  • Megjelenítés
Már nem az a fő gond, hogy van-e elég megújuló – A villamosenergia-rendszer rugalmassága lett a kulcskérdés
Gazdaság

Már nem az a fő gond, hogy van-e elég megújuló – A villamosenergia-rendszer rugalmassága lett a kulcskérdés

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A megújuló energiaforrások – elsősorban a szél- és napenergia – az elmúlt évtizedben látványos sikert értek el: 2025 végére globálisan az áramtermelés legnagyobb forrásává váltak. A telepítésük előtti korábbi fő akadály a magas ár volt, ezt azonban mára nagyrészt leküzdötték. A következő nagy kihívás már nem a megújuló kapacitások mindenáron való bővítése, hanem az energiarendszer rugalmasságának növelése lesz.
AI in Energy 2026
Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Negatívvá válhat a zöld áramár

A probléma lényege, hogy a megújulók jellemzően egyszerre, egyidőben termelnek. Ha sok a szél vagy erős a napsütés, akkor nagy mennyiségű áram kerül a hálózatba ugyanabban az időben. Amikor ez alacsony kereslettel párosul, az árak meredeken esnek, sőt akár negatívvá is válhatnak – vagyis a termelők fizetnek azért, hogy valaki átvegye az áramot tőlük. Azaz a technológia saját bősége csökkenti az értékét.

Európa több országában a szél- és napenergia-termelők már jóval az átlagos nagykereskedelmi ár alatt tudják csak értékesíteni az áramukat. A negatív árú órák száma néhány év alatt több mint duplájára nőtt.

Az Európai Unióban ez 14 milliárd eurós bevételkiesést okozott a termelőknek 2025-ben. A helyzet veszélyes spirált indíthat el: minél gyorsabban bővül a megújuló kapacitás, annál nagyobb az érték-kannibalizáció, és annál kevésbé vonzó egy új beruházás.

abra_v2
Forrás: Boston Consulting Group

A gondot súlyosbítja az elosztott termelés, például a háztetőkre szerelt napelemek terjedése. Ezek napközben nemcsak fedezik a háztartások fogyasztását, hanem akár többletet is táplálnak a hálózatba, duplán csökkentve az erőművek termelése iránti keresletet. Emellett a hálózat fizikai korlátai – például szűk keresztmetszetek a villamosenergia-átviteli rendszerben – megakadályozhatják, hogy az áram oda jusson, ahol szükség lenne rá, helyi túltermelést hozva létre még akkor is, ha az egész rendszerben van kereslet a megújuló erőművek áramára.

Még több Gazdaság

Erre az útra vár sok turista, köztük magyarok is

Gulyás Gergely: Magyarország olajellátása bármeddig biztosítható lehet a Barátság leállásának ellenére is

Káosz fenyeget a hazai benzinkutakon: drasztikus lépésre figyelmeztet Karácsony Gergely

A rugalmasság növelése a fő feladat

A megújuló beruházásoknál szokásos állami támogatások és garantált átvételi árak csak tüneti kezelést jelentenek: megtérülővé tehetik az adott beruházást, de összességében tovább növelik a társadalmi költséget.

A valódi megoldás a teljes villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelése: annak elősegítése, hogy az áramfogyasztás, -tárolás és -szállítás képes legyen alkalmazkodni a változó termeléshez.

A rugalmasság több időtávon értelmezhető. Más eszközök kellenek másodperces, napi vagy akár szezonális kilengések kezelésére. Rövid távon – másodpercek és percek alatt – fontos a pontos előrejelzés, az intelligens hálózati irányítás és a gyors reakcióra képes technológiák, mint pl. az akkumulátoros energiatárolók. Az akkumulátorok emellett képesek olcsó időszakban eltárolni az áramot, majd drágább órákban visszatáplálni a hálózatba, de ez jelenleg legfeljebb egy napon belül, 4-8 órás távon éri meg nekik. Ez a lehetőség nemcsak az árkilengéseket csökkenti, hanem növeli a megújulók bevételét is, hiszen ők adhatnak el áramot a tárolóknak.

Egyre fontosabb szerepet kapnak az úgynevezett virtuális erőművek is. Ezek digitális platformok, amelyek sok kisebb termelőt, fogyasztót és tárolót – például napelemeket, ipari fogyasztókat vagy elektromos autókat – kapcsolnak össze, és együtt irányítják őket, mintha egyetlen nagy erőmű lennének. Így a fogyasztók és kisebb termelők is aktív szereplővé válhatnak a rendszer egyensúlyának fenntartásában.

