Asztalra csaptak a nyugdíjasok: kőkemény követeléseik lesznek az új magyar kormány felé

"Nem lehet tovább halogatni a nyugdíjasok életminőségének javítását" – jelentette ki Juhász László, a 9 nagy nyugdíjas szervezetet képviselő Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa alapító elnöke. A NYUSZET terjedelmes, rövid- és hosszú távú megoldásra szánt szakmai tanulmányt készített, amelyben levezette a legszükségesebb tennivalókat és azok indokait.
A szervezet ebből most kiemelt három fontos területet, hogy azokat lerövidítve és indokokkal alátámasztva érthetővé tegye a politikusok, a civil szervezetek, a döntéshozók és a nyilvánosság számára. A nyugdíjas tanács ezzel az időseket és nyugdíjasokat érintő szakmai javaslatcsomaggal segítené – és sürgeti – egy korszerű, igazságos ellátórendszer felállítását – olvasható a szervezet közleményében.
Juhász László elmondta:
a kiemelt témák összefoglalóját elküldték a pártoknak is, s levelükben jelezték, még az országgyűlési választások előtt személyesen egyeztetnének a téma iránt érdeklődőkkel, meghallgatnák javaslatukat a szerintük lehetséges megoldásról.
A három kiemelt téma:
- A nyugdíjrendszer megváltoztatása. Az elmúlt másfél évtizedben történt törvényi változások hátrányos hatásainak kiküszöbölésére tett javaslatok közül a legfontosabb a nyugdíjak évenkénti emelésének rendszerének (indexálás) felülvizsgálata, az alacsony nyugdíjak külön rendezésével.
- Integrált Szociális és Egészségügyi Rendszer (ISZER) létrehozása. Az idősgondozás két fontos területének – a szociális és az egészségügyi ellátó rendszer – fokozatos közelítése, majd integrációja.
- Önálló Idősügyi törvény megalkotása. Az Önálló Idősügyi Törvény az idősek jogait garantálná, az önkormányzati és állami felelősségeket egységes keretbe foglalná, és hosszú távon kiszámíthatóvá és hatékonyabbá tenné a szabályozást.
Minden nyugdíjrendszernek élveznie kell a társadalom támogatását. Ehhez az szükséges, hogy a nyugdíjasok érdekképviseletei rendszeresen konzultálhassanak a kormány képviselőivel, illetve a közmédia nyílt vitákban ismertesse meg az emberekkel a nyugdíjrendszer tartalmát, a lehetséges változtatásokat. Az elmúlt 15 évben ez a fajta együttműködés teljesen hiányzott a magyar közéletből, minek következtében a nyugdíjrendszer érdemi reformjai elmaradtak, és növekedtek a rendszer feszültségei, igazságtalanságai"
- fogalmaz a NYUSZET közleménye.
A NYUSZET a nyugdíjak terén két fő javaslat mellett is érvel a közleményben:
1. Meg kell változtatni a nyugdíjemelés módszerét, mivel az inflációt nem elérő, illetve a csupán az inflációt ellentételező emelés "nem tekinthető a nyugdíjak valós emelésének". Valós emelésnek tehát csak az inflációt meghaladó emelés tekinthető - vélekedik a NYUSZET, hozzátéve, hogy a nyugdíjasoknak is részesedniük kellene a gazdasági fejlődés (növekedés) eredményeiből. Éppen ezért azt javasolják, hogy a béremelkedést is vegyék figyelembe az éves nyugdíjemelések meghatározásakor.
2. Külön figyelmet kell fordítani azokra, akiknek a nyugdíja olyan alacsony, ami a tisztességes megélhetést sem teszi lehetővé, különösen az egyedül élőkre és a régóta nyugdíjasokra fókuszálva - hangsúlyozza a NYUSZET. A szervezet rámutat:
a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya a 65 éves és idősebb népességben 2024-ben 19,8% volt, ezen belül az egyszemélyes háztartásban élők körében 39,1%.
A közlemény kiemeli: "az alacsony – létminimum alatti – nyugdíjak növekvő számának visszaszorítása csak korlátozott mértékben lehet egy nyugdíjrendszer feladata, amennyiben nem akarunk újabb, másféle aránytalanságokat, feszültségeket teremteni." Ezért a probléma fokozatos megoldásához főleg a szociális rendszerbe kell beépíteni bizonyos elemeket. Ebből a célból a NYUSZET úgy látja, aktualizálni kell „A nyugdíjak korrekciós célú emeléséről” szóló 2005. évi CLXXIII. sz. törvényt, amelyet 2008-ban, a gazdasági válságra tekintettel, de nem elévülése miatt függesztettek fel. Ezáltal kiegészítő emelést kaphatnának a nyugdíjrendszer hiányosságai miatt legkiszolgáltatottabb, alacsony nyugdíjban részesülők.
Fentieken túl a NYUSZET további témákban is konzultációt kezdeményezne, például:
- egy rugalmasabb nyugdíjkorhatár bevezetése, ideértve a rokkantak és egészségkárosultak helyzetének rendezését;
- a nyugdíjrendszer finanszírozása;
- a nyugdíjrendszer intézményeinek újjászervezése (a nyugdíjrendszer ne az államháztartásért felelős minisztériumnál legyen, valamint a nyugdíjrendszer hatósági ügyeit független, önálló intézmény intézze);
- a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos kormányzati egyeztetések intézményes rendjének kialakítása.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hamarosan újabb hadiipari beszállító cég részvényeit vehetjük meg a tőzsdén
Egy héten belül lezárulhat az IPO.
Nagyot ment az Uniqa, jöhet az osztalékemelés
A vagyonbiztosítások és a nemzetközi üzletág is jól húzott.
Halálos lisztériajárványt indított el egy francia üzem, amelyet a hatóságok be is zárattak
Egy tésztában sült francia húspástétom a ludas.
Súlyos adatvédelmi bírságot kapott az Intesa Sanpaolo
Furcsán kerültek át az ügyfelek a bank digitális egységéhez.
Nagy a baj idehaza: olyasmi hiányzik a mélyből, amiért nyáron még hatalmas árat fizethetünk
Megjött a figyelmeztetés.
A mesterséges intelligencia lett az új ingatlan: hitelekkel tömik tele a kínai bankok a technológiai cégeket
A kínai állam hivatalosan is kimondta, hogy ez a jó irány.
Teljesen egységes cégjogi rendszert verne át a tagállamokon az Európai Bizottság
Nagyon fontos tervet mutatnak be a jövő heti uniós csúcson.
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Nézzük át a bevásárlólistád!
A személyes pénzügyek iránt kicsit is érdeklődőknek valószínűleg az egyik legfontosabb alapvető tipp, hogy listával menjünk vásárolni. Ha valakinek spórolnia kell, akkor valóban okos dolog
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Behajthatják rajtam az elévült tartozást?Igen!
Egyre gyakoribb az elévült tartozások végrehajtása, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és visz mindent. Mutatjuk hogyan. E
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.