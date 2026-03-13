  • Megjelenítés
Meglepő brüsszeli állítás érkezett az európai gáztartalékokról
Gazdaság

Meglepő brüsszeli állítás érkezett az európai gáztartalékokról

Portfolio
Az Európai Bizottság szerint az uniós földgáztárolók a jelenlegi piaci körülmények mellett is feltölthetők a következő fűtési szezon előtt, még abban az esetben is, ha a Közel-Keleten fennálló geopolitikai feszültségek miatt továbbra is zárva marad a Hormuzi-szoros.
Vállalati Energiamenedzsment 2026
Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

A Montel beszámolója szerint a bizottság pénteki brüsszeli sajtótájékoztatóján az energiáért felelős szóvivő, Anna-Kaisa Itkonen hangsúlyozta, hogy az uniós gáztárolók jelenlegi töltöttségi szintje megfelel a történelmi átlagnak.

Jelenleg a kapacitás körülbelül 30%-án állunk, ami teljes mértékben illeszkedik a korábbi évek átlagához

– mondta a szóvivő.

A Gas Infrastructure Europe legfrissebb adatai szerint az EU teljes gáztároló-kapacitásának töltöttsége 29,1% volt.

Még több Gazdaság

Keményen lecsap a benzinkutakon a NAV, többmilliós bírságok jöhetnek

Ez már figyelmeztető: nagyon begyorsult a magyar kötvényhozamok emelkedése

Feljelentést nyújtott be a Mol

A Bizottság értékelése alapján ez nem jelent kockázatot a téli feltöltési célok teljesítése szempontjából.

Itkonen szerint az uniós tagállamok sem jeleztek aggodalmat a legutóbbi gázkoordinációs csoport ülésén, amelyen az aktuális geopolitikai helyzetet és annak energiapiaci hatásait vizsgálták.

A megbeszélésen szóba került az Irán körüli konfliktus és annak következményei az energiaszállításokra. A Hormuzi-szoros lezárása gyakorlatilag a globális LNG-kínálat mintegy 20%-át érinti, mivel ezen az útvonalon halad át a cseppfolyósított földgáz jelentős része.

Kapcsolódó cikkünk

Két nap alatt duplázott a gázár – Ha a piacnak igaza van, az nagy bajt jelent

Ennek ellenére az Európai Bizottság jelenleg nem lát olyan körülményt, amely indokolná további rugalmassági intézkedések bevezetését a tárolók feltöltésére. A szóvivő hozzátette, hogy a kérdés szükség esetén ismét napirendre kerülhet a gázkoordinációs csoport következő ülésén, amelyet március 26-án tartanak.

Az EU jelenlegi gáztárolási szabályozása egyébként már tartalmaz bizonyos rugalmassági elemeket.

A rendelkezések értelmében a tagállamoknak október 1. és december 1. között a tárolókapacitás legalább 90%-át fel kell tölteniük.

Ezt a kötelezettséget az európai gázellátás bizonytalanságai miatt vezették be, miután az orosz szállítások jelentősen visszaestek az orosz–ukrán háború következtében.

Kapcsolódó cikkünk

Kijózanító adatok: így darálja be a magyar gáztartalékokat a január

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Megjött a fontos amerikai adat! - Valósággal rákapcsolt a forint
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility