Térképen, hogyan változik a budapesti közlekedés március 15. miatt

A nemzeti ünnep miatt sok helyen a forgalom változására kell számítani. A bejelentett események miatti változásokat a rendőrség most közleményben szedte össze.

A változások térképen:

Pirossal a lezárandó területek, narancssárgával a szakaszosan és időszakosan lezárásra kerülők, kékkel ahol tilos megállni.

A teljes lista szövegesen:

Lezárják (a térképen piros színnel jelölve):

Március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,

Erre az útra vár sok turista, köztük magyarok is

Gulyás Gergely: Magyarország olajellátása bármeddig biztosítható lehet a Barátság leállásának ellenére is

Már nem az a fő gond, hogy van-e elég megújuló – A villamosenergia-rendszer rugalmassága lett a kulcskérdés

• Andrássy út főpályája az Oktogon és a Hősök tere között,

Március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,

• Andrássy út az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között,

Március 15-én 8 órától 17 óráig a Budapest V.,

Alkotmány utcát, Garibaldi utcát, Akadémia utcát, Szalay utcát, Balassi Bálint utcát, Széchenyi rakpartot, Honvéd utcát.

Március 15-én 8 órától 20 óráig a Budapest VI.,

• Podmaniczky utca a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között,

Március 15-én 8 órától 24 óráig a Budapest IX.,

• Tűzoltó utca a Ferenc körút és az Angyal utca között,

Március 15-én 12 órától 20 óráig a Budapest VIII. és XI.,

• Szabadság híd,

Március 15-én 12 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,

• Dózsa György út a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,

Március 15-én 14 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,

• Kodály körönd,

• Andrássy út az Oktogon és a Hősök tere között,

• Városligeti körút a Gundel Károly út és a Hősök tere között,

• Kós Károly sétány,

• Olof Palme sétány a Verona angyalai utca és a Hősök tere között,

• Hősök tere.

Szakaszosan és időszakosan lezárásra kerül (a térképen narancssárga színnel jelölve):

Március 15-én 10 órától 14 óráig a Budapest II., V. és XIII.,

• Árpád fejedelem útja – Margit híd – Jászai Mari tér – Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca – Kossuth Lajos tér útvonal,

Március 15-én 9 órától 16 óráig a Budapest V., VI., és XIII.,

• Bajcsy-Zsilinszky út,

• Váci út a Nyugati tér ás a Dózsa György út között,

• Nyugati téri felüljáró,

Március 15-én 13 órától 16 óra 30 percig a Budapest V., VI., és XIV.,

• József Attila utca,

• Károly körút,

• Deák Ferenc tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Andrássy út – Hősök tere útvonal.

Tilos megállni (a térképen kék színnel jelölve):

Március 7-én 0 órától március 17-én 24 óráig a Budapest V.,

• Falk Miksa utca mindkét oldalán a Szalay utca és a Markó utca között,

• Szalay utca páratlan oldalán a Honvéd utca és a Vajkay utca között.

Március 13-án 0 órától március 16-án 24 óráig a Budapest V.,

• Alkotmány utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és a Honvéd utca között,

• Báthory utca mindkét oldalán a Szemere utca és a Vértanúk tere között.

Március 13-án 0 órától március 16-án 24 óráig a Budapest V.,

• Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Kossuth tér és a Jászai Mari tér között.

Március 13-án 18 órától március 15-én 15 óráig a Budapest II,

• Árpád fejedelem útján a Császár Komjádi uszoda előtti parkoló teljes területén,

• Elvis Presley téren körben,

• Germanus Gyula parknál körben.

Március 13-án 20 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,

• Andrássy út mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon között.

Március 14-én 0 órától március 16-án 12 óráig a Budapest V.,

•Szalay utca mindkét oldalán a Honvéd utca és a Falk Miksa utca között.

Március 14-én 6 órától március 15-én 15 óráig között a Budapest II.,

• Vidra utca mindkét oldalán,

• Gyónyi Géza téren körben (Lipthay utca mindkét oldalán),

• Árpád fejedelem útján a Margit hídtól északra a Duna felé eső parkolóban,

• Árpád fejedelem útján a Komjádi Béla utca és a Zsigmond tér között.

Március 14-én 17 órától március 15-én 24 óráig között a Budapest VI.,

• Andrássy út 130. szám előtt.

Március 14-én 20 órától március 15-én 20 óráig a Budapest V.,

• Markó utca mindkét oldalán a Széchenyi felső rakpart és a Falk Miksa utca között,

• Széchenyi rakparton a Balaton utca és a Kossuth tér között,

• Akadémia utca mindkét oldalán a Zoltán utca és a Kossuth tér között,

• Garibaldi utca mindkét oldalán a Nádor utca és a Kossuth tér között.

Március 14-én 20 órától március 15-én 15 óráig között a Budapest II., V., VI. és XIII.,

• Nyugati téren a Nyugati téri felüljáró alatt, valamint a felüljáró mellett,

• Szent István körút mindkét oldalán a Jászai Mari tér és a Bajcsy-Zsilinszky út között,

• Bajcsy-Zsilinszky út mindkét oldalán a Szent István körút és az Andrássy út között,

• Honvéd utca mindkét oldalán a Szalay utca és a Báthory utca között,

• Báthory utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út a Szemere utca között,

• Akadémia utca mindkét oldalán.

• Markó utca mindkét oldalán a Falk Miksa utca és a Honvéd utca között.

• Széchenyi felső rakparton a Kossuth Lajos tér és a Széchenyi tér között.

• Margit utca járdáján a támfal felől a Margit körút és a Mecset utca között.

Március 14-én 20 órától március 15-én 20 óráig között a Budapest V., VI., XIV.,

• Károly körút mindkét oldalán,

• Az Andrássy út mindkét oldali szervizútján az Oktogon és a Hősök tere között,

• Kodály Körönd teljes területén,

• Oktogon teljes területén,

• Olof Palme sétány mindkét oldalán a Hősök tere és a Verona angyalai utca között.

Március 14-én 20 órától március 15-én 21 óráig a Budapest VIII. és XIV.,

• Dózsa György út mindkét oldalán a Verseny utca és a Kerepesi út között

Március 14-én 20 órától március 15-én 24 óráig a Budapest II., V., VI., VIII., és XIII.,

• Fekete Sas utca mindkét oldalán a Henger utca és a Frankel Leó út között,

• Puskin utca páros oldalán a Trefort utca és a Rákóczi út között,

• Türr István utca mindkét oldalán,

• Apáczai Csere János utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és a Türr István utca között,

• Deák Ferenc utca mindkét oldalán,

• Zoltán utca mindkét oldalán a Nádor utca és a Szabadság tér között,

• Szent István téren a Bazilika északi és déli oldalán található parkolókban,

• Podmaniczky utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között,

• Lendvay utca mindkét oldalán a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,

• Rippl Rónai utca mindkét oldalán az Andrássy út és a Szondi utca között,

• Újpesti rakpart mindkét oldalán a Jászai Mari tér és a Katona József utca között.

Március 15-én 10 órától március 15-én 19 óráig között a Budapest V.,

• Pilvax köz mindkét oldalán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

