  • Megjelenítés
Üzemanyag-helyzet Magyarországon: fontos jelzés érkezett a kormánytól
Gazdaság

Üzemanyag-helyzet Magyarországon: fontos jelzés érkezett a kormánytól

Portfolio
Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár a Facebookon közölte, hogy az üzemanyag forgalmazói szövetségek jogszabály módosítási kérelemmel fordultak az Energiaügyi Minisztériumhoz, amely lehetővé tenné, hogy az automata benzinkutakon is lehessen védett üzemanyag árakat alkalmazni.

Kedden este megjelent a Magyar Közlönyben a kormány rendelete, amely pontosítja a hétfőn bejelentett üzemanyagár-korlátozás végrehajtásának szabályait. A rendelet több gyakorlati szabályt is rögzített a védett ár alkalmazásához, ezek közül az egyik legfontosabb volt, hogy az automata, személyzet nélküli kutakra nem vonatkozik a szabályozás, mivel ott nem biztosítható a jogosultság személyes ellenőrzése.

Erre reagálva Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár szerint az üzemanyag forgalmazói szövetségek jogszabály módosítási kérelemmel fordultak az Energiaügyi Minisztériumhoz, amely

lehetővé tenné, hogy az automata benzinkutakon védett üzemanyag árakat is lehessen alkalmazni,

illetve hogy még gördülékenyebbé váljon a védett áron történő kiszolgálás. Steiner szerint

Még több Gazdaság

Meghökkentő fordulat az mRNS-vakcinák ügyében – a hatóságok nem várt lépésről döntöttek

Lesz, aki ráfizet a szabadkereskedelmi egyezményekre

Már a pincérek közötti is megjelentek az ázsiai vendégmunkások

a minisztérium a nemzetgazdasági tárcával együttműködve keresi a megoldási lehetőségeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Merz: "A döntés megmásíthatatlan. Sajnálom, de így van"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility