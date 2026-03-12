  • Megjelenítés
Zivatar sújt le Magyarországra, 9 vármegyére adtak ki figyelmeztetést
Gazdaság

Zivatar sújt le Magyarországra, 9 vármegyére adtak ki figyelmeztetést

Portfolio
9 vármegyére adott ki sárga riasztást a HungaroMet. A zivatarok délben kezdődhetnek, és estére el is múlhatnak.

A kilenc érintett megye:

  • Pest
  • Baranya
  • Bács-Kiskun
  • Csongrád-Csanád
  • Fejér
  • Somogy
  • Jász-Nagykun-Szolnok
  • Tolna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Itt a fordulat a Barátság kőolajvezetéknél: Robert Fico és Ursula von der Leyen fontos megállapodásig jutott el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility