keresetek értékének időbeli összehangolásáról.

A most megismert kereseti index értelmében tehát 2026-ban 9,0%-kal növekednek a nyugdíjszámítás során alkalmazandó valorizációs szorzók, ez valamivel lassabb növekedés a tavalyinál, 2025-ben a szorzók a megelőző évi átlagkereset-növekedéssel összhangban 13,3%-kal emelkedtek.

