Megdőlt a csúcs: akkora vagyont adtak egy ritkaságáért, amire még nem volt példa - Fotón mutatjuk a különleges darabot!

Rekordáron, 5,2 millió dollárért kelt el Aaron Judge-nak, az észak-amerikai profi baseballbajnokságban (MLB) szereplő New York Yankees játékosának kártyája.

A The New York Times beszámolója szerint az egyedi, fémből készült, Judge által aláírt kártyát 2013-ban adták ki, miután a Yankees kiválasztotta a sportolót a játékosbörzén (draft).

Az aktív játékosok sorában az előző aukciós csúcsot 2020-ban jegyezték fel: akkor a Los Angeles Angels játékosának, Mike Troutnak a kártyájáért több mint 3,9 millió dollárt fizettek.

BREAKING NEWS @FanaticsCollect just announced they brokered a deal for Aaron Judge’s 2013 Bowman Chrome Draft Superfractor 1/1 Auto for $5,200,000. The sales history of this card is insane:️ 2020: $161,130️ 2022: $324,000️ 2026: $5,200,000That’s a 3,127%… pic.twitter.com/eaakdr33r7 https://twitter.com/FanaticsCollect?ref_src=twsrc%5Etfw — The Collectibles Guru (@gurucollects) March 12, 2026

A 33 éves Judge 2016 óta játszik a Yankees csapatában. 2017-ben elnyerte az Év Újonca díjat, majd

háromszor - 2022-ben, 2024-ben és 2025-ben - is őt választották meg az Amerikai Liga (AL) legértékesebb játékosának (MVP).

Judge eddig hét alkalommal lépett pályára az MLB All-Star-meccsén.

Címlapkép: Aaron Judge, a New York Yankees 99. számú játékosa a kispadról nézi végig az első játékrészt az American League Wild Card Series harmadik mérkőzésén a Boston Red Sox és a New York Yankees között a Yankee Stadionban, 2025. október 2-án, csütörtökön, New Yorkban. forrása: Daniel Shirey/MLB Photos via Getty Images