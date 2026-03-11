Nincs megállás: újra megmozdult a föld Észak-Magyarországon

A kedd reggeli, 3-as erősségű földrengés után újra megmozdult a föld a magyar-szlovák határon. Károkról nem érkezett jelentés most sem.

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. március 10-én, helyi idő szerint 21 óra 39 perckor 2,7 magnitúdójú földrengés keletkezett a magyar-szlovák határ közelében - írja a Katasztrófavédelem.

A rengés Mosonmagyaróvártól mintegy 15 kilométerre, északi irányban történt. A lakosság az epicentrum közelében érezte a földrengést, az obszervatóriumba eddig Dunaszigetről érkezett bejelentés.

Ezt megelőzően 2026. március 10-én magyarországi idő szerint 09:02 perckor volt egy rengés szintén Mosonmagyaróvártól északra.

Egyik esetben sem jelentettek be kárókat a Katasztrófavédelemnél.

