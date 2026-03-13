Sötét jövőt látnak az amerikai fogyasztók

A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe 56,6 pontról 55,5 pontról márciusban. A jelenlegi helyzet megítélése 56,6 pontról 57,8 ponra javult, míg a jövőbeli helyzet megítélése 56,6 pontról 54,1 pontra csökkent.
Az egy éves inflációs várakozások maradtak 3,4%-on, míg az 5 éves inflációs várakozások 3,3%-ról 3,2%-ra csökkentek.
Januárban 6,55-ről 6,95 millióra emelkedett a nyitott álláshelyek száma januárban, miközben a kilépések 3,2-ről 3,1 millióra csökkent.
A bejövő adatok közül a nyitott álláshelyek száma a legfontosabb, ami a munkaerőpiac élénkülése irányába mutat. A kilépések számának csökkenése a munkavállalók részéről óvatosságot jelent, a kettő együtt pedig a várható bérdinamika szempontjából ellentétes jeleket hordoz.
A fogyasztói bizalmi index esetében a fogyasztókat az iráni háború kitörése aggaszthatja.
