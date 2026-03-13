Megjött a figyelmeztetés: bárki nyeri a magyar választásokat, nem lesz könnyű dolga

A közelgő magyar parlamenti választások nyertese komoly makrogazdasági és költségvetési kihívásokkal szembesül majd a visszafogott növekedés, a jelentős deficit és a növekvő államadósság miatt – figyelmeztetett csütörtökön a Fitch Ratings. Ezzel nem az első hitelminősítői vélemény jelent meg Magyarországról, néhány napja a Standard & Poor’s nyilatkozott lesújtóan. Egyelőre május végéig nem kell tartanunk konkrét lépéstől, utána viszont a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategória réme is fenyegethet.

Egyelőre bizonytalan az áprilisi magyar parlamenti választások kimenetele, azonban a Fitch már most leszögezte, hogy bárki alakíthat majd kormányt,

a költségvetési konszolidáció hitelessége, megvalósíthatósága és növekedésre gyakorolt hatása lesz a kulcskérdés a voksolás után.

A hitelminősítő szerint a költségvetésben gondot okozhat, hogy nehéz tovább csökkenteni az állami beruházásokat, a kamatkiadások továbbra is magasak, illetve a választások előtti ígéretek betartása is további forrásokat igényel. Ráadásul kiemelik, hogy a következő kormánynak vissza kell állítania a fiskális politika hitelességét és erősíteni kell a költségvetési keretrendszert, mivel az utóbbi években gyakoriak voltak a felülvizsgálatok és a hiánycél-emelések.

További kockázatot jelenthet a Fitch szerint, ha a választásokat követően elhúzódó politikai bizonytalanság alakul ki intézmények közti konfliktusokkal. Ez ugyanis korlátozná az új kormány mozgásterét, hogy a szükséges kiigazító intézkedéseket meghozza, így aláásná a befektetői bizalmat és rontaná a növekedési kilátásokat. Emellett kockázatként említették a geopolitikai fejleményeket, a közel-keleti háború esetleges hatását és az orosz energiától való függőséget.

A cég szakemberei kiemelik, hogy a magyar gazdaság növekedése 2023 óta alulmúlja a hasonló besorolású országokban tapasztalhatót és a növekedési kilátások is elmaradnak a COVID-járvány előtti szinttől. Ennek több oka van: a romló külső környezet mellett a fokozódó bizonytalanság és a költségvetési kiigazítás szükségessége is rontják a növekedési képet. Ráadásul Magyarország strukturális problémákkal is küszködik, a munkaerő termelékenysége stagnál, a külső ár-versenyképességünk pedig csökken.

A választások előtti költségvetési lazítás a vártnál nagyobb volt, a négy évvel ezelőttihez hasonlítható, ráadásul az intézkedések többsége állandó jelleggel beépül a büdzsébe

- figyelmeztetnek a Fitch szakértői. Hozzáteszik, hogy a magas költségvetési hiány, a növekvő államadósság és a fiskális kiigazítás bizonytalansága játszottak szerepet elsősorban abban, hogy decemberben stabilról negatívra rontották a BBB besorolásunk kilátását.

Nem a Fitch az első hitelminősítő, mely megszólal a magyar kilátásokról, szerdán a Standard & Poor’s (S&P) elemzője nyilatkozott hasonlóan. A cég elemzője szerint a közel-keleti háború miatt megugró energiaárak veszélybe sodorhatják Magyarország besorolását. A legnagyobb probléma, hogy

náluk már a jelenlegi BBB mínusz besorolás is csak egy fokozattal van a befektetésre ajánlott kategória határa felett, ráadásul a kilátásunk is negatív. Így egy esetleges leminősítés már a bóvli kategóriába csúszást jelentené.

A háború hatásai kapcsán az S&P szakembere kiemelte, hogy az energiaárak megugrása az infláció emelkedéséhez és a forint gyengüléséhez vezethet. Emellett, ha megismétlődnek a 2022-ben látottak, akkor az a magyar folyó fizetési mérlegre is negatív hatással lehet.

Egyelőre csak abban bízhatunk, hogy május végéig a hitelminősítők nem vizsgálják Magyarországot, az előzetesen kiadott naptárak alapján május 22-én először a Moody’s vizsgálja majd a magyar besorolást, majd egy hétre rá jön az S&P értékelése, újabb egy hét múlva pedig a Fitch is megszólalhat. Jelenleg mindhárom cégnél negatív a kilátásunk, azonban az S&P-nél egy fokozattal gyengébb a besorolás, így ott igazán fájna a leminősítés a bóvli kategóriába csúszás miatt.

Hitelminősítők tervezett felülvizsgálatai Magyarország esetében 2026-ban 1. felülvizsgálat 2. felülvizsgálat Moody's május 22. november 20. Standard & Poor's május 29. november 27. Fitch június 5. december 4. Forrás: Portfolio-gyűjtés

