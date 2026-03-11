  • Megjelenítés
Légörvény éri el Magyarországot, mutatjuk, mit hoz magával
Légörvény éri el Magyarországot, mutatjuk, mit hoz magával

Csütörtökön több helyen is kialakulhatnak zivatarok Magyarországon egy légörvény hatására. A jelenség ebben az évszakban nem számít rendkívülinek, ugyanakkor egyes térségekben villámlással kísért záporok tehetik mozgalmassá az időjárást - írja a The Weather On Maps. 
A meteorológiai modellek szerint három térségben lehet nagyobb esély zivatarok kialakulására. Reggel elsősorban az Északi-középhegység térségében, különösen a Mátra és a Bükk környékén, illetve az attól északra fekvő területeken alakulhat ki egy-egy villámlással kísért felhő.

Napközben a Dunántúl déli része, beleértve az Alpokalja térségét, valamint a Duna–Tisza köze délnyugati vidéke lehet érintett. Ezeken a területeken elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak.

A légkör azonban estére várhatóan stabilizálódik, így a zivatartevékenység fokozatosan megszűnik.

Országos, jelentős csapadékra ugyanakkor nem kell számítani: a modellek szerint inkább lokális záporok fordulhatnak elő, amelyek csak kisebb területeken hozhatnak érdemi csapadékot.

A sok felhő ellenére a hőmérséklet kellemesen alakulhat, délkeleten akár 20 Celsius-fok körüli maximumok is előfordulhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

