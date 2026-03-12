  • Megjelenítés
Kemény nyugdíjreformra készül az európai ország, de az emberek nem kérnek belőle
Gazdaság

Kemény nyugdíjreformra készül az európai ország, de az emberek nem kérnek belőle

MTI
Mintegy 80 ezer ember vett részt csütörtökön Brüsszelben a szövetségi kormány "igazságtalan" reformintézkedései elleni országos tüntetésen a brüsszeli rendőrség hivatalos becslése szerint, míg a szocialista kötődésű szakszervezet, a FGTB korábban több mint 100 ezer résztvevőről beszélt.

Az RTBF közszolgálati hírportál tudósítása szerint felvonulók transzparenseken és jelszavakkal tiltakoztak a Bart de Wever jobboldali politikus vezette kormány "igazságtalan és embertelen" intézkedései ellen.

A szakszervezetek több kormányzati intézkedést elleneznek, köztük

  • a bérindexálási rendszer módosítását,
  • a munkaerőpiac nagyobb rugalmasságát és
  • az új nyugdíjszabályokat.

Szerintük a reformok ártani fognak a munkavállalóknak, és gyengítik a szociális védelmet.

A feszültséget tovább növelték Belgium nyugdíjügyi miniszterének, Jan Jambonnak a kijelentései is, aki azt mondta, hogy a nőknek "meg kell változtatniuk a viselkedésüket", és többet kell dolgozniuk. A szakszervezeti vezetők szerint a megjegyzések sok tüntetőt felháborítottak, különösen azért, mert a nők már most attól tartanak, hogy a nyugdíjreformok hátrányosan érintik majd őket, mivel gyakrabban dolgoznak részmunkaidőben.

Még több Gazdaság

Lehullt a lepel a puritánnak hitt vezérről: mesés luxusbirodalmat rejteget a nyugati világban Mojtaba Hamenei

Ilyen zsugorítást is ritkán látni a boltokban - Ez gyakorlatilag észrevehetetlen

Drámai bejelentést tett a Milka és a Toblerone gyártója

Kapcsolódó cikkünk

Égbekiáltó igazságtalanság sújtja a nőket: minél több gyermeket neveltek fel, annál kevesebb lesz a nyugdíjuk

A tiltakozás várhatóan jelentős fennakadásokat okoz az egész országban. A zaventemi repülőtérről induló összes utasszállító járatot törölték, és az érkező járatok több mint felét is lemondták. A Charleroi repülőtéren egyetlen járat sem indult.

A tömegközlekedési szolgáltatások is korlátozottan működnek. A STIB-MIVB által üzemeltetett több metró-, villamos- és buszjárat csökkentett menetrenddel közlekedik, míg a regionális szolgáltatók, a De Lijn és a TEC jelentős fennakadásokra számítanak.

Kapcsolódó cikkünk

Kijöttek a várva várt számok, erre számíthatnak a nyugdíjasok Magyarországon

Asztalra csapott a szakértő: most már halaszthatatlan a magyar nyugdíjreform

Bemondták a tudósok, összeomlik-e a nyugdíjrendszer az elöregedő társadalomban

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elfogadták von der Leyen paktumát: vétójogok nélkül csatlakoznának az új tagállamok
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility