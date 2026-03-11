Lepattintotta Trump fenyegetését, az EU védelmében hisz a betámadott ország vezetője

Az elmúlt hetekben erős diplomáciai feszültség alakult ki Madrid és Washington között azután, hogy Spanyolország nem engedélyezte az amerikai fegyveres erőknek a spanyolországi katonai támaszpontok használatát az Irán elleni csapásmérésekhez.

Trump erre válaszul arra utasította a pénzügyminiszterét, hogy szakítson meg minden üzleti és kereskedelmi kapcsolatot a dél-európai országgal.

Az amerikai elnök nem részletezte, pontosan hogyan kívánja felszámolni a kétoldalú kereskedelmet, pedig a lépés nehezen kivitelezhető, hiszen az Egyesült Államok intézményes kereskedelmi partnere maga az Európai Unió. Trump később utalt rá, hogy hatáskörében állna teljes embargót elrendelni a spanyol árukra. Azt azonban nem jelentette ki egyértelműen, hogy ezt a gyakorlatban is megtenné.

Sánchez az interjúban hangsúlyozta, hogy az uniós tagság megfelelő védelmet nyújt Washington fenyegetéseivel szemben.

Hozzátette: a szövetségesi viszony nem jelenti azt, hogy minden amerikai kérésre feltétel nélkül igent kellene mondaniuk.

