Mégis védett áron tankolhat a BKV

Pontot tett a kormány a közlekedési cégek védett áras tankolásával kapcsolatban kialakult élénk vitára: a kedd este megjelent Közlönyben úgy határoztak, hogy a BKV és a Volánbusz is kedvezőbb áron töltheti újra az üzemanyagot.

Nagy port kavart, hogy közlekedési cégek az eredeti védett árról szóló rendelet szerint nem részesülhettek volna a kedvezményben. Ennek az az oka, hogy a szabály eredetileg csak benzinkutakon történő tankolásra vonatkozott volna, és a BKV buszai nem ezeken a helyeken, hanem saját telephelyeiken tankolnak. A reakciók gyors egymásutánban érkeztek.

Kiss Ambrus főigazgató a Népszavának adott tájékoztatásában arról beszélt, hogy akár 1,5 milliárdot bukhat a drágább üzemanyagon a fővárosi közlekedési cég. Gulyás Gergely minisztert a Kormányinfón kérdezték arról, hogy tervez-e a kormány konkrét intézkedést annak érdekében, hogy a közlekedési cégek ne szenvedjenek el ilyen többletterheket. A miniszter úgy reagált, hogy terveznek, mindent megtesznek azért, hogy a Barátság kőolajvezetéken mielőbb jöjjön olaj. Karácsony Gergely főpolgármester már azzal akart nyomást gyakorolni a kormányra, hogy arról posztolt: akkor beállnak a buszokkal tankolni a benzinkutakra. Végül tegnap este megjelent a Közlöny, amiben a telephelyeken történő tankolásra is előírta a kormány a védett árat, ahogy ezt Vitézy Dávid is kiszúrta.

Tehát végül sem a BKV, sem a Volánbusz nem fog többet fizetni az energiaársokk miatt, mint a benzinkutakon tankoló lakossági fogyasztók.

A rendelet egyéb, védett árral kapcsolatos rendelkezéseiről itt írtunk:

