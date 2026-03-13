Nagy a baj idehaza: olyasmi hiányzik a mélyből, amiért nyáron még hatalmas árat fizethetünk

A mögöttünk álló egy hétben szinte semmi csapadék nem hullott hazánkban, a múlt csütörtökön az ország déli felén fordult elő néhol egy-egy minimális csapadékot adó zápor illetve ma hajnal óta a déli és keleti országrészekben vannak záporok.
Utoljára több, mint két hete hullott nagyobb területet érintő csapadék, akkor még részben hó és jég formájában.
Az elmúlt harminc nap csapadékösszege csak a nyugati, délnyugati országrészben és az északkeleti határszélen közelítette meg a sokéves átlagot, az ország nagy részén annak csak a fele vagy annyi sem hullott le.
A kilencven napos csapadékösszegben is csak a déli országrész néhány foltjában mutatható ki pozitív eltérés, nagy területen azonban 20-50 mm-rel kevesebb esett az ilyenkor szokásosnál. A talaj felszín közeli része nagyon sokat száradt az elmúlt két hét során, és a 20-50 cm közötti réteg nedvességvesztése is egyre számottevőbb. Az Alföld és a Mezőföld nagy részén sajnos nem töltődtek fel nedvességgel a tél során a talajok, ott továbbra is 40-80 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez képest a felső egy méteres rétegből.
Az átlaghőmérséklet 3-5 fokkal magasabban alakult a sokéves átlagnál, igen nagy, csaknem 20 fokot elérő napi hőingás mellett. Éjszakánként a múlt hét második felében sokfelé, a héten már egyre kisebb területen hűlt fagypont alá a levegő, de talajmenti fagyok nagy területen rendszeresek voltak. A maximumok viszont 15 és 20 fok között alakultak.
A repce és az őszi kalászosok a legtöbb helyen fejlődésnek indultak, zöld tömegük növekszik. A jelenlegi időjárást jellemző napos, száraz időben a talaj felszín közeli rétege meglehetősen kiszáradt, de ez a sekély, laza réteg a további párolgási nedvességvesztést is megakadályozza. Az Alföld középső és déli részein a mélyebb talajrétegek (50-60 cm alatt) továbbra is szárazak, legalább a fölső egy méternek föl kellett volna töltődnie mostanra, hogy nyáron legyen tartalék nedvesség a növények számára.
A gyümölcsfák és a szőlő nedvkeringése megindult, a korai csonthéjasok rügyei megpattantak, de a gyors fejlődést eddig visszafogták az éjszakai fagyok.
Az őszi vetéseket a fagykártól a hóréteg védte. Január utolsó dekádjától jelentősen megenyhült és csapadékosra fordult az idő, így tovább nőtt a talajok nedvességtartalma. Februárban több hullámban is tavaszias hőmérsékletek zavarták az állományok nyugalmi állapotát. Február végén, március elején napos, száraz, enyhe idővel érkezett meg a tavasz, ugyanakkor a felszín közeli talajréteg jelentősen kiszáradt.
A szeptember elejétől összegzett csapadékmennyiség hazánk jelentős részén 30-90 mm-rel elmarad az optimálistól,
ugyanakkor északon és délnyugaton 10-60 mm-rel meghaladja azt. A hőösszeg országszerte az optimális érték fölött alakul.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Oláh Tibor
