Hatalmas ígéretet tett Donald Trump - Végre bekövetkezhet az, amire mindenki várt

Az Egyesült Államok legyőzte és teljesen megtizedelte Iránt – katonailag, gazdaságilag és minden más értelemben is. Azoknak az országoknak azonban, amelyek a Hormuzi-szoroson keresztül jutnak olajhoz, gondoskodniuk kell ennek az útvonalnak a biztonságáról, és mi ebben nagyon sokat fogunk segíteni - jelentette ki Donald Trump a Truth Social platformon közzétett üzenetében.

Az amerikai elnök elmondta, hogy az Egyesült Államok együtt fog működni ezekkel az országokkal annak érdekében is, hogy minden gyorsan, gördülékenyen és jól menjen.

Ennek mindig is közös erőfeszítésnek kellett volna lennie – most pedig az lesz. Mindez közelebb hozza a világot a harmóniához, a biztonsághoz és az örök békéhez.

- írta az amerikai elnök.

