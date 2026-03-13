  • Megjelenítés
Feljelentést nyújtott be a Mol
Gazdaság

Feljelentést nyújtott be a Mol

Portfolio
Újabb feljelentést nyújtott be a Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál, olvasható a magyar olajcég közleményében. Ezúttal a JANAF visszaélésszerű árképzési gyakorlatát támadják a vállalatok.

A Mol indoklása szerint

a JANAF tartósan és következetesen visszaélésszerű árazási gyakorlatot folytat, amelyet objektív indokok nem támasztanak alá.

Szerintük a JANAF az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése után közel kétszeresére emelte díját, és ezt a túlzott árszintet a következő években is fenntartotta. A Mol közleménye alapján immár négy éve nem ad megalapozott indoklást a díjemelésekre és továbbra is megtagadja az árazás alapjául szolgáló költségtényezőkre vagy módszertanra vonatkozó információk közzétételét a horvát fél.

Megismétlik: a horvátországi tranzitdíj fajlagosan jelenleg több mint háromszor magasabb, mint amit a szomszédos, trieszti kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője felszámol. Fajlagosan közel kétszer olyan drága, mint amit a Mol-csoport az ukrán szakaszon, háborús övezeten keresztül húzódó Barátság-vezetékszakasz használatáért fizet. Egyúttal jelentősen meghaladja az európai kőolaj-szállító csővezetékek árait is, amelyek műszaki és gazdasági feltételei nagyon hasonlóak a JANAF-hoz. A hasonló kihasználtságokkal működő szlovákiai csővezeték díja fajlagosan négyszer, a magyar háromszor, míg fehéroroszországi vezeték hétszer alacsonyabb , mint a JANAF-é.

Még több Gazdaság

Keményen lecsap a benzinkutakon a NAV, többmilliós bírságok jöhetnek

Meglepő brüsszeli állítás érkezett az európai gáztartalékokról

Ez már figyelmeztető: nagyon begyorsult a magyar kötvényhozamok emelkedése

A Mol indoklása szerint a JANAF az uniós versenyjog szerint monopol piaci erővel rendelkezik a kőolaj Magyarország és Szlovákia szárazföldi finomítóiba történő szállításának piacán. Az uniós versenyjog a piaci erő visszaélésként sorolja fel a tisztességtelen vételi vagy eladási árak, illetve egyéb tisztességtelen kereskedelmi feltételek előírását. A Mol és a Slovnaft állítása szerint a JANAF által előírt díjemelések a költségeihez képest túlzottak és objektíven nem indokolhatók.

Magatartásával kihasználja az Oroszország ukrajnai inváziója által biztosított előnyöket, ideértve a Barátság-vezeték jelenlegi működésképtelenségét is.

Ez károsítja a fogyasztókat veszélyezteti az energiaellátás biztonságát a sebezhető közép-kelet-európai régióban.

A visszaélés gyanúja miatt ezért a Mol és a Slovnaft újabb feljelentést nyújtott be az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál.

A magyar vállalat szerint a visszaélésszerű árképzés mellett az orosz kőolajszállítmányok ügyében is uniós szabályt sért a horvát vállalat. A JANAF továbbra is vonakodik állásfoglalást adni arról, hogy az EU és az USA szankcióinak (beleértve az OFAC rendelkezéseit is) megfelelő, legális szállítmányokat átengedi-e. A Mol és a Slovnaft ebben az ügyben március elején nyújtott be formális panaszt az Európai Bizottságnak.

A meglévő ellátási problémákat további jogbizonytalansággal súlyosbítja az a tény, hogy a szerződéses folyamat húzódik a JANAF-fal, és a Mol-csoport még mindig nem rendelkezik érvényes szállítási szerződéssel a 2026-os évre.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Megjött a fontos amerikai adat! - Valósággal rákapcsolt a forint
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility