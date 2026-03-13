Védett árú benzin: szigorú szankciók bevezetéséről döntött a kormány

A magyar kormány hétfői rendkívüli ülésén döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára. A védett ár alapvetően a magyar rendszámú járművek tankolására vonatkozik a hazai benzinkutakon.
Tegnap éjjel újabb részletek láttak napvilágot, hiszen a Magyar Közlönyben kijött egy friss rendelet a védett árral kapcsolatos kiegészítő részletszabályokról.
Itt vannak a kiegészítő részletszabályok
A 58/2026. (III. 12.) kormányrendelet a védett ár alkalmazásához kapcsolódó részletszabályokat pontosítja és több ponton egyszerűsíti a gyakorlatot. A cél a nemzetközi energiabiztonsági válsághelyzetre hivatkozva az, hogy az üzemanyag-ellátást védő korábbi szabályok végrehajtása egyértelműbb legyen, és csökkenjenek az adminisztratív terhek. A rendelet 2026. március 13-án lép hatályba.
Az egyik fontos pontosítás, hogy a szabályozás egyértelműen meghatározza, mi minősül a jármű üzemanyagtankjának: kizárólag az a tartály számít annak, amely a jármű része, tartósan be van építve, a motor üzemanyag-ellátását szolgálja, és megfelel a biztonsági és műszaki előírásoknak. Ennek gyakorlati jelentősége, hogy
a „tankolás” fogalma a beépített, rendeltetésszerű üzemanyagtartályhoz kötődik.
A rendelet emellett kiterjeszti és tisztázza a védett ár alkalmazását a telephelyre történő kiszállításoknál. Ha a rendeletben meghatározott üzemanyagtermékeket telephelyi fogadóhelyre – jellemzően üzemi üzemanyagtöltő állomásra – szállítják ki, akkor az értékesítés során a védett árat kell alkalmazni. Ugyanakkor az ilyen telephelyes értékesítésekre és töltésekre nem kell alkalmazni azokat az előírásokat, amelyek a töltőállomásokon kötelező üzemeltetői tájékoztatásra vonatkoznak. A szabályok azt is rögzítik, hogy a védett ár a telephelyen a mezőgazdasági gépek és vízijárművek helyben szokásos módon történő utántöltésére is vonatkozik.
Változik a rendszámhoz kötött azonosítás gyakorlata is. Ha egy járműnek nincs rendszáma,
de a töltőállomás üzemeltetője (vagy képviselője) a járműhöz kapcsolódó okirat alapján, az elvárható gondossággal meg tud győződni arról, hogy a jármű magyar honosságú, akkor az üzemanyagot védett áras termékként kell értékesíteni.
A rendelet azt is kimondja, hogy az üzemeltető jogosult az ehhez szükséges okirat megismerésére, vagyis elkérheti és ellenőrizheti a dokumentumot.
A visszaélések megelőzését szolgálja a stratégiai (biztonsági) kőolajtermék-készletből felszabadított, védett áron értékesített üzemanyagokhoz kapcsolódó új adatszolgáltatási kötelezettség. A felszabadított készlet vonatkozásában jogosult tag és annak nagykereskedő viszonteladója köteles az értékesítéssel vagy átadással összefüggő adatokat elektronikusan megküldeni az állami adó- és vámhatóságnak legkésőbb a tárgynapot követő napon 12 óráig (ha az értékesítés és az átadás időpontja eltér, a korábbi eseményhez kapcsolódik a jelentés). A jelentésnek többek között tartalmaznia kell a bizonylat azonosító adatait, a kiszállítás helyét, idejét és mennyiségét, a vevő vagy címzett adatait, a telephely azonosító adatait és tevékenységét, valamint az értékesített termék megnevezését, KN-kódját és mennyiségét. A NAV a beérkező adatokról nyilvántartást vezet, amely az ellenőrzések alapja, és megkeresésre a rendőrség részére is adatot ad át.
A rendelet a stratégiai készletből felszabadított üzemanyag belföldön tartását szigorú tilalmakkal és szankciókkal is megerősíti.
A jogosult tag és viszonteladója a felszabadított készletet nem viheti ki Magyarország területéről, és nem értékesítheti olyan módon sem, amely kivitelhez vezetne.
A tilalom megsértése esetén a NAV vagy a rendőrség 100 millió forinttól 5 milliárd forintig terjedő bírságot szabhat ki, de a bírság minimuma a jogellenesen kivitt készlet piaci értékének háromszorosa. A bírságot a véglegessé vált határozat után 15 napon belül kell megfizetni, és a döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek. A felhasználási és értékesítési csatornákat is korlátozzák: a felszabadított készletből vásárolt üzemanyagot a jogosult tag kizárólag a magyarországi töltőállomás-hálózatában, viszonteladó partnerein keresztül, illetve magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesítheti vagy szállíthatja ki, belföldi töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából.
A csomag részeként a jövedéki adó szabályozása is módosul egy meghatározott esetre: a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség biztonsági kőolajtermék-készletéből felszabadított, meghatározott KN-kódú
gázolaj után 128 280 forint/ezer liter jövedéki adómértéket állapítanak meg.
Ezt megelőzően az általános szabály szerint a gázolaj jövedéki adója 148 760 Ft / 1000 liter volt (azaz 148,76 Ft/liter).
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
