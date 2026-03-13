  • Megjelenítés
Megdőlt a csúcs: akkora vagyont adtak egy ritkaságáért, amire még nem volt példa - Fotón mutatjuk a különleges darabot!
Gazdaság

Megdőlt a csúcs: akkora vagyont adtak egy ritkaságáért, amire még nem volt példa - Fotón mutatjuk a különleges darabot!

MTI
Rekordáron, 5,2 millió dollárért kelt el Aaron Judge-nak, az észak-amerikai profi baseballbajnokságban (MLB) szereplő New York Yankees játékosának kártyája.

A The New York Times beszámolója szerint az egyedi, fémből készült, Judge által aláírt kártyát 2013-ban adták ki, miután a Yankees kiválasztotta a sportolót a játékosbörzén (draft).

Az aktív játékosok sorában az előző aukciós csúcsot 2020-ban jegyezték fel: akkor a Los Angeles Angels játékosának, Mike Troutnak a kártyájáért több mint 3,9 millió dollárt fizettek.

A 33 éves Judge 2016 óta játszik a Yankees csapatában. 2017-ben elnyerte az Év Újonca díjat, majd

Még több Gazdaság

Kellemetlen adatok érkeztek az USA-ból

Öt évre szóló büntetést kapott a nyakába két ország, miután dacolni szerettek volna a szuperhatalmakkal

A mesterséges intelligencia nem hozott termelékenységi robbanást – még!

háromszor - 2022-ben, 2024-ben és 2025-ben - is őt választották meg az Amerikai Liga (AL) legértékesebb játékosának (MVP).

Judge eddig hét alkalommal lépett pályára az MLB All-Star-meccsén.

Címlapkép: Aaron Judge, a New York Yankees 99. számú játékosa a kispadról nézi végig az első játékrészt az American League Wild Card Series harmadik mérkőzésén a Boston Red Sox és a New York Yankees között a Yankee Stadionban, 2025. október 2-án, csütörtökön, New Yorkban. forrása: Daniel Shirey/MLB Photos via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Megjött a fontos amerikai adat! - Így reagál rá a dollár és a forint
Gyökeres változás jöhet az autózásban: itt az iráni háború váratlan következménye
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility