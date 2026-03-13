A mesterséges intelligencia nem hozott termelékenységi robbanást – még!

A mesterséges intelligencia elképesztő sebességgel fejlődik. A legújabb modellek már kevés emberi felügyelet mellett is képesek komplex, időigényes feladatokat elvégezni. Múlt a hónapban az OpenAI egyik modellje segítségével az elméleti fizika területén értek el áttörést. Nem csoda, hogy nemrégiben óriási visszhangot kapott egy „Valami nagy dolog történik” című esszé és egy hasonló hangvételű blogbejegyzés.

Vajon valami nagy dolog történik a gazdasággal is? Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere, tavaly azt jósolta, hogy az MI hamarosan „harapni” kezd, ami alatt azt értette, hogy a termelékenység érezhetően javulni fog.

Kevin Marsh, Donald Trump elnök jelöltje az amerikai jegybank, a Federal Reserve elnöki posztjára, abban bízik, hogy egy MI-vezette termelékenységi robbanás segít majd megfékezni az inflációt.

Az amerikai makrogazdasági adatokban szereplő rejtély első pillantásra azt sugallja, hogy Bessent és Warsh uraknak igazuk van.