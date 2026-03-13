Asztalra csaptak a nyugdíjasok: kőkemény követeléseik lesznek az új magyar kormány felé

Nem lehet tovább halogatni a nyugdíjasok életminőségének javítását - jelentette ki a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET). Az érdekképviseleti szervezet arra készül, hogy a pártokkal és civil szervezetekkel is megvitassák az idősügyi szakmai követeléseiket. A három kiemelt követelés az idősügyi törvény megalkotása, a nyugdíjrendszer megváltoztatása, valamint egy integrált egészségügyi rendszer kiépítése. A NYUSZET közölte, hogy a részletes és terjedelmes szakmai tanulmánnyal alátámasztott elvárásait a majdani új kormány illetékese asztalára fogja tenni.

"Nem lehet tovább halogatni a nyugdíjasok életminőségének javítását" – jelentette ki Juhász László, a 9 nagy nyugdíjas szervezetet képviselő Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa alapító elnöke. A NYUSZET terjedelmes, rövid- és hosszú távú megoldásra szánt szakmai tanulmányt készített, amelyben levezette a legszükségesebb tennivalókat és azok indokait.

A szervezet ebből most kiemelt három fontos területet, hogy azokat lerövidítve és indokokkal alátámasztva érthetővé tegye a politikusok, a civil szervezetek, a döntéshozók és a nyilvánosság számára. A nyugdíjas tanács ezzel az időseket és nyugdíjasokat érintő szakmai javaslatcsomaggal segítené – és sürgeti – egy korszerű, igazságos ellátórendszer felállítását – olvasható a szervezet közleményében.

Juhász László elmondta:

a kiemelt témák összefoglalóját elküldték a pártoknak is, s levelükben jelezték, még az országgyűlési választások előtt személyesen egyeztetnének a téma iránt érdeklődőkkel, meghallgatnák javaslatukat a szerintük lehetséges megoldásról.

A három kiemelt téma:

A nyugdíjrendszer megváltoztatása. Az elmúlt másfél évtizedben történt törvényi változások hátrányos hatásainak kiküszöbölésére tett javaslatok közül a legfontosabb a nyugdíjak évenkénti emelésének rendszerének (indexálás) felülvizsgálata, az alacsony nyugdíjak külön rendezésével. Integrált Szociális és Egészségügyi Rendszer (ISZER) létrehozása. Az idősgondozás két fontos területének – a szociális és az egészségügyi ellátó rendszer – fokozatos közelítése, majd integrációja. Önálló Idősügyi törvény megalkotása. Az Önálló Idősügyi Törvény az idősek jogait garantálná, az önkormányzati és állami felelősségeket egységes keretbe foglalná, és hosszú távon kiszámíthatóvá és hatékonyabbá tenné a szabályozást.

Minden nyugdíjrendszernek élveznie kell a társadalom támogatását. Ehhez az szükséges, hogy a nyugdíjasok érdekképviseletei rendszeresen konzultálhassanak a kormány képviselőivel, illetve a közmédia nyílt vitákban ismertesse meg az emberekkel a nyugdíjrendszer tartalmát, a lehetséges változtatásokat. Az elmúlt 15 évben ez a fajta együttműködés teljesen hiányzott a magyar közéletből, minek következtében a nyugdíjrendszer érdemi reformjai elmaradtak, és növekedtek a rendszer feszültségei, igazságtalanságai"

- fogalmaz a NYUSZET közleménye.

A NYUSZET a nyugdíjak terén két fő javaslat mellett is érvel a közleményben:

1. Meg kell változtatni a nyugdíjemelés módszerét, mivel az inflációt nem elérő, illetve a csupán az inflációt ellentételező emelés "nem tekinthető a nyugdíjak valós emelésének". Valós emelésnek tehát csak az inflációt meghaladó emelés tekinthető - vélekedik a NYUSZET, hozzátéve, hogy a nyugdíjasoknak is részesedniük kellene a gazdasági fejlődés (növekedés) eredményeiből. Éppen ezért azt javasolják, hogy a béremelkedést is vegyék figyelembe az éves nyugdíjemelések meghatározásakor.

2. Külön figyelmet kell fordítani azokra, akiknek a nyugdíja olyan alacsony, ami a tisztességes megélhetést sem teszi lehetővé, különösen az egyedül élőkre és a régóta nyugdíjasokra fókuszálva - hangsúlyozza a NYUSZET. A szervezet rámutat:

a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya a 65 éves és idősebb népességben 2024-ben 19,8% volt, ezen belül az egyszemélyes háztartásban élők körében 39,1%.

A közlemény kiemeli: "az alacsony – létminimum alatti – nyugdíjak növekvő számának visszaszorítása csak korlátozott mértékben lehet egy nyugdíjrendszer feladata, amennyiben nem akarunk újabb, másféle aránytalanságokat, feszültségeket teremteni." Ezért a probléma fokozatos megoldásához főleg a szociális rendszerbe kell beépíteni bizonyos elemeket. Ebből a célból a NYUSZET úgy látja, aktualizálni kell „A nyugdíjak korrekciós célú emeléséről” szóló 2005. évi CLXXIII. sz. törvényt, amelyet 2008-ban, a gazdasági válságra tekintettel, de nem elévülése miatt függesztettek fel. Ezáltal kiegészítő emelést kaphatnának a nyugdíjrendszer hiányosságai miatt legkiszolgáltatottabb, alacsony nyugdíjban részesülők.

Fentieken túl a NYUSZET további témákban is konzultációt kezdeményezne, például:

egy rugalmasabb nyugdíjkorhatár bevezetése, ideértve a rokkantak és egészségkárosultak helyzetének rendezését;

bevezetése, ideértve a rokkantak és egészségkárosultak helyzetének rendezését; a nyugdíjrendszer finanszírozása ;

; a nyugdíjrendszer intézményeinek újjászervezése (a nyugdíjrendszer ne az államháztartásért felelős minisztériumnál legyen, valamint a nyugdíjrendszer hatósági ügyeit független, önálló intézmény intézze);

(a nyugdíjrendszer ne az államháztartásért felelős minisztériumnál legyen, valamint a nyugdíjrendszer hatósági ügyeit független, önálló intézmény intézze); a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos kormányzati egyeztetések intézményes rendjének kialakítása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images