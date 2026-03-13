  • Megjelenítés
Sötét jövőt látnak az amerikai fogyasztók
Gazdaság

Sötét jövőt látnak az amerikai fogyasztók

Portfolio
A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe romlott az előző hónaphoz képest. Különösen a jövőbeli helyzet megítélése romlott. Eközben viszont a munkaerőpiac az élénkülés jeleit mutatja, emelkedett a nyitott álláshelyek száma.

A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe 56,6 pontról 55,5 pontról márciusban. A jelenlegi helyzet megítélése 56,6 pontról 57,8 ponra javult, míg a jövőbeli helyzet megítélése 56,6 pontról 54,1 pontra csökkent.

Az egy éves inflációs várakozások maradtak 3,4%-on, míg az 5 éves inflációs várakozások 3,3%-ról 3,2%-ra csökkentek.

Januárban 6,55-ről 6,95 millióra emelkedett a nyitott álláshelyek száma januárban, miközben a kilépések 3,2-ről 3,1 millióra csökkent.

A bejövő adatok közül a nyitott álláshelyek száma a legfontosabb, ami a munkaerőpiac élénkülése irányába mutat. A kilépések számának csökkenése a munkavállalók részéről óvatosságot jelent, a kettő együtt pedig a várható bérdinamika szempontjából ellentétes jeleket hordoz.

Még több Gazdaság

Keményen lecsap a benzinkutakon a NAV, többmilliós bírságok jöhetnek

Meglepő brüsszeli állítás érkezett az európai gáztartalékokról

Ez már figyelmeztető: nagyon begyorsult a magyar kötvényhozamok emelkedése

A fogyasztói bizalmi index esetében a fogyasztókat az iráni háború kitörése aggaszthatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Megjött a fontos amerikai adat! - Valósággal rákapcsolt a forint
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility