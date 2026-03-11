Megjött a döntés: így változik a benzin beszerzési ára

Mint ismert, 2026. március 10-én védett ár került bevezetésre a benzin és a gázolaj esetében Magyarországon,

a védett ár a 95-ös benzin esetében 595 Ft/liter, a gázolaj esetében 615 Ft/liter.

Ennél tehát a benzinkutak nem értékesíthetik drágábban a terméket a magyar tankolók részére; vannak kivételek a részletszabályozásban, illetve a hétfői Magyar Közlöny részletei még néhány pontban értelmezés alatt vannak.

A kiskereskedelmi ár változatlanságával ellentétben

a beszerzési ár tovább emelkedik:

a Mol nemrég nagykereskedelmi árváltozást tedd közzé 2026.03.11-ei érvényességgel az alábbiak szerint:

A 95-ös benzin ára bruttó 6,

a gázolajé pedig bruttó 45 forinttal került többe.

Nyilván ez a változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen.

