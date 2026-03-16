Háborús hírek mellett jegybanki sortűzben a piacok – Ez minden befektetésre hatással lehet

Megtépázta a piacokat az elmúlt két hétben a közel-keleti háború, várhatóan a következő napokban is ez határozza majd meg a hangulatot. Emellett azonban érkezik egy sor jegybanki döntés, így a döntéshozók először értékelhetik a háború hatásait és vetíthetik előre az esetlegesen szükséges lépéseket. Vagyis nem fogunk unatkozni, de a legnagyobb hír valószínűleg az lenne, ha sikerülne lezárni a konfliktust.

Ingadozó volt a hangulat az elmúlt két hétben a tőkepiacokon, a háborús hírek akár óráról órára hatalmas fordulatot tudtak okozni.

Amíg a közel-keleti feszültség nem enyhül érdemben, addig ez valószínűleg így is marad,

egyelőre találgatnak a szakértők és a befektetők, milyen hosszútávú hatásai lesznek a háborúnak. Az idő előrehaladtával egyre kisebb annak esélye, hogy gyorsan sikerül lezárni a harcokat és komolyabb következmények nélkül megússza a világgazdaság.