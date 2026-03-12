Már nem az a fő gond, hogy van-e elég megújuló – A villamosenergia-rendszer rugalmassága lett a kulcskérdés

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A megújuló energiaforrások – elsősorban a szél- és napenergia – az elmúlt évtizedben látványos sikert értek el: 2025 végére globálisan az áramtermelés legnagyobb forrásává váltak. A telepítésük előtti korábbi fő akadály a magas ár volt, ezt azonban mára nagyrészt leküzdötték. A következő nagy kihívás már nem a megújuló kapacitások mindenáron való bővítése, hanem az energiarendszer rugalmasságának növelése lesz.

Negatívvá válhat a zöld áramár

A probléma lényege, hogy a megújulók jellemzően egyszerre, egyidőben termelnek. Ha sok a szél vagy erős a napsütés, akkor nagy mennyiségű áram kerül a hálózatba ugyanabban az időben. Amikor ez alacsony kereslettel párosul, az árak meredeken esnek, sőt akár negatívvá is válhatnak – vagyis a termelők fizetnek azért, hogy valaki átvegye az áramot tőlük. Azaz a technológia saját bősége csökkenti az értékét.

Európa több országában a szél- és napenergia-termelők már jóval az átlagos nagykereskedelmi ár alatt tudják csak értékesíteni az áramukat. A negatív árú órák száma néhány év alatt több mint duplájára nőtt.

Az Európai Unióban ez 14 milliárd eurós bevételkiesést okozott a termelőknek 2025-ben. A helyzet veszélyes spirált indíthat el: minél gyorsabban bővül a megújuló kapacitás, annál nagyobb az érték-kannibalizáció, és annál kevésbé vonzó egy új beruházás.

A gondot súlyosbítja az elosztott termelés, például a háztetőkre szerelt napelemek terjedése. Ezek napközben nemcsak fedezik a háztartások fogyasztását, hanem akár többletet is táplálnak a hálózatba, duplán csökkentve az erőművek termelése iránti keresletet. Emellett a hálózat fizikai korlátai – például szűk keresztmetszetek a villamosenergia-átviteli rendszerben – megakadályozhatják, hogy az áram oda jusson, ahol szükség lenne rá, helyi túltermelést hozva létre még akkor is, ha az egész rendszerben van kereslet a megújuló erőművek áramára.

A rugalmasság növelése a fő feladat

A megújuló beruházásoknál szokásos állami támogatások és garantált átvételi árak csak tüneti kezelést jelentenek: megtérülővé tehetik az adott beruházást, de összességében tovább növelik a társadalmi költséget.

A valódi megoldás a teljes villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelése: annak elősegítése, hogy az áramfogyasztás, -tárolás és -szállítás képes legyen alkalmazkodni a változó termeléshez.

A rugalmasság több időtávon értelmezhető. Más eszközök kellenek másodperces, napi vagy akár szezonális kilengések kezelésére. Rövid távon – másodpercek és percek alatt – fontos a pontos előrejelzés, az intelligens hálózati irányítás és a gyors reakcióra képes technológiák, mint pl. az akkumulátoros energiatárolók. Az akkumulátorok emellett képesek olcsó időszakban eltárolni az áramot, majd drágább órákban visszatáplálni a hálózatba, de ez jelenleg legfeljebb egy napon belül, 4-8 órás távon éri meg nekik. Ez a lehetőség nemcsak az árkilengéseket csökkenti, hanem növeli a megújulók bevételét is, hiszen ők adhatnak el áramot a tárolóknak.

Egyre fontosabb szerepet kapnak az úgynevezett virtuális erőművek is. Ezek digitális platformok, amelyek sok kisebb termelőt, fogyasztót és tárolót – például napelemeket, ipari fogyasztókat vagy elektromos autókat – kapcsolnak össze, és együtt irányítják őket, mintha egyetlen nagy erőmű lennének. Így a fogyasztók és kisebb termelők is aktív szereplővé válhatnak a rendszer egyensúlyának fenntartásában.

A középtávú rugalmasság, azaz napok és hetek szintjén már nehezebb a helyzet. A jelenlegi tárolási technológiák drágák vagy korlátozott kapacitásúak ilyen időtávon. Itt nagyobb szerepet kaphat az ipari fogyasztás időzített áthelyezése, az elektromos alapú hőtermelés, illetve hosszabb távon esetleg a hidrogén előállítása. Ehhez azonban olyan piaci szabályokra van szükség, amelyek nemcsak a gyors reakciót, hanem a hosszabb ideig rendelkezésre álló kapacitást is megfizetik.

Külön kihívást jelentenek a szél- és napszegény időszakok – mondjuk ködös novemberek –amikor magas a kereslet, de alacsony a megújuló termelés. Ilyenkor jellemzően fosszilis erőművek lépnek be, ami magasabb árakat és nagyobb széndioxid-kibocsátást eredményez. A rendszernek tehát nemcsak az áram túltermelését, hanem a hiányt is kezelnie kell.

Finnország példája jól mutatja, hogyan lehet a rugalmasságot tudatosan építeni. Az országban a szélenergia aránya gyorsan nőtt, ami erős árkilengéseket okozott. Válaszul új piaci szabályokat hoztak, fejlesztették az előrejelzést, és jelentős akkumulátoros kapacitást telepítettek. Ezek tompítani tudták a napon belüli kilengéseket. A többnapos alacsony vagy magas árú időszakok hatására gyorsan terjednek az elektromos kazánok, amelyek távfűtési rendszerekhez kapcsolódva hőt állítanak elő. Amikor olcsó az áram, a hőtermelők átállnak az elektromos kazánokra, drága időszakban pedig visszakapcsolnak a biomassza- vagy gázalapú kazánokra. Így egyszerre támogatják a villamosenergia-hálózat egyensúlyát, és csökkentik a hőtermelés költségeit. Nem csoda, hogy 2025-re annyi elektromos kazánt telepítettek, hogy ezek együttesen a teljes villamosenergia-rendszer csúcsterhelésének negyedét is lefedhetik.

Négy fő javaslat

A BCG több irányt javasol a jövőre nézve.

Először is, a megújuló beruházásokat nem pusztán a beépített kapacitás, hanem a rendszer egészére gyakorolt érték alapján kell tervezni. Fontos, hogy az erőművek ott és akkor termeljenek, ahol és amikor arra a legnagyobb szükség van. Például ha a naperőműveket nyugatabbra tájoljuk, akkor azok több áramot termelnek délután és este, amikor nő az áramfogyasztás, és kevesebbet délben, amikor már úgyis túltermelés van.

Ehhez az ösztönzőrendszereket kell úgy alakítani, hogy ne az érje meg a termelőnek, hogy felesleges áramot termeljen. Harmadszor, ösztönözni kell a keresleti oldali rugalmasságot , például dinamikus – időszaktól függő – árazással azokban a fogyasztói szegmensekben, amelyek képesek a fogyasztásuk módosítására. Az ilyen rugalmasság nagyobb kihasználásához sokkal inkább piaci koordináció, kommunikáció és gazdasági ösztönző rendszer kell, mint hatalmas új beruházások vagy technikai fejlesztések.

A jövő energiarendszere természeténél fogva ingadozóbb lesz. A cél nem az ingadozás megszüntetése, hanem annak kezelése. Azok az országok lesznek sikeresek az energiarendszer átalakításában, amelyek nemcsak sok megújuló kapacitást építenek, hanem képesek a lehető legnagyobb értéket kihozni belőlük egy rugalmas, integrált energiarendszerben.

