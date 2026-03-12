Megkongatták a vészharangot: minden idők legnagyobb olajválságával nézünk szembe

Számomra úgy tűnik, minden idők legnagyobb energia és kőolaj válsága előtt állunk
- írja elemzése elején Pletser Tamás, az Erste energetikai szakértője.
Indoklása szerint az amerikai/izraeli stratégia a mostani állapot szerint nem jött be, hiszen Irán nem omlott össze és nem adja meg magát, hanem éppen ellenkezőleg, a vallási rezsim állja a csapásokat, sőt bekeményít, beleáll a konfliktusba és egyre inkább úgy tűnik a szakértő számára, mintha az ő stratégiájuk működne. Rámutat Pletser:
Ennek a következménye, hogy jelen pillanatban egyáltalán nem látszik, hogy a Hormuzi-szorost mikor és milyen feltételekkel lehetne újranyitni.
A lenti felsorolás azt mutatja, hogy a múlt közel-keleti válságai mekkora olajkínálati sokkot jelentettek. Az elemző szerint jól látszik, hogy
a mostani krízis minden korábbinál jelentősebb,
még úgy is, hogy a mostani globális kőolajfogyasztás (napi 105 millió hordó) jelentősen meghaladja a 70-es évek napi 60-70 millió hordós szintjét. Ennek ismeretében a Goldman Sachs nem véletlen mondta ma reggel a szakértő szerint, hogy a 2008-as történelmi, 147 dolláros hordónkénti kőolajárat is meghaladhatjuk, ha rövid időn belül nem indul el a forgalom a Hormuzi-szoroson keresztül.
A történelmi példákkal ebben az elemzésünkben foglalkoztunk részletesen. Alább azt látni, hogy a releváns konfliktusokat követő napokban hogyan alakult a kőolaj világpiaci ára.
Ráadásul Pletser Tamás rámutat: a Hormuzi-szoros nemcsak a kőolaj miatt fontos,
de ezen keresztül hatalmas mennyiségű cseppfolyós földgáz, finomított kőolajtermék, műtrágya vagy éppen hélium halad át.
Nem szabad azt sem elfelejteni az elemző szerint, hogy az Arab-öbölben lévő államok innen kapják élelmiszerük és használati tárgyaik nagy részét.
Gyakorlatilag az egész régió gazdasága megbénult a helyzet miatt.
A helyzet súlyosságát jelzi az is, hogy soha nem látott mértékű termékfelszabadításra készül a világ, mutat rá a szakértő: a Nemzetközi Energiaügynökség javaslata 400 millió hordó stratégiai tartalék piacra dobása lenne az OECD részéről. A következő ábra a korábbi lépések nagyságát mutatja.
Jól látható, hogy soha ekkora kőolaj kínálati válság nem volt a világban.
Az IEA szerint is nagy a baj
A közel-keleti háború a globális olajpiac történetének legnagyobb ellátási zavarát okozza
– közölte a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) csütörtöki havi jelentésében.
Az IEA becslése szerint
a háború ebben a hónapban napi 8 millió hordóval vágja vissza a globális olajkínálatot,
ami összesen közel 250 millió hordót jelent. A szoroson áthaladó forgalom – amelyen tavaly 20 millió hordó nyersolaj és olajtermék haladt át – az IEA becslése szerint több mint 90%-kal esett vissza.
Az ebből következő áremelkedés, a járattörlések és a gazdasági bizonytalanság a keresletet is visszaveti – tette hozzá az ügynökség –, ezért az idei globális fogyasztásnövekedésre vonatkozó becslését nagyjából 25%-kal, napi 640 ezer hordóra csökkentette.
A válság előtt az IEA erre az évre rekordméretű olajtúlkínálatot prognosztizált, mivel az amerikai kontinensen (elsősorban az Egyesült Államokban, Kanadában, Guyanában és Brazíliában) bővülő kitermelés meghaladta a fogyasztás növekedését. Az IEA szerint a Közel-Keleten kieső termelést részben ellensúlyozza az OPEC-en és partnerein kívüli termelők magasabb kibocsátása, valamint az OPEC+ tagjai közül Kazahsztán és Oroszország termelésének növekedése is.
A Hormuzi-szoros gyakorlatilag teljes lezárása ugyanakkor mintegy
napi 4 millió hordónyi regionális finomítói kapacitást is veszélyeztet
– közölte az ügynökség. Az alapanyag elérhetőségének korlátozottsága csökkenti annak lehetőségét, hogy más régiók ellensúlyozzák a szűkösséget, ami különösen a dízel- és a repülőgép-üzemanyag-ellátásban jelent kockázatot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
