Légörvény éri el Magyarországot, mutatjuk, mit hoz magával

A meteorológiai modellek szerint három térségben lehet nagyobb esély zivatarok kialakulására. Reggel elsősorban az Északi-középhegység térségében, különösen a Mátra és a Bükk környékén, illetve az attól északra fekvő területeken alakulhat ki egy-egy villámlással kísért felhő.

Napközben a Dunántúl déli része, beleértve az Alpokalja térségét, valamint a Duna–Tisza köze délnyugati vidéke lehet érintett. Ezeken a területeken elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak.

A légkör azonban estére várhatóan stabilizálódik, így a zivatartevékenység fokozatosan megszűnik.

Országos, jelentős csapadékra ugyanakkor nem kell számítani: a modellek szerint inkább lokális záporok fordulhatnak elő, amelyek csak kisebb területeken hozhatnak érdemi csapadékot.

A sok felhő ellenére a hőmérséklet kellemesen alakulhat, délkeleten akár 20 Celsius-fok körüli maximumok is előfordulhatnak.

