Új bejelentéseket tesz a kormány

A BKV és a Volánbusz kimaradt a benzinárstopból, ami nagy többletterheket róhat a közlekedési vállalatokra.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 12. Több mint egymilliárdot bukhat a BKV azon, hogy rá nem vonatkozik a benzinárstop

A kérdésre, hogy a kormány tervez-e lépni az ügyben, Gulyás úgy reagált, hogy mindent megtesznek azért, hogy a Barátság kőolajvezetéken mielőbb jöjjön olaj.