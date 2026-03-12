Repedések jelentek meg a stratégiai horvát hídon – A turistaszezont megvárják a javítással

Építőipar 2026 Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!

Az Il Piccolo című olasz lap múlt héten közölte, hogy a híd több szerkezeti elemén repedések jelentek meg. Ivica Budimir, a Hrvatske ceste (Horvát Utak) állami útkezelő vállalat igazgatótanácsának elnöke a HRT-nek nyilatkozva elmondta, hogy az átfogó vizsgálatok már lezárultak. Kiemelte, hogy sem a forgalom, sem a híd szerkezeti stabilitása nincs veszélyben.

"Minden elemzés elkészült, a híd stabil és rendben van" – hangsúlyozta az igazgatótanács elnöke. Hozzátette, hogy az észlelt problémák egyáltalán nem szokatlanok a hasonlóan nagy infrastrukturális beruházásoknál.

A kisebb hibák javítását a nyári turistaszezon után kezdik meg, hogy elkerüljék a forgalom akadályozását. A munkálatokért a hidat építő kínai China Road and Bridge Corporation felel, mivel a kivitelező tízéves jótállást vállalt a projektre.

A híd átadása óta három év telt el, így a garancia még hét évig érvényes.

A Pelješac híd a horvát szárazföldet köti össze a Pelješac-félszigettel. Ennek köszönhetően a Dubrovnikba és Dél-Dalmáciába tartó utasoknak már nem kell áthaladniuk Bosznia-Hercegovina rövid tengerparti szakaszán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images