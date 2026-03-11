Üzemanyag-helyzet Magyarországon: fontos jelzés érkezett a kormánytól

Kedden este megjelent a Magyar Közlönyben a kormány rendelete, amely pontosítja a hétfőn bejelentett üzemanyagár-korlátozás végrehajtásának szabályait. A rendelet több gyakorlati szabályt is rögzített a védett ár alkalmazásához, ezek közül az egyik legfontosabb volt, hogy az automata, személyzet nélküli kutakra nem vonatkozik a szabályozás, mivel ott nem biztosítható a jogosultság személyes ellenőrzése.
Erre reagálva Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár szerint az üzemanyag forgalmazói szövetségek jogszabály módosítási kérelemmel fordultak az Energiaügyi Minisztériumhoz, amely
lehetővé tenné, hogy az automata benzinkutakon védett üzemanyag árakat is lehessen alkalmazni,
illetve hogy még gördülékenyebbé váljon a védett áron történő kiszolgálás. Steiner szerint
a minisztérium a nemzetgazdasági tárcával együttműködve keresi a megoldási lehetőségeket.
