Megjött a figyelmeztetés: bárki nyeri a magyar választásokat, nem lesz könnyű dolga

Egyelőre bizonytalan az áprilisi magyar parlamenti választások kimenetele, azonban a Fitch már most leszögezte, hogy bárki alakíthat majd kormányt,
a költségvetési konszolidáció hitelessége, megvalósíthatósága és növekedésre gyakorolt hatása lesz a kulcskérdés a voksolás után.
A hitelminősítő szerint a költségvetésben gondot okozhat, hogy nehéz tovább csökkenteni az állami beruházásokat, a kamatkiadások továbbra is magasak, illetve a választások előtti ígéretek betartása is további forrásokat igényel. Ráadásul kiemelik, hogy a következő kormánynak vissza kell állítania a fiskális politika hitelességét és erősíteni kell a költségvetési keretrendszert, mivel az utóbbi években gyakoriak voltak a felülvizsgálatok és a hiánycél-emelések.
További kockázatot jelenthet a Fitch szerint, ha a választásokat követően elhúzódó politikai bizonytalanság alakul ki intézmények közti konfliktusokkal. Ez ugyanis korlátozná az új kormány mozgásterét, hogy a szükséges kiigazító intézkedéseket meghozza, így aláásná a befektetői bizalmat és rontaná a növekedési kilátásokat. Emellett kockázatként említették a geopolitikai fejleményeket, a közel-keleti háború esetleges hatását és az orosz energiától való függőséget.
A cég szakemberei kiemelik, hogy a magyar gazdaság növekedése 2023 óta alulmúlja a hasonló besorolású országokban tapasztalhatót és a növekedési kilátások is elmaradnak a COVID-járvány előtti szinttől. Ennek több oka van: a romló külső környezet mellett a fokozódó bizonytalanság és a költségvetési kiigazítás szükségessége is rontják a növekedési képet. Ráadásul Magyarország strukturális problémákkal is küszködik, a munkaerő termelékenysége stagnál, a külső ár-versenyképességünk pedig csökken.
A választások előtti költségvetési lazítás a vártnál nagyobb volt, a négy évvel ezelőttihez hasonlítható, ráadásul az intézkedések többsége állandó jelleggel beépül a büdzsébe
- figyelmeztetnek a Fitch szakértői. Hozzáteszik, hogy a magas költségvetési hiány, a növekvő államadósság és a fiskális kiigazítás bizonytalansága játszottak szerepet elsősorban abban, hogy decemberben stabilról negatívra rontották a BBB besorolásunk kilátását.
Nem a Fitch az első hitelminősítő, mely megszólal a magyar kilátásokról, szerdán a Standard & Poor’s (S&P) elemzője nyilatkozott hasonlóan. A cég elemzője szerint a közel-keleti háború miatt megugró energiaárak veszélybe sodorhatják Magyarország besorolását. A legnagyobb probléma, hogy
náluk már a jelenlegi BBB mínusz besorolás is csak egy fokozattal van a befektetésre ajánlott kategória határa felett, ráadásul a kilátásunk is negatív. Így egy esetleges leminősítés már a bóvli kategóriába csúszást jelentené.
A háború hatásai kapcsán az S&P szakembere kiemelte, hogy az energiaárak megugrása az infláció emelkedéséhez és a forint gyengüléséhez vezethet. Emellett, ha megismétlődnek a 2022-ben látottak, akkor az a magyar folyó fizetési mérlegre is negatív hatással lehet.
Egyelőre csak abban bízhatunk, hogy május végéig a hitelminősítők nem vizsgálják Magyarországot, az előzetesen kiadott naptárak alapján május 22-én először a Moody’s vizsgálja majd a magyar besorolást, majd egy hétre rá jön az S&P értékelése, újabb egy hét múlva pedig a Fitch is megszólalhat. Jelenleg mindhárom cégnél negatív a kilátásunk, azonban az S&P-nél egy fokozattal gyengébb a besorolás, így ott igazán fájna a leminősítés a bóvli kategóriába csúszás miatt.
|Hitelminősítők tervezett felülvizsgálatai Magyarország esetében 2026-ban
|1. felülvizsgálat
|2. felülvizsgálat
|Moody's
|május 22.
|november 20.
|Standard & Poor's
|május 29.
|november 27.
|Fitch
|június 5.
|december 4.
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megkongatták a vészharangot: egyre jobban begyűrűzik az európai iparba az iráni háború hatása
Akadoznak az ellátási láncok, emelkednek az energiaköltségek.
Most tárgyalják az új tervezetet: így tiltanák meg teljesen a házvásárlást a nagybefektetőknek amerikában
A republikánusokon múlik, hogy lesz-e ilyen törvény.
Asztalra csaptak a nyugdíjasok: kőkemény követeléseik lesznek az új magyar kormány felé
Nem finomkodott a nyugdíjas szervezet.
Megjött a döntés: így változna ma a benzin ára
Ha nem lenne védett ár.
Újabb menekültválságtól tartanak Európában, ezúttal az iráni háború miatt
Az EU már jóval felkészültebb, de egy esetleges sokkhatás mérete még beláthatatlan.
Kiderült a keserű igazság: elképesztő bajban Európa, nincs elég pénz a kasszákban
Főleg akkor lesz nagy gond, ha tartósan drágulnak az energiaárak.
Extrém mozgások a magyar építőiparban, újra összeesett a termelés
Visszaesést hozott a január.
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Nézzük át a bevásárlólistád!
A személyes pénzügyek iránt kicsit is érdeklődőknek valószínűleg az egyik legfontosabb alapvető tipp, hogy listával menjünk vásárolni. Ha valakinek spórolnia kell, akkor valóban okos dolog
Behajthatják rajtam az elévült tartozást?Igen!
Egyre gyakoribb az elévült tartozások végrehajtása, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és visz mindent. Mutatjuk hogyan. E
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.