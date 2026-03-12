  • Megjelenítés
Kényszerhelyzetben az oroszok, egyre inkább felélik a jövőjüket a háború finanszírozásáért
Gazdaság

Kényszerhelyzetben az oroszok, egyre inkább felélik a jövőjüket a háború finanszírozásáért

Portfolio
Oroszország az idei költségvetési kiadások akár tízszázalékos csökkentésére készül a nem prioritást élvező tételek esetében. A cél a növekvő hiány megfékezése és az államadósság további emelkedésének elkerülése. Moszkva mindezt annak ellenére lépi meg, hogy a közel-keleti konfliktus miatt megemelkedett olajárak növelik az állami bevételeket, ami arra utal, hogy csak átmeneti hatásra számítanak - tudósított a Bloomberg. A hadikiadások nem csökkennek, gazdaságfejlesztésre viszont kevesebb lesz a pénz.

A tervezett megszorítás a szövetségi és a regionális költségvetést egyaránt érinti. Elsősorban a gazdaságfejlesztési és infrastrukturális projektekre szánt kiadásokat csökkentenék. A védelmi, katonai és szociális jellegű tételekhez ugyanakkor nem nyúlnak.

A kiadáscsökkentés parlamenti jóváhagyáshoz kötött, és a már kiutalt forrásokat nem érinti. Ha a maximális mértékű lefaragást végrehajtják, azzal összesen mintegy 2 billió rubelt, vagyis nagyjából 25 milliárd dollárt takaríthatnak meg. Ez az orosz GDP közel 0,8 százalékának felel meg.

A lépés szorosan összefügg azzal, hogy Moszkva csökkentette a költségvetési szabályban meghatározott bázisolajárat, amely alapján a Nemzeti Jóléti Alapból történő forrásbevonásról döntenek. Jelenleg akkor nyúlnak a tartalékokhoz, ha az orosz nyersolaj ára hordónként 59 dollár alá esik. Az alacsonyabb küszöbérték miatt azonban arányos kiadáscsökkentésre, vagy az olaj- és gázszektoron kívüli bevételek növelésére van szükség.

A pénzügyminisztérium közleménye szerint a fiskális kiigazítás célja, hogy "elkerüljék az állami hitelfelvétel további növekedését, biztosítsák az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát, és ne tegyék szükségessé a monetáris politika szigorítását".

Az orosz jegybank korábban már figyelmeztetett: a növekvő államadósság megnehezítené az infláció letörését, és lassíthatná a folyamatban lévő kamatcsökkentési ciklust.

A megszorítások hátterében az áll, hogy a nyugati szankciók miatt tavaly jelentősen megnőtt az orosz nyersolajra kényszerűségből alkalmazott diszkont. Ez felgyorsította a Nemzeti Jóléti Alap forrásainak kimerülését. Az év első két hónapjában az olaj- és gázbevételek csaknem a felére zuhantak az előző év azonos időszakához képest.

Mindez arra utal, hogy Moszkva csupán átmenetinek tekinti a közel-keleti konfliktus miatti olajár-emelkedést. A vezetés egyértelműen az ukrajnai háború okozta hosszabb távú pénzügyi nyomásra készül. A jelenlegi tervek szerint az idei költségvetési kiadások főösszege 44,1 billió rubel, míg a hiány 3,8 billió rubel lesz, ami a GDP mintegy 1,6 százalékát teszi ki.

