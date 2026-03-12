Erre az útra vár sok turista, köztük magyarok is

Építőipar 2026 Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!

A szlovén Természeti Erőforrások és Területrendezési Minisztérium nyilvánosságra hozta a tervezett nyomvonal tanulmányát, valamint a kapcsolódó környezeti hatásvizsgálatot. Az új autópálya az Adriai–Jón közlekedési folyosó utolsó hiányzó szakaszát képezné.

Megépítésével gyorsabb összeköttetés jönne létre Rijeka, illetve Olaszország és Ausztria irányába.

A határ menti települések lakói már évtizedek óta várnak a projektre. A Postojna és Jelšane, valamint a Kozina és Starod közötti mellékutakon jelenleg rendkívül nagy a forgalom. Ez különösen a nyári turistaszezonban jelent problémát, amikor a Nyugat-Európából érkező tömegek Szlovénián keresztül utaznak a Kvarner-öböl felé. A biztonsági kockázatok és a folyamatos torlódások miatt az elmúlt években már korlátozni kellett a nemzetközi teherforgalmat ezeken az útvonalakon.

A nyomvonaltanulmány három lehetséges alternatívát vázol fel. Mindhárom verzió a Postojna és Razdrto között tervezett új, hrastjei csomóponttól indulna. Innen mintegy 37 kilométer hosszan haladna a horvát határig, számos alagúton, völgyhídon és fedett bevágáson keresztül. Az északi szakasz körülbelül 21 kilométer hosszú lenne, és ezen a részen térnek el kissé egymástól a tervek. A déli szakasz nagyjából 16 kilométer után érné el a határt, ahol csatlakozna a horvát Rijeka–Rupa autópályához.

Horvátország számára is jelentős gazdasági előnyökkel járna

Megerősödnének Rijeka és a Kvarner-vidék közlekedési kapcsolatai Olaszország, Ausztria, valamint Közép-Európa felé. Emellett hatékonyabbá válnának a Horvátország legnagyobb tengeri kikötőjébe vezető logisztikai útvonalak is. Az új szakasz az Észak-Horvátországból Szlovénián át rendszeresen utazók számára is kedvező lenne. A szlovén autópályákon ugyanis e-matricás rendszer működik, ami a gyakori úthasználóknak sokkal költséghatékonyabb megoldást jelent.

A tanulmányterv nyilvános társadalmi egyeztetésére Postojnában, Pivkában és Ilirska Bistricában kerül sor. A teljes dokumentáció hivatalos, online közzététele áprilisban várható.

