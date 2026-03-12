Már nem az a fő gond, hogy van-e elég megújuló – A villamosenergia-rendszer rugalmassága lett a kulcskérdés

Negatívvá válhat a zöld áramár
A probléma lényege, hogy a megújulók jellemzően egyszerre, egyidőben termelnek. Ha sok a szél vagy erős a napsütés, akkor nagy mennyiségű áram kerül a hálózatba ugyanabban az időben. Amikor ez alacsony kereslettel párosul, az árak meredeken esnek, sőt akár negatívvá is válhatnak – vagyis a termelők fizetnek azért, hogy valaki átvegye az áramot tőlük. Azaz a technológia saját bősége csökkenti az értékét.
Európa több országában a szél- és napenergia-termelők már jóval az átlagos nagykereskedelmi ár alatt tudják csak értékesíteni az áramukat. A negatív árú órák száma néhány év alatt több mint duplájára nőtt.
Az Európai Unióban ez 14 milliárd eurós bevételkiesést okozott a termelőknek 2025-ben. A helyzet veszélyes spirált indíthat el: minél gyorsabban bővül a megújuló kapacitás, annál nagyobb az érték-kannibalizáció, és annál kevésbé vonzó egy új beruházás.
A gondot súlyosbítja az elosztott termelés, például a háztetőkre szerelt napelemek terjedése. Ezek napközben nemcsak fedezik a háztartások fogyasztását, hanem akár többletet is táplálnak a hálózatba, duplán csökkentve az erőművek termelése iránti keresletet. Emellett a hálózat fizikai korlátai – például szűk keresztmetszetek a villamosenergia-átviteli rendszerben – megakadályozhatják, hogy az áram oda jusson, ahol szükség lenne rá, helyi túltermelést hozva létre még akkor is, ha az egész rendszerben van kereslet a megújuló erőművek áramára.
A rugalmasság növelése a fő feladat
A megújuló beruházásoknál szokásos állami támogatások és garantált átvételi árak csak tüneti kezelést jelentenek: megtérülővé tehetik az adott beruházást, de összességében tovább növelik a társadalmi költséget.
A valódi megoldás a teljes villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelése: annak elősegítése, hogy az áramfogyasztás, -tárolás és -szállítás képes legyen alkalmazkodni a változó termeléshez.
A rugalmasság több időtávon értelmezhető. Más eszközök kellenek másodperces, napi vagy akár szezonális kilengések kezelésére. Rövid távon – másodpercek és percek alatt – fontos a pontos előrejelzés, az intelligens hálózati irányítás és a gyors reakcióra képes technológiák, mint pl. az akkumulátoros energiatárolók. Az akkumulátorok emellett képesek olcsó időszakban eltárolni az áramot, majd drágább órákban visszatáplálni a hálózatba, de ez jelenleg legfeljebb egy napon belül, 4-8 órás távon éri meg nekik. Ez a lehetőség nemcsak az árkilengéseket csökkenti, hanem növeli a megújulók bevételét is, hiszen ők adhatnak el áramot a tárolóknak.
Egyre fontosabb szerepet kapnak az úgynevezett virtuális erőművek is. Ezek digitális platformok, amelyek sok kisebb termelőt, fogyasztót és tárolót – például napelemeket, ipari fogyasztókat vagy elektromos autókat – kapcsolnak össze, és együtt irányítják őket, mintha egyetlen nagy erőmű lennének. Így a fogyasztók és kisebb termelők is aktív szereplővé válhatnak a rendszer egyensúlyának fenntartásában.
A középtávú rugalmasság, azaz napok és hetek szintjén már nehezebb a helyzet. A jelenlegi tárolási technológiák drágák vagy korlátozott kapacitásúak ilyen időtávon. Itt nagyobb szerepet kaphat az ipari fogyasztás időzített áthelyezése, az elektromos alapú hőtermelés, illetve hosszabb távon esetleg a hidrogén előállítása. Ehhez azonban olyan piaci szabályokra van szükség, amelyek nemcsak a gyors reakciót, hanem a hosszabb ideig rendelkezésre álló kapacitást is megfizetik.
Külön kihívást jelentenek a szél- és napszegény időszakok – mondjuk ködös novemberek –amikor magas a kereslet, de alacsony a megújuló termelés. Ilyenkor jellemzően fosszilis erőművek lépnek be, ami magasabb árakat és nagyobb széndioxid-kibocsátást eredményez. A rendszernek tehát nemcsak az áram túltermelését, hanem a hiányt is kezelnie kell.
Finnország példája jól mutatja, hogyan lehet a rugalmasságot tudatosan építeni. Az országban a szélenergia aránya gyorsan nőtt, ami erős árkilengéseket okozott. Válaszul új piaci szabályokat hoztak, fejlesztették az előrejelzést, és jelentős akkumulátoros kapacitást telepítettek. Ezek tompítani tudták a napon belüli kilengéseket. A többnapos alacsony vagy magas árú időszakok hatására gyorsan terjednek az elektromos kazánok, amelyek távfűtési rendszerekhez kapcsolódva hőt állítanak elő. Amikor olcsó az áram, a hőtermelők átállnak az elektromos kazánokra, drága időszakban pedig visszakapcsolnak a biomassza- vagy gázalapú kazánokra. Így egyszerre támogatják a villamosenergia-hálózat egyensúlyát, és csökkentik a hőtermelés költségeit. Nem csoda, hogy 2025-re annyi elektromos kazánt telepítettek, hogy ezek együttesen a teljes villamosenergia-rendszer csúcsterhelésének negyedét is lefedhetik.
Négy fő javaslat
A BCG több irányt javasol a jövőre nézve.
- Először is, a megújuló beruházásokat nem pusztán a beépített kapacitás, hanem a rendszer egészére gyakorolt érték alapján kell tervezni. Fontos, hogy az erőművek ott és akkor termeljenek, ahol és amikor arra a legnagyobb szükség van. Például ha a naperőműveket nyugatabbra tájoljuk, akkor azok több áramot termelnek délután és este, amikor nő az áramfogyasztás, és kevesebbet délben, amikor már úgyis túltermelés van.
- Másodszor, a megújuló termelést is aktívan kell menedzselni: bizonyos helyzetekben a termelés visszafogása ésszerű döntés lehet. Ehhez az ösztönzőrendszereket kell úgy alakítani, hogy ne az érje meg a termelőnek, hogy felesleges áramot termeljen.
- Harmadszor, ösztönözni kell a keresleti oldali rugalmasságot, például dinamikus – időszaktól függő – árazással azokban a fogyasztói szegmensekben, amelyek képesek a fogyasztásuk módosítására. Az ilyen rugalmasság nagyobb kihasználásához sokkal inkább piaci koordináció, kommunikáció és gazdasági ösztönző rendszer kell, mint hatalmas új beruházások vagy technikai fejlesztések.
- Negyedszer, a szabályozást, rendszertervezést egyre inkább a rövid és hosszú távú rugalmasság figyelembevételével kell kialakítani. Az egyre nagyobb kilengések felértékelik a ritkán előforduló, de nagyobb hatású kockázatokat. Az ezeket kezelni tudó eszközök – pl. hálózati fejlesztések, vagy tartalékkapacitások – rendszerszintű értéke növekszik.
A jövő energiarendszere természeténél fogva ingadozóbb lesz. A cél nem az ingadozás megszüntetése, hanem annak kezelése. Azok az országok lesznek sikeresek az energiarendszer átalakításában, amelyek nemcsak sok megújuló kapacitást építenek, hanem képesek a lehető legnagyobb értéket kihozni belőlük egy rugalmas, integrált energiarendszerben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
