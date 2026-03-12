Nincs tervben konkrét intézkedés a BKV-ért
A BKV és a Volánbusz kimaradt a benzinárstopból, ami nagy többletterheket róhat a közlekedési vállalatokra.
A kérdésre, hogy a kormány tervez-e lépni az ügyben, Gulyás úgy reagált, hogy mindent megtesznek azért, hogy a Barátság kőolajvezetéken mielőbb jöjjön olaj.
Elég az olajtartalék
Meggyőződtünk arról, hogy Magyarországnak elég tartaléka van
– mondta a miniszter. Elmondta, hogy elég kőolajunk van ahhoz, hogy fenntarthassuk a védett árat.
Horvátországon keresztül ráadásul pótolni lehet a Barátság kőolajvezeték leállása miatt kieső olajszállítmányok egy részét.
Feszültségek várhatóak az EU-csúcson
Ukrajna nem számíthat Magyarország támogatására mindaddig, amíg Ukrajna a magyar energiaellátást veszélyezteti
– szögezte le Gulyás Gergely miniszter, ezzel előrevetítve a közelgő uniós csúcson várható feszültségeket. Elmondta, hogy amennyiben újraindul a szállítás, akkor beleegyeznek, hogy a többi tagország támogassa Ukrajnát a 90 milliárdos hitellel.
Hamarosan új bejelentéseket tesz a kormány
- A kormány hétfőn jelentette be, hogy védett árat vezet be az üzemanyagoknál: elképzelhető, hogy a csütörtöki Kormányinfón újabb részleteket ismertetnek az intézkedés működéséről és várható hatásairól.
- Várhatóan Gulyás Gergely tájékoztatást majd a Magyarország kőolajellátását biztosító Barátság vezeték körüli fejleményekről is, annak várható újraindításáról. Szerdán egy magyar delegáció indult a tranzitvonal megvizsgálásáról Ukrajnába.
- Szintén napirendre kerülhet a jövő heti európai uniós csúcstalálkozó, ahol a tagállami vezetők többek között a versenyképességi kérdésekről, az energiaügyi helyzetről és Ukrajna további támogatásáról tárgyalnak majd. A kormány részéről várhatóan ismertetik, milyen álláspontot képvisel Magyarország ezekben a kérdésekben.
- Emellett a költségvetési folyamatok is szóba kerülhetnek, miután a februári államháztartási hiány jelentősen meghaladta az időarányos tervet.