A középtávú rugalmasság, azaz napok és hetek szintjén már nehezebb a helyzet. A jelenlegi tárolási technológiák drágák vagy korlátozott kapacitásúak ilyen időtávon. Itt nagyobb szerepet kaphat az ipari fogyasztás időzített áthelyezése, az elektromos alapú hőtermelés, illetve hosszabb távon esetleg a hidrogén előállítása. Ehhez azonban olyan piaci szabályokra van szükség, amelyek nemcsak a gyors reakciót, hanem a hosszabb ideig rendelkezésre álló kapacitást is megfizetik.

Külön kihívást jelentenek a szél- és napszegény időszakok – mondjuk ködös novemberek –amikor magas a kereslet, de alacsony a megújuló termelés. Ilyenkor jellemzően fosszilis erőművek lépnek be, ami magasabb árakat és nagyobb széndioxid-kibocsátást eredményez. A rendszernek tehát nemcsak az áram túltermelését, hanem a hiányt is kezelnie kell.

Finnország példája jól mutatja, hogyan lehet a rugalmasságot tudatosan építeni. Az országban a szélenergia aránya gyorsan nőtt, ami erős árkilengéseket okozott. Válaszul új piaci szabályokat hoztak, fejlesztették az előrejelzést, és jelentős akkumulátoros kapacitást telepítettek. Ezek tompítani tudták a napon belüli kilengéseket. A többnapos alacsony vagy magas árú időszakok hatására gyorsan terjednek az elektromos kazánok, amelyek távfűtési rendszerekhez kapcsolódva hőt állítanak elő. Amikor olcsó az áram, a hőtermelők átállnak az elektromos kazánokra, drága időszakban pedig visszakapcsolnak a biomassza- vagy gázalapú kazánokra. Így egyszerre támogatják a villamosenergia-hálózat egyensúlyát, és csökkentik a hőtermelés költségeit. Nem csoda, hogy 2025-re annyi elektromos kazánt telepítettek, hogy ezek együttesen a teljes villamosenergia-rendszer csúcsterhelésének negyedét is lefedhetik.

Négy fő javaslat

A BCG több irányt javasol a jövőre nézve.

  • Először is, a megújuló beruházásokat nem pusztán a beépített kapacitás, hanem a rendszer egészére gyakorolt érték alapján kell tervezni. Fontos, hogy az erőművek ott és akkor termeljenek, ahol és amikor arra a legnagyobb szükség van. Például ha a naperőműveket nyugatabbra tájoljuk, akkor azok több áramot termelnek délután és este, amikor nő az áramfogyasztás, és kevesebbet délben, amikor már úgyis túltermelés van.
  • Másodszor, a megújuló termelést is aktívan kell menedzselni: bizonyos helyzetekben a termelés visszafogása ésszerű döntés lehet. Ehhez az ösztönzőrendszereket kell úgy alakítani, hogy ne az érje meg a termelőnek, hogy felesleges áramot termeljen.
  • Harmadszor, ösztönözni kell a keresleti oldali rugalmasságot, például dinamikus – időszaktól függő – árazással azokban a fogyasztói szegmensekben, amelyek képesek a fogyasztásuk módosítására. Az ilyen rugalmasság nagyobb kihasználásához sokkal inkább piaci koordináció, kommunikáció és gazdasági ösztönző rendszer kell, mint hatalmas új beruházások vagy technikai fejlesztések.
  • Negyedszer, a szabályozást, rendszertervezést egyre inkább a rövid és hosszú távú rugalmasság figyelembevételével kell kialakítani. Az egyre nagyobb kilengések felértékelik a ritkán előforduló, de nagyobb hatású kockázatokat. Az ezeket kezelni tudó eszközök – pl. hálózati fejlesztések, vagy tartalékkapacitások – rendszerszintű értéke növekszik.   

A jövő energiarendszere természeténél fogva ingadozóbb lesz. A cél nem az ingadozás megszüntetése, hanem annak kezelése. Azok az országok lesznek sikeresek az energiarendszer átalakításában, amelyek nemcsak sok megújuló kapacitást építenek, hanem képesek a lehető legnagyobb értéket kihozni belőlük egy rugalmas, integrált energiarendszerben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Zúgnak a vészharangok, menekül a tőke, tömeges bedőléstől tartanak a pénzügyi rendszerben
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Kifogytak az üzemanyagból a határ menti kutak, tömegek indultak meg az olcsó benzinért a szomszédban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility