  • Megjelenítés
Kiderült, miből élt valójában a zöldségkereskedő család: elképesztő vagyonra tette rá a kezét a hatóság
Gazdaság

Kiderült, miből élt valójában a zöldségkereskedő család: elképesztő vagyonra tette rá a kezét a hatóság

MTI
Hétszázmilliós áfacsalás és számlagyár ügyében öt békés megyei gyanúsított letartóztatását rendelte el Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája - tudatta a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség közleményben az MTI-vel pénteken.

A megalapozott gyanú szerint egy békés megyei férfi bűnszervezetet hozott létre, melynek hierarchikus, feladatmegosztáson alapuló működésébe bevonta két gyermekét, egy férfit, aki az egyik családtaggal közeli kapcsolatban áll és egy könyvelőt. A bűnszervezet három gazdasági társaság keretében zöldség-, gyümölcs nagykereskedelemmel foglalkozott.

A három valós tevékenységet végző cég alá több mint 20 gazdasági tevékenységet nem végző,

fiktív számlákat kibocsátó gazdasági társaságokból álló strómanhálózatot alakítottak ki, mely 2019-től 7 éven keresztül működött.

Ez alatt a működő gazdasági társaságok a fiktív számlák befogadásával mintegy 700 millió forinttal csökkentették jogellenesen áfa-fizetési kötelezettségüket.

Még több Gazdaság

Rendkívüli plusz egyhavi juttatást kapnak ezek az állami alkalmazottak

Szokatlanul korán robbant be az allergiaszezon Magyarországon: az interneten is látszik a hatás

Újjáéledt a londoni műtárgypiac: a Sotheby's után a Chrtistie's is nagyot kaszált

A nyomozó hatóság a bűnszervezet tagjaival szemben vagyoni jellegű kényszerintézkedéssel, illetve lefoglalással több gépjárművet, ingatlant, arany ékszert és készpénzt biztosított, összesen mintegy 350 millió forint értékben.

Az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség minősített költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indítványozta öt békés megyei személy letartóztatását. Az ügyészség azért indítványozta a bűnszervezet tagjainak letartóztatását, mert a kiszabható, akár 20 évig terjedő szabadságvesztés miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Ezen túlmenően megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást veszélyeztetnék a még ki nem hallgatott emberek befolyásolásával, továbbá valamennyiük megélhetését a költségvetési csalásból származó bevétel biztosította, így a bűnismétlés veszélye is fennáll.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte az öt személy letartóztatását - közölte a főügyészség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Forint: megérkezett az éles fordulat
Gyökeres változás jöhet az autózásban: itt az iráni háború váratlan következménye
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility