Nagy a baj idehaza: olyasmi hiányzik a mélyből, amiért nyáron még hatalmas árat fizethetünk

Az elmúlt két hét napos, száraz, az ilyenkor szokásosnál több fokkal melegebb időjárása mellett nagyon kiszáradt a talajok felszín közeli része, és a középső talajréteg vízvesztése is egyre jelentősebb, az őszi vetésekre vonatkozóan a középső országrészben már most aszály van kialakulóban. Bár az előttünk álló egy hétben többször is van esély záporok kialakulására, ezek csak kevés helyen öntözik meg számottevő mértékben a földeket - állapítja meg friss agrometeorológiai jelentésében a HungaroMet.

A mögöttünk álló egy hétben szinte semmi csapadék nem hullott hazánkban, a múlt csütörtökön az ország déli felén fordult elő néhol egy-egy minimális csapadékot adó zápor illetve ma hajnal óta a déli és keleti országrészekben vannak záporok.

Utoljára több, mint két hete hullott nagyobb területet érintő csapadék, akkor még részben hó és jég formájában.

Az elmúlt harminc nap csapadékösszege csak a nyugati, délnyugati országrészben és az északkeleti határszélen közelítette meg a sokéves átlagot, az ország nagy részén annak csak a fele vagy annyi sem hullott le.

A kilencven napos csapadékösszegben is csak a déli országrész néhány foltjában mutatható ki pozitív eltérés, nagy területen azonban 20-50 mm-rel kevesebb esett az ilyenkor szokásosnál. A talaj felszín közeli része nagyon sokat száradt az elmúlt két hét során, és a 20-50 cm közötti réteg nedvességvesztése is egyre számottevőbb. Az Alföld és a Mezőföld nagy részén sajnos nem töltődtek fel nedvességgel a tél során a talajok, ott továbbra is 40-80 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez képest a felső egy méteres rétegből.

Az elmúlt 90 nap csapadékösszegének eltérése a sokéves átlagtól 2026. március 11-ig (mm). Forrás: HungaroMet

Talajnedvesség a talaj felső 20 cm-es rétegében a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában 2026. március 11-én (%) Forrás: HungaroMet

Az átlaghőmérséklet 3-5 fokkal magasabban alakult a sokéves átlagnál, igen nagy, csaknem 20 fokot elérő napi hőingás mellett. Éjszakánként a múlt hét második felében sokfelé, a héten már egyre kisebb területen hűlt fagypont alá a levegő, de talajmenti fagyok nagy területen rendszeresek voltak. A maximumok viszont 15 és 20 fok között alakultak.

A repce és az őszi kalászosok a legtöbb helyen fejlődésnek indultak, zöld tömegük növekszik. A jelenlegi időjárást jellemző napos, száraz időben a talaj felszín közeli rétege meglehetősen kiszáradt, de ez a sekély, laza réteg a további párolgási nedvességvesztést is megakadályozza. Az Alföld középső és déli részein a mélyebb talajrétegek (50-60 cm alatt) továbbra is szárazak, legalább a fölső egy méternek föl kellett volna töltődnie mostanra, hogy nyáron legyen tartalék nedvesség a növények számára.

A gyümölcsfák és a szőlő nedvkeringése megindult, a korai csonthéjasok rügyei megpattantak, de a gyors fejlődést eddig visszafogták az éjszakai fagyok.

Az őszi vetéseket a fagykártól a hóréteg védte. Január utolsó dekádjától jelentősen megenyhült és csapadékosra fordult az idő, így tovább nőtt a talajok nedvességtartalma. Februárban több hullámban is tavaszias hőmérsékletek zavarták az állományok nyugalmi állapotát. Február végén, március elején napos, száraz, enyhe idővel érkezett meg a tavasz, ugyanakkor a felszín közeli talajréteg jelentősen kiszáradt.

A szeptember elejétől összegzett csapadékmennyiség hazánk jelentős részén 30-90 mm-rel elmarad az optimálistól,

ugyanakkor északon és délnyugaton 10-60 mm-rel meghaladja azt. A hőösszeg országszerte az optimális érték fölött alakul.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Oláh Tibor