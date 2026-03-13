Feljelentést nyújtott be a Mol

A Mol indoklása szerint
a JANAF tartósan és következetesen visszaélésszerű árazási gyakorlatot folytat, amelyet objektív indokok nem támasztanak alá.
Szerintük a JANAF az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése után közel kétszeresére emelte díját, és ezt a túlzott árszintet a következő években is fenntartotta. A Mol közleménye alapján immár négy éve nem ad megalapozott indoklást a díjemelésekre és továbbra is megtagadja az árazás alapjául szolgáló költségtényezőkre vagy módszertanra vonatkozó információk közzétételét a horvát fél.
Megismétlik: a horvátországi tranzitdíj fajlagosan jelenleg több mint háromszor magasabb, mint amit a szomszédos, trieszti kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője felszámol. Fajlagosan közel kétszer olyan drága, mint amit a Mol-csoport az ukrán szakaszon, háborús övezeten keresztül húzódó Barátság-vezetékszakasz használatáért fizet. Egyúttal jelentősen meghaladja az európai kőolaj-szállító csővezetékek árait is, amelyek műszaki és gazdasági feltételei nagyon hasonlóak a JANAF-hoz. A hasonló kihasználtságokkal működő szlovákiai csővezeték díja fajlagosan négyszer, a magyar háromszor, míg fehéroroszországi vezeték hétszer alacsonyabb , mint a JANAF-é.
A Mol indoklása szerint a JANAF az uniós versenyjog szerint monopol piaci erővel rendelkezik a kőolaj Magyarország és Szlovákia szárazföldi finomítóiba történő szállításának piacán. Az uniós versenyjog a piaci erő visszaélésként sorolja fel a tisztességtelen vételi vagy eladási árak, illetve egyéb tisztességtelen kereskedelmi feltételek előírását. A Mol és a Slovnaft állítása szerint a JANAF által előírt díjemelések a költségeihez képest túlzottak és objektíven nem indokolhatók.
Magatartásával kihasználja az Oroszország ukrajnai inváziója által biztosított előnyöket, ideértve a Barátság-vezeték jelenlegi működésképtelenségét is.
Ez károsítja a fogyasztókat veszélyezteti az energiaellátás biztonságát a sebezhető közép-kelet-európai régióban.
A visszaélés gyanúja miatt ezért a Mol és a Slovnaft újabb feljelentést nyújtott be az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál.
A magyar vállalat szerint a visszaélésszerű árképzés mellett az orosz kőolajszállítmányok ügyében is uniós szabályt sért a horvát vállalat. A JANAF továbbra is vonakodik állásfoglalást adni arról, hogy az EU és az USA szankcióinak (beleértve az OFAC rendelkezéseit is) megfelelő, legális szállítmányokat átengedi-e. A Mol és a Slovnaft ebben az ügyben március elején nyújtott be formális panaszt az Európai Bizottságnak.
A meglévő ellátási problémákat további jogbizonytalansággal súlyosbítja az a tény, hogy a szerződéses folyamat húzódik a JANAF-fal, és a Mol-csoport még mindig nem rendelkezik érvényes szállítási szerződéssel a 2026-os évre.
Címlapkép forrása: Portfolio
