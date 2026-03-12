Kemény nyugdíjreformra készül az európai ország, de az emberek nem kérnek belőle

Mintegy 80 ezer ember vett részt csütörtökön Brüsszelben a szövetségi kormány "igazságtalan" reformintézkedései elleni országos tüntetésen a brüsszeli rendőrség hivatalos becslése szerint, míg a szocialista kötődésű szakszervezet, a FGTB korábban több mint 100 ezer résztvevőről beszélt.

Az RTBF közszolgálati hírportál tudósítása szerint felvonulók transzparenseken és jelszavakkal tiltakoztak a Bart de Wever jobboldali politikus vezette kormány "igazságtalan és embertelen" intézkedései ellen.

A szakszervezetek több kormányzati intézkedést elleneznek, köztük

a bérindexálási rendszer módosítását,

a munkaerőpiac nagyobb rugalmasságát és

az új nyugdíjszabályokat.

Szerintük a reformok ártani fognak a munkavállalóknak, és gyengítik a szociális védelmet.

A feszültséget tovább növelték Belgium nyugdíjügyi miniszterének, Jan Jambonnak a kijelentései is, aki azt mondta, hogy a nőknek "meg kell változtatniuk a viselkedésüket", és többet kell dolgozniuk. A szakszervezeti vezetők szerint a megjegyzések sok tüntetőt felháborítottak, különösen azért, mert a nők már most attól tartanak, hogy a nyugdíjreformok hátrányosan érintik majd őket, mivel gyakrabban dolgoznak részmunkaidőben.

A tiltakozás várhatóan jelentős fennakadásokat okoz az egész országban. A zaventemi repülőtérről induló összes utasszállító járatot törölték, és az érkező járatok több mint felét is lemondták. A Charleroi repülőtéren egyetlen járat sem indult.

A tömegközlekedési szolgáltatások is korlátozottan működnek. A STIB-MIVB által üzemeltetett több metró-, villamos- és buszjárat csökkentett menetrenddel közlekedik, míg a regionális szolgáltatók, a De Lijn és a TEC jelentős fennakadásokra számítanak.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images