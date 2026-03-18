„Lefejezni és delegálni” – Mennyiben vált be Trump stratégiája Iránban?

Az amerikai külügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője nemrégiben három szóban foglalta össze a Trump-kormányzat rezsimváltással kapcsolatos megközelítését: „lefejezni és delegálni”. Távolítsunk el egy hajthatatlan vezetőt, gyengítsük a rezsimet légicsapások, szankciók és a proxy erők révén, majd kényszerítsük az utódot egy tranzakciós alku megkötésére – ezzel megszüntetve egy zavaró geopolitikai tényezőt, miközben megnyitjuk az utat a diplomáciai normalizáció, az olajhoz való hozzáférés és – Irán esetében – a nukleáris engedmények előtt. A stratégia egyszerűnek tűnik. De tartalmaz egy végzetes ellentmondást: ugyanaz a katonai nyomás, amelynek célja, hogy egy országot megállapodásra kényszerítsen, azzal a kockázattal is jár, hogy felszámolja az alku aláíráshoz szükséges politikai autoritást.

Donald Trump többször is tett arra utalást, hogy ami idén Venezuelában történt, az Irán esetében a „tökéletes forgatókönyv” lenne. A venezuelai modellnek azonban van egy lényeges előfeltétele. Ahhoz egy olyan utódkormányzatra van szükség, amely képes az állam nevében cselekedni. Valakinek rendelkeznie kell azzal az intézményi autoritással és belföldi legitimitással, ami ahhoz szükséges, hogy kezelni tudja a Washingtonnal való kiegyezés politikai költségeit – és ami még nehezebb, hogy kikényszerítse az együttműködést azok részéről, akik bármilyen megegyezést árulásnak tekintenek.

Napokkal az Epikus Düh (Epic Fury) hadművelet kezdete után ez az előfeltétel gyorsan erodálódik. Ezt nemcsak maga a katonai hadjárat, hanem a konfliktus többi szereplője által érzékelt stratégiai tényezők is aláássák.

Amerika legközelebbi regionális szövetségese, Izrael, és legfőbb regionális ellenfele, Irán, különböző célokat követ. Mégis mindkettő ugyanarra a kimenetelre törekszik: az iráni államhatalom széttöredezésére. Ez a konvergencia nem véletlen, hanem strukturális jellegű, és egy olyan Iránt eredményez, amely egyszerre veszélyesebb és kevésbé képes megállapodás megkötésére.