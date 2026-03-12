Térképen, hogyan változik a budapesti közlekedés március 15. miatt

A változások térképen:
Pirossal a lezárandó területek, narancssárgával a szakaszosan és időszakosan lezárásra kerülők, kékkel ahol tilos megállni.
A teljes lista szövegesen:
Lezárják (a térképen piros színnel jelölve):
Március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,
• Andrássy út főpályája az Oktogon és a Hősök tere között,
Március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,
• Andrássy út az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között,
Március 15-én 8 órától 17 óráig a Budapest V.,
Alkotmány utcát, Garibaldi utcát, Akadémia utcát, Szalay utcát, Balassi Bálint utcát, Széchenyi rakpartot, Honvéd utcát.
Március 15-én 8 órától 20 óráig a Budapest VI.,
• Podmaniczky utca a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között,
Március 15-én 8 órától 24 óráig a Budapest IX.,
• Tűzoltó utca a Ferenc körút és az Angyal utca között,
Március 15-én 12 órától 20 óráig a Budapest VIII. és XI.,
• Szabadság híd,
Március 15-én 12 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,
• Dózsa György út a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,
Március 15-én 14 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,
• Kodály körönd,
• Andrássy út az Oktogon és a Hősök tere között,
• Városligeti körút a Gundel Károly út és a Hősök tere között,
• Kós Károly sétány,
• Olof Palme sétány a Verona angyalai utca és a Hősök tere között,
• Hősök tere.
Szakaszosan és időszakosan lezárásra kerül (a térképen narancssárga színnel jelölve):
Március 15-én 10 órától 14 óráig a Budapest II., V. és XIII.,
• Árpád fejedelem útja – Margit híd – Jászai Mari tér – Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca – Kossuth Lajos tér útvonal,
Március 15-én 9 órától 16 óráig a Budapest V., VI., és XIII.,
• Bajcsy-Zsilinszky út,
• Váci út a Nyugati tér ás a Dózsa György út között,
• Nyugati téri felüljáró,
Március 15-én 13 órától 16 óra 30 percig a Budapest V., VI., és XIV.,
• József Attila utca,
• Károly körút,
• Deák Ferenc tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Andrássy út – Hősök tere útvonal.
Tilos megállni (a térképen kék színnel jelölve):
Március 7-én 0 órától március 17-én 24 óráig a Budapest V.,
• Falk Miksa utca mindkét oldalán a Szalay utca és a Markó utca között,
• Szalay utca páratlan oldalán a Honvéd utca és a Vajkay utca között.
Március 13-án 0 órától március 16-án 24 óráig a Budapest V.,
• Alkotmány utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és a Honvéd utca között,
• Báthory utca mindkét oldalán a Szemere utca és a Vértanúk tere között.
Március 13-án 0 órától március 16-án 24 óráig a Budapest V.,
• Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Kossuth tér és a Jászai Mari tér között.
Március 13-án 18 órától március 15-én 15 óráig a Budapest II,
• Árpád fejedelem útján a Császár Komjádi uszoda előtti parkoló teljes területén,
• Elvis Presley téren körben,
• Germanus Gyula parknál körben.
Március 13-án 20 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,
• Andrássy út mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon között.
Március 14-én 0 órától március 16-án 12 óráig a Budapest V.,
•Szalay utca mindkét oldalán a Honvéd utca és a Falk Miksa utca között.
Március 14-én 6 órától március 15-én 15 óráig között a Budapest II.,
• Vidra utca mindkét oldalán,
• Gyónyi Géza téren körben (Lipthay utca mindkét oldalán),
• Árpád fejedelem útján a Margit hídtól északra a Duna felé eső parkolóban,
• Árpád fejedelem útján a Komjádi Béla utca és a Zsigmond tér között.
Március 14-én 17 órától március 15-én 24 óráig között a Budapest VI.,
• Andrássy út 130. szám előtt.
Március 14-én 20 órától március 15-én 20 óráig a Budapest V.,
• Markó utca mindkét oldalán a Széchenyi felső rakpart és a Falk Miksa utca között,
• Széchenyi rakparton a Balaton utca és a Kossuth tér között,
• Akadémia utca mindkét oldalán a Zoltán utca és a Kossuth tér között,
• Garibaldi utca mindkét oldalán a Nádor utca és a Kossuth tér között.
Március 14-én 20 órától március 15-én 15 óráig között a Budapest II., V., VI. és XIII.,
• Nyugati téren a Nyugati téri felüljáró alatt, valamint a felüljáró mellett,
• Szent István körút mindkét oldalán a Jászai Mari tér és a Bajcsy-Zsilinszky út között,
• Bajcsy-Zsilinszky út mindkét oldalán a Szent István körút és az Andrássy út között,
• Honvéd utca mindkét oldalán a Szalay utca és a Báthory utca között,
• Báthory utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út a Szemere utca között,
• Akadémia utca mindkét oldalán.
• Markó utca mindkét oldalán a Falk Miksa utca és a Honvéd utca között.
• Széchenyi felső rakparton a Kossuth Lajos tér és a Széchenyi tér között.
• Margit utca járdáján a támfal felől a Margit körút és a Mecset utca között.
Március 14-én 20 órától március 15-én 20 óráig között a Budapest V., VI., XIV.,
• Károly körút mindkét oldalán,
• Az Andrássy út mindkét oldali szervizútján az Oktogon és a Hősök tere között,
• Kodály Körönd teljes területén,
• Oktogon teljes területén,
• Olof Palme sétány mindkét oldalán a Hősök tere és a Verona angyalai utca között.
Március 14-én 20 órától március 15-én 21 óráig a Budapest VIII. és XIV.,
• Dózsa György út mindkét oldalán a Verseny utca és a Kerepesi út között
Március 14-én 20 órától március 15-én 24 óráig a Budapest II., V., VI., VIII., és XIII.,
• Fekete Sas utca mindkét oldalán a Henger utca és a Frankel Leó út között,
• Puskin utca páros oldalán a Trefort utca és a Rákóczi út között,
• Türr István utca mindkét oldalán,
• Apáczai Csere János utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és a Türr István utca között,
• Deák Ferenc utca mindkét oldalán,
• Zoltán utca mindkét oldalán a Nádor utca és a Szabadság tér között,
• Szent István téren a Bazilika északi és déli oldalán található parkolókban,
• Podmaniczky utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között,
• Lendvay utca mindkét oldalán a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,
• Rippl Rónai utca mindkét oldalán az Andrássy út és a Szondi utca között,
• Újpesti rakpart mindkét oldalán a Jászai Mari tér és a Katona József utca között.
Március 15-én 10 órától március 15-én 19 óráig között a Budapest V.,
• Pilvax köz mindkét oldalán.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
