Új bejelentéseket tesz a kormány
A szerdai kormányülés eredményeit ismerteti 10 órától Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a csütörtöki Kormányinfón. A tájékoztatón minden bizonnyal energetikai kérdéseken lesz a fókusz, várhatóan a Barátság kőolajvezetékről és a benzinárstopról is hallhatunk majd.
Nincs tervben konkrét intézkedés a BKV-ért

A BKV és a Volánbusz kimaradt a benzinárstopból, ami nagy többletterheket róhat a közlekedési vállalatokra.

Több mint egymilliárdot bukhat a BKV azon, hogy rá nem vonatkozik a benzinárstop

A kérdésre, hogy a kormány tervez-e lépni az ügyben, Gulyás úgy reagált, hogy mindent megtesznek azért, hogy a Barátság kőolajvezetéken mielőbb jöjjön olaj.

Elég az olajtartalék

Meggyőződtünk arról, hogy Magyarországnak elég tartaléka van

– mondta a miniszter. Elmondta, hogy elég kőolajunk van ahhoz, hogy fenntarthassuk a védett árat.

Horvátországon keresztül ráadásul pótolni lehet a Barátság kőolajvezeték leállása miatt kieső olajszállítmányok egy részét.

Feszültségek várhatóak az EU-csúcson

Ukrajna nem számíthat Magyarország támogatására mindaddig, amíg Ukrajna a magyar energiaellátást veszélyezteti

– szögezte le Gulyás Gergely miniszter, ezzel előrevetítve a közelgő uniós csúcson várható feszültségeket. Elmondta, hogy amennyiben újraindul a szállítás, akkor beleegyeznek, hogy a többi tagország támogassa Ukrajnát a 90 milliárdos hitellel.

A fejleményekről élőben tudósítunk.

Néhány lehetséges téma:

  • A kormány hétfőn jelentette be, hogy védett árat vezet be az üzemanyagoknál: elképzelhető, hogy a csütörtöki Kormányinfón újabb részleteket ismertetnek az intézkedés működéséről és várható hatásairól.
  • Várhatóan Gulyás Gergely tájékoztatást majd a Magyarország kőolajellátását biztosító Barátság vezeték körüli fejleményekről is, annak várható újraindításáról. Szerdán egy magyar delegáció indult a tranzitvonal megvizsgálásáról Ukrajnába.
  • Szintén napirendre kerülhet a jövő heti európai uniós csúcstalálkozó, ahol a tagállami vezetők többek között a versenyképességi kérdésekről, az energiaügyi helyzetről és Ukrajna további támogatásáról tárgyalnak majd. A kormány részéről várhatóan ismertetik, milyen álláspontot képvisel Magyarország ezekben a kérdésekben.
  • Emellett a költségvetési folyamatok is szóba kerülhetnek, miután a februári államháztartási hiány jelentősen meghaladta az időarányos tervet.

