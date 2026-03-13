Kiderült, miből élt valójában a zöldségkereskedő család: elképesztő vagyonra tette rá a kezét a hatóság

A megalapozott gyanú szerint egy békés megyei férfi bűnszervezetet hozott létre, melynek hierarchikus, feladatmegosztáson alapuló működésébe bevonta két gyermekét, egy férfit, aki az egyik családtaggal közeli kapcsolatban áll és egy könyvelőt. A bűnszervezet három gazdasági társaság keretében zöldség-, gyümölcs nagykereskedelemmel foglalkozott.
A három valós tevékenységet végző cég alá több mint 20 gazdasági tevékenységet nem végző,
fiktív számlákat kibocsátó gazdasági társaságokból álló strómanhálózatot alakítottak ki, mely 2019-től 7 éven keresztül működött.
Ez alatt a működő gazdasági társaságok a fiktív számlák befogadásával mintegy 700 millió forinttal csökkentették jogellenesen áfa-fizetési kötelezettségüket.
A nyomozó hatóság a bűnszervezet tagjaival szemben vagyoni jellegű kényszerintézkedéssel, illetve lefoglalással több gépjárművet, ingatlant, arany ékszert és készpénzt biztosított, összesen mintegy 350 millió forint értékben.
Az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség minősített költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indítványozta öt békés megyei személy letartóztatását. Az ügyészség azért indítványozta a bűnszervezet tagjainak letartóztatását, mert a kiszabható, akár 20 évig terjedő szabadságvesztés miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Ezen túlmenően megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást veszélyeztetnék a még ki nem hallgatott emberek befolyásolásával, továbbá valamennyiük megélhetését a költségvetési csalásból származó bevétel biztosította, így a bűnismétlés veszélye is fennáll.
A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte az öt személy letartóztatását - közölte a főügyészség.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
