Trump teljesen keresztülhúzta a világ második legnagyobb gazdaságának trükkös energiastratégiáját

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A Trump-adminisztráció előbb átvette a venezuelai olaj feletti irányítást, majd február 28-án Izraellel karöltve megtámadta Iránt, így rövid időn belül már kétszer keverte újra a lapokat a globális energiapiacon. Ezzel újragondolásra kényszeríti a kommunista vezetést Kína energiastratégiájának néhány alapvető feltételezése kapcsán. Noha az ellátás nincs veszélyben, úgy tűnik, hogy Peking lemondhat az olcsó olajról.

Kína energiarendszere még most is nagy mértékben függ a fosszilis tüzelőanyagoktól: az olaj és a földgáz együttesen az ország primerenergia-fogyasztásának körülbelül egynegyedét teszi ki. Az olaj az összetételben nagyjából 18%-ot, a földgáz pedig körülbelül 8%-ot képvisel, a fennmaradó részt pedig a szén, a megújuló energiaforrások és az atomenergia adja.

Minél több a nyugati szankció, annál jobb!

Az elmúlt években Kína vált a szankcionált nyersolaj legfőbb felvásárlójává.

Az Iránból Kínába irányuló olajszállítmányok mennyisége 2025-ben átlagosan jóval meghaladta a napi egymillió hordót, ami Kína tengeri úton érkező nyersolaj-importjának több mint egytizedét tette ki.

A venezuelai nyersolaj mennyisége ugyan jóval kisebb volt, de így is napi több százezer hordót tett ki, és a kínai független finomítókat olyan olajjal látta el, amelyet nehéz pótolni.

Összességében ez a két beszállító Kína nyersolaj-importjának körülbelül 15%-át tette ki. Mivel Kína az általa fogyasztott olaj mintegy 70%-át importálja, az iráni és venezuelai nyersolaj együttes hozzájárulása Kína teljes energiafogyasztásának csupán alacsony, egy számjegyű részét teszi ki.

Fontosságuk azonban messze túlmutat a mennyiségen. Mindkét ország jelentősen kedvezményes áron szállított olajat Kínának, és védelmet nyújtott a globális piacok árváltozásai ellen is.

Ez a "szankciós arbitrázs" Kína energiastratégiájának strukturális jellemzője. A politikailag elszigetelt termelőkkel fenntartott kereskedelmi kapcsolatok révén Peking képes volt diverzifikálni az ellátását, miközben csökkentette az importköltségeket.

Ezt a stratégiát húzta teljesen keresztbe most Trump. A hatás ráadásul nem csupán erre a két országból érkező olajra terjed ki.

Az iráni háború okozta energiaársokk miatt egyre több ország fordul az orosz olaj felé, ezzel megdrágítva a vásárlást Peking számára is.

A három államból származó import már a kínai olajbeszerzés mintegy harmadával egyenlő.

Előbb jött Venezuela...

Az USA alapvetően változtatta meg a kereskedelem feltételeit a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogásával és az ország olajexportja feletti kontroll megszerzésével. Bár Washington jelezte, hogy Kínát nem zárják ki teljesen a venezuelai nyersolajhoz való hozzáférésből, egyúttal egyértelművé tette, hogy a vásárlásoknak piaci árakon kell történniük, nem pedig átláthatatlan adósságtörlesztési megállapodások vagy jelentős árengedmények keretében.

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy Kína valószínűleg továbbra is kap majd venezuelai olajat, de kevésbé kedvező feltételekkel, és nagyobb mértékben támaszkodva közvetítőkre, például nemzetközi kereskedelmi házakra. Az év eleji adatok arra utalnak, hogy a venezuelai Ázsiába irányuló export máris jelentősen visszaesett, mivel a szállítmányok útvonalát átirányították, és az értékesítési folyamatokat is újra kellett tervezni.

Peking számára ennek legalább annyira stratégiai, mint gazdasági következményei vannak. A dél-amerikai országból az olaj egy része hitelmegállapodások törlesztéseként érkezett Kínába. Miután Venezuela 2017-ben csődbe ment, a kínai tartozásai egy részét olajban kezdte el törleszteni. Kína korábbi befolyása a hitelfizetések módjának meghatározására, és egyben az országra most csökkenni látszik.

... aztán Irán

A venezuelai olajnál azonban sokkal nagyobb fennakadást okozna az iráni olaj kiesése vagy megdrágulása. A kínai finomítók egyre inkább függővé váltak az iráni olajtól a könnyű elérhetősége, alacsony ára és a már létező finomítói kapacitással való kompatibilitása okán. Noha eddig úgy látszik, hogy a háború ellenére is eljut Kínába valamennyi iráni olaj, ennek a mennyisége és ára könnyen változhat, ha az amerikai elnöknek sikerül egy rezsimváltást elérnie. Valójában akár az is elég lehet ehhez, ha a katonai nyomás miatt Irán esetleg elkezd kompromisszumokat kötni a szükségszerűség okán, bárki legyen is a vezetője.

A Hormuzi-szoros elzárása közben már most is drágítja a gáz importját a többi Öböl-menti országból. Kína LNG-behozatalának harmada a térségen halad át.

Mi lehet a következmény?

Kína a világ egyik legnagyobb olajtartalékával rendelkezik. Noha a pontos mértékét senki sem tudja megállapítani, a tartalékok a konzervatívabb becslések szerint is elegendőek lehetnek 4 hónapra. Mindez annak is köszönhető, hogy Hszi Csin-ping 2022-ben, mikor harmadjára is államfővé választották, a fokozódó geopolitikai bizonytalanságokat látva a tartalékok mielőbbi növelését tűzte ki célul.

Az ellátás biztonságát így várhatóan nem veszélyeztetik a közel-keleti fejlemények.

A tartalékokat azonban a korábbi nyilatkozatok szerint csak abban az esetben szeretnék bevetni, ha a piacon ellátási zavarok alakulnak ki, az árak emelkedése önmagában valószínűleg nem elegendő indok. Így a kínai cégek jelentős drágulással nézhetnek szembe. Hosszabb távon viszont nem biztos, hogy csak negatívak a hatások: az elszálló olaj- és gázárak akár gyorsabb zöld átmenetre is sarkallhatják a világ egyik legnagyobb energiafogyasztóját.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images