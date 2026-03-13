Megindult az utalás: rengeteg magyar kaphat pénzt a népszerű divatcégtől, a hatóság lépése után

A GVH eljárásának eredményeként több százezer magyar vásárlónak fizet összesen több, mint 500 millió forint kompenzációt az About You üzemeltetője, plusz 505 millió forint bírságot a magyar központi költségvetésbe is befizetett a német cég - jelentette be a versenyhivatal pénteki közleményében.

Tavaly novemberben zárta le vizsgálatát a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), amely során feltárta, hogy megtévesztő módon akciózott és pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra az About You. A népszerű online divatáru portál üzemeltetője elismerte a jogsértéseket és vállalta, hogy fejenként 1750 forint kompenzációt nyújt több százezer magyar fogyasztónak, akik

2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az applikációban.

A cég már megkezdte a kifizetéseket. Az összesen több mint 500 millió forint értékűre becsült visszatérítés mellett a német cég a bírságot sem kerülte el, tavaly decemberben 505 millió forintot fizetett be a magyar központi költségvetésbe.

Az About You ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlatának 2025 novemberében lezárt vizsgálata során a nemzeti versenyhatóság feltárta, hogy a hamburgi székhellyel működő, német üzemeltető cég több szempontból is megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott:

Olyan ár- és kedvezményfeltüntetési rendszert alakított ki és működtetett, amely nem biztosította azt, hogy a fogyasztók az elérhető árkedvezményekről és azok mértékéről valós tájékoztatást kaphassanak.

Pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra azzal, hogy a kampányok időtartamáról az idő fogyását kiemelő, másodpercenként folyamatosan visszafelé számoló órával tájékoztatta a fogyasztókat, valamint a termékek elérhetőségének korlátozottságát kiemelő üzeneteket jelenített meg a vásárlási folyamat egésze alatt.

Ezek a technikák alkalmasak voltak arra, hogy jelentősen korlátozzák a fogyasztók termékekkel kapcsolatos választási, illetve magatartási szabadságát, illetve a lehetőségüket a tájékozott döntés meghozatalára - állapította meg a GVH.

Az About You portált üzemeltető cég az eljárás során elismerte a jogsértéseket és együttműködött a GVH-val. A bírság csökkentése érdekében a vállalkozás átfogó fogyasztóvédelmi megfelelőségi (compliance) program kialakítását vállalta, ennek részeként a sürgető üzenetek konkrét átalakítására is specifikus vállalásokat tett. A cég emellett vállalta azt is, hogy fejenként 1750 Ft kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az applikációban. A visszatérítés teljes összege meghaladhatja az 500 millió Ft-ot. Akiknek az üzemeltető rendelkezik a banki adataival, azoknak közvetlenül visszautalja a fenti összeget, a többieknek pedig ún. About You coins formájában írja azt jóvá. Ennek beváltására a fogyasztóknak egy évük van és vásárlás esetén a kompenzációt automatikusan jóváírja a cég, a fogyasztó részéről nincs szükség külön aktivitásra (pl. kód beírására stb.), illetve az összeg az ún. promóciós időszakokon (azaz jelentős termékkört érintő, néhány napos kampányokon, mint például Black Friday) kívül kedvezményes termékekre is felhasználható.

Ezekkel a vállalásokkal az About You üzemeltetője közel felével tudta csökkenteni a kiszabott bírságot, a céget a GVH Versenytanácsa – az egyéb együttműködési intézkedésekre is figyelemmel – végül 505 millió Ft befizetésére kötelezte a magyar központi költségvetésbe, amelynek a portált üzemeltető cég 2025 decemberében eleget is tett. A GVH Versenytanácsa által kiszabott bírságok a központi költségvetés versenyfelügyeleti bírság számlájára kerülnek.

A GVH az egyes eljárásai során minden esetben együttműködésre törekszik a vizsgálat alá vont vállalkozásokkal. Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke az Országgyűlés Gazdasági bizottságának 2026. március 3-i ülésén elmondta: „2025-ben a GVH Versenytanácsa több mint 3,7 milliárd forint bírságot szabott ki és további 3,3 milliárd forint bírságkedvezményt adott az együttműködő vállalkozásoknak. Ez az összeg így a magyar gazdaságban maradt. A magyar emberek további, mintegy 800 millió forint értékű közvetlen kompenzációt is kaptak a jogsértéseket elkövető vállalkozásoktól a GVH eljárásainak köszönhetően” – összegzett az elnök.

Címlapkép forrása: Shutterstock