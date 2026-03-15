Egyetlen rossz mozdulat, és tömegével szabadulhatnak rá a világra az Iszlám Állam terroristái

Az iraki hatóságok aggodalmukat fejezték ki vasárnap a bagdadi repülőtér környékét érő dróntámadások miatt, mert közvetlenül veszélyeztetik azt a börtönt, ahol az Iszlám Állam terrorszervezet feltétezett dzsihadistáit őrzik.

Az Irán-barát iraki milíciák a most zajló fegyveres konfliktus kezdete óta szinte naponta jelentik be, hogy légitámadásokat intéznek az Irakban és a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatok ellen. Egyik célpontjuk a bagdadi nemzetközi repülőtér, ahol egészen a közelmúltig fogadták a dzsihádellenes nemzetközi szövetség katonáit, valamint egy amerikai diplomáciai és logisztikai létesítmény, ahol szintén állomásoznak amerikai katonák.

Az iraki igazságügy-minisztérium figyelmeztetett, hogy a napok ismételt támadások célpontja volt a repülőtér és az al-Karh börtön,

egyes lövedékek nagyon közel csapódtak be a fegyintézethez.

A tárca szerint az eddigi leghevesebb támadásokat szombaton észlelték, az esti órákban hat támadást indítottak a térség ellen.

Február közepén több mint ötezer, az Iszlám Államhoz való tartozással gyanúsított fogvatartottat szállítottak át Szíriából a létesítménybe, amely valaha amerikai börtön volt.

