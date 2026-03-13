Meglepő brüsszeli állítás érkezett az európai gáztartalékokról

Az Európai Bizottság szerint az uniós földgáztárolók a jelenlegi piaci körülmények mellett is feltölthetők a következő fűtési szezon előtt, még abban az esetben is, ha a Közel-Keleten fennálló geopolitikai feszültségek miatt továbbra is zárva marad a Hormuzi-szoros.

A Montel beszámolója szerint a bizottság pénteki brüsszeli sajtótájékoztatóján az energiáért felelős szóvivő, Anna-Kaisa Itkonen hangsúlyozta, hogy az uniós gáztárolók jelenlegi töltöttségi szintje megfelel a történelmi átlagnak.

Jelenleg a kapacitás körülbelül 30%-án állunk, ami teljes mértékben illeszkedik a korábbi évek átlagához

– mondta a szóvivő.

A Gas Infrastructure Europe legfrissebb adatai szerint az EU teljes gáztároló-kapacitásának töltöttsége 29,1% volt.

A Bizottság értékelése alapján ez nem jelent kockázatot a téli feltöltési célok teljesítése szempontjából.

Itkonen szerint az uniós tagállamok sem jeleztek aggodalmat a legutóbbi gázkoordinációs csoport ülésén, amelyen az aktuális geopolitikai helyzetet és annak energiapiaci hatásait vizsgálták.

A megbeszélésen szóba került az Irán körüli konfliktus és annak következményei az energiaszállításokra. A Hormuzi-szoros lezárása gyakorlatilag a globális LNG-kínálat mintegy 20%-át érinti, mivel ezen az útvonalon halad át a cseppfolyósított földgáz jelentős része.

Ennek ellenére az Európai Bizottság jelenleg nem lát olyan körülményt, amely indokolná további rugalmassági intézkedések bevezetését a tárolók feltöltésére. A szóvivő hozzátette, hogy a kérdés szükség esetén ismét napirendre kerülhet a gázkoordinációs csoport következő ülésén, amelyet március 26-án tartanak.

Az EU jelenlegi gáztárolási szabályozása egyébként már tartalmaz bizonyos rugalmassági elemeket.

A rendelkezések értelmében a tagállamoknak október 1. és december 1. között a tárolókapacitás legalább 90%-át fel kell tölteniük.

Ezt a kötelezettséget az európai gázellátás bizonytalanságai miatt vezették be, miután az orosz szállítások jelentősen visszaestek az orosz–ukrán háború következtében.

