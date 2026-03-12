  • Megjelenítés
Káosz fenyeget a hazai benzinkutakon: drasztikus lépésre figyelmeztet Karácsony Gergely
Jelentős, akár másfél milliárd forintos többletkiadást is okozhat a BKV-nak a hatósági üzemanyagár. A kedvezmény ugyanis nem vonatkozik a közösségi közlekedési vállalatok saját telephelyein történő tankolásra. Ha a kormány nem módosítja a rendeletet, a fővárosi buszok kénytelenek lesznek a közforgalmú benzinkutakat használni - írta Karácsony Gergely.

A jelenlegi szabályozás értelmében a rögzített üzemanyagár kizárólag a közforgalmú benzinkutaknál történő vásárlásra érvényes. A rendelet megalkotásakor azonban nem vették figyelembe a közösségi közlekedésben részt vevő járműveket. A BKV és az állami Volánbusz flottája ugyanis magától értetődően a saját telephelyein tankol. Így esetükben továbbra is a jóval magasabb piaci árat kell megfizetni - olvasható a főpolgármester Facebook-posztjában.

A hatósági ár hiánya súlyos anyagi terhet ró a vállalatokra. Tavaly a BKV átlagosan 400 forintot fizetett a gázolaj literéért. Ez idén február végére 408 forintra nőtt, a legutóbbi drágulással pedig már elérte az 501 forintot.

Ha az ársapka a közösségi közlekedésre is érvényes lenne, a literenkénti költség csupán 484 forintot tenne ki.

A világpiaci olajárak emelkedése miatt a piaci és a hatósági ár közötti különbség milliárdos nagyságrendű terhet jelent a cégeknek. Ráadásul a budapesti közösségi közlekedés működtetését már most is csak hitelből tudják finanszírozni.

Már nem az a fő gond, hogy van-e elég megújuló – A villamosenergia-rendszer rugalmassága lett a kulcskérdés

Új bejelentéseket tesz a kormány

A magyar kórházak fizetőképességét kell fenntartani - Beavatkozott a kormány

A rendelet azonnali és észszerű módosítása érdekében a városvezetés hivatalosan is a miniszterelnökhöz fordult.

Az utasokat hátrányosan érintő lépések, mint például a járatok ritkítása vagy az útvonalak rövidítése, nem jöhetnek szóba.

Így a helyzet rendezésére csupán két lehetőség maradt.

  • A kormány vagy kiterjeszti a hatósági árat a közösségi közlekedési szolgáltatókra is,
  • vagy a BKV-buszok a kedvezmény érvényesítése érdekében beállnak a közforgalmú benzinkutakra.

Ez utóbbi lépés azonban borítékolhatóan komoly közlekedési fennakadásokat fog okozni - hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely.

